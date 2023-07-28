https://ria.ru/20230728/afrika-1886789513.html

Африканский континент становится центром силы, заявил Путин

Африканский континент становится центром силы, заявил Путин - РИА Новости, 28.07.2023

Африканский континент становится центром силы, заявил Путин

Африканский континент становится новым центром силы, с этой объективной реальностью всем придется считаться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T11:01

2023-07-28T11:01

2023-07-28T11:10

в мире

африка

владимир путин

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Африканский континент становится новым центром силы, с этой объективной реальностью всем придется считаться, заявил президент РФ Владимир Путин."Хотел бы отметить и то, что на наших глазах Африканский континент становится новым центром силы, его политическая, да и экономическая роль растет в геометрической прогрессии. И с этой объективной реальностью всем придется считаться", - сказал Путин во время пленарного заседания саммита "Россия - Африка" в пятницу.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230728/uregulirovanie-1886789952.html

африка

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, африка, владимир путин, форум "россия — африка"