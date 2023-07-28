https://ria.ru/20230728/afrika-1886789513.html
Африканский континент становится центром силы, заявил Путин
Африканский континент становится центром силы, заявил Путин - РИА Новости, 28.07.2023
Африканский континент становится центром силы, заявил Путин
Африканский континент становится новым центром силы, с этой объективной реальностью всем придется считаться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T11:01
2023-07-28T11:01
2023-07-28T11:10
в мире
африка
владимир путин
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Африканский континент становится новым центром силы, с этой объективной реальностью всем придется считаться, заявил президент РФ Владимир Путин."Хотел бы отметить и то, что на наших глазах Африканский континент становится новым центром силы, его политическая, да и экономическая роль растет в геометрической прогрессии. И с этой объективной реальностью всем придется считаться", - сказал Путин во время пленарного заседания саммита "Россия - Африка" в пятницу.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230728/uregulirovanie-1886789952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, африка, владимир путин, форум "россия — африка"
В мире, Африка, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка"
Африканский континент становится центром силы, заявил Путин
Путин: Африканский континент становится центром силы, с этим придется считаться
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Африканский континент становится новым центром силы, с этой объективной реальностью всем придется считаться, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хотел бы отметить и то, что на наших глазах Африканский континент становится новым центром силы, его политическая, да и экономическая роль растет в геометрической прогрессии. И с этой объективной реальностью всем придется считаться", - сказал Путин во время пленарного заседания саммита "Россия - Африка" в пятницу.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Россия уважает планы Африки по урегулированию на Украине, заявил Путин