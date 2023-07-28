https://ria.ru/20230728/afrika-1886791081.html

Россия готова обучать военных на Африканском континенте, заявил Путин

Россия готова обучать военных на Африканском континенте, заявил Путин - РИА Новости, 28.07.2023

Россия готова обучать военных на Африканском континенте, заявил Путин

РФ предлагает содействие в урегулировании конфликтов на Африканском континенте, готова обучать военных и обмениваться опытом по правоохранительной линии, заявил РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T11:05

2023-07-28T11:05

2023-07-28T11:20

россия

африка

форум "россия — африка"

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. РФ предлагает содействие в урегулировании конфликтов на Африканском континенте, готова обучать военных и обмениваться опытом по правоохранительной линии, заявил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что развитию континента мешает терроризм, распространение экстремистской идеологии, транснациональная преступность и пиратство."В противостояние этим угрозам Россия также предлагает содействие. И мы заинтересованы в самом тесном сотрудничестве между правоохранителями, структурами и специальными службами Российской Федерации и стран Африки. Настроены и в дальнейшем вести подготовку военнослужащих и сотрудников органов правопорядка африканских стран в российских специализированных учебных заведениях", - сказал Путин во время пленарного заседания саммита Россия-Африка.Форум "Россия-Африка" проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230728/afrika-1886794823.html

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африка

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

россия, африка, форум "россия — африка", владимир путин, в мире