https://ria.ru/20230728/afrika-1886788969.html
Путин заявил, что проявления колониализма в Африке не изжиты
Путин заявил, что проявления колониализма в Африке не изжиты - РИА Новости, 28.07.2023
Путин заявил, что проявления колониализма в Африке не изжиты
Некоторые бывшие метрополии до сих пор используют колониальные методы в своей политике, заявил Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — Африка. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T10:59
2023-07-28T10:59
2023-07-28T12:47
в мире
форум "россия — африка"
владимир путин
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Некоторые бывшие метрополии до сих пор используют колониальные методы в своей политике, заявил Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — Африка."К сожалению, некоторые проявления колониализма не изжиты до сих пор и по-прежнему практикуются бывшими метрополиями. В частности, в экономической, информационной и гуманитарной сферах", — сказал президент.Именно с этим связан тот факт, что ситуация во многих регионах Африки нестабильная, подчеркнул глава государства. Не урегулированы межнациональные и этнические конфликты, сохраняются острые политические и социально-экономические кризисы.Россия, в свою очередь, предлагает содействие в борьбе с этими угрозами, продолжил Путин."Мы заинтересованы в самом тесном сотрудничестве между правоохранителями, структурами и специальными службами Российской Федерации и стран Африки. Настроены и в дальнейшем вести подготовку военнослужащих и сотрудников органов правопорядка африканских стран в российских специализированных учебных заведениях", — отметил президент.Сейчас Африканский континент становится центром силы, в геометрической прогрессии растут его политическая и экономическая роли, с этой реальностью всем придется считаться, констатировал российский лидер.Он подтвердил готовность продолжать помогать странам Африки и напомнил, что Россия уже списала задолженность на 23 миллиарда долларов. Кроме того, на эти цели выделят еще 90 миллионов долларов.Путин также заверил собравшихся, что Россия всегда будет ответственным поставщиком сельхозпродукции."В 2022 году направлено 11,5 миллиона тонн зерна в африканские страны, а только за первые шесть месяцев текущего года — почти десять миллионов. И это невзирая на введенные в отношении нашего экспорта незаконные санкции, которые серьезно затрудняют поставку российского продовольствия", — отметил он.Российский лидер напомнил и о мирных инициативах африканских стран по решению украинского кризиса. Он подчеркнул, что Россия не уходит от рассмотрения этой острой проблемы."Раньше любые посреднические миссии были монополизированы исключительно странами с так называемой развитой демократией. Теперь нет. А теперь и Африка готова помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны ее первоочередных интересов", — указал президент.Он подчеркнул, что Россия с уважением относится к африканским инициативам и внимательно их рассматривает.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230728/ukraina-1886801353.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Выступление Путина на саммите Россия – Африка
саммит Россия – Африка. Речь Путина целиком
2023-07-28T10:59
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PT17M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, форум "россия — африка", владимир путин, санкт-петербург, россия
В мире, Форум "Россия — Африка", Владимир Путин, Санкт-Петербург, Россия
Путин заявил, что проявления колониализма в Африке не изжиты
Путин на саммите Россия — Африка: некоторые метрополии до сих пор практикуют колониализм
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости.
Некоторые бывшие метрополии до сих пор используют колониальные методы в своей политике, заявил Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — Африка
.
"К сожалению, некоторые проявления колониализма не изжиты до сих пор и по-прежнему практикуются бывшими метрополиями. В частности, в экономической, информационной и гуманитарной сферах", — сказал президент.
Жаркие дискуссии и подписание важных документов. Саммит Россия — Африка
В Северной столице начинается второй день саммита и форума Россия — Африка.
1 из 15
Традиционно в нем принимают участие главы государств, представители бизнеса и государственных структур, а также интеграционных объединений.
2 из 15
Саммит является ключевым и самым масштабным событием в российско-африканских отношениях.
3 из 15
Цель мероприятия – способствовать укреплению всеобъемлющего и равноправного сотрудничества.
4 из 15
В этом году около половины стран представлены на самом высоком уровне – главами государств и правительств.
5 из 15
Впервые идею проведения саммита озвучил президент России Владимир Путин в июле 2018 года.
6 из 15
Ожидается, что по итогам петербургской встречи будет принят план действий на период с 2023 по 2026 год.
7 из 15
Он охватит приоритетные направления сотрудничества.
8 из 15
Страны планируют подписать и множество других совместных документов.
9 из 15
Их огласят по итогам саммита 28 июля.
10 из 15
Участники обсуждают самые острые темы.
11 из 15
Среди них — продовольствие, зерновая сделка и украинский кризис.
12 из 15
Продолжает работу выставочная экспозиция.
13 из 15
Проходят различные сессии.
14 из 15
РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
15 из 15
В Северной столице начинается второй день саммита и форума Россия — Африка.
1 из 15
Традиционно в нем принимают участие главы государств, представители бизнеса и государственных структур, а также интеграционных объединений.
2 из 15
Саммит является ключевым и самым масштабным событием в российско-африканских отношениях.
3 из 15
Цель мероприятия – способствовать укреплению всеобъемлющего и равноправного сотрудничества.
4 из 15
В этом году около половины стран представлены на самом высоком уровне – главами государств и правительств.
5 из 15
Впервые идею проведения саммита озвучил президент России Владимир Путин в июле 2018 года.
6 из 15
Ожидается, что по итогам петербургской встречи будет принят план действий на период с 2023 по 2026 год.
7 из 15
Он охватит приоритетные направления сотрудничества.
8 из 15
Страны планируют подписать и множество других совместных документов.
9 из 15
Их огласят по итогам саммита 28 июля.
10 из 15
Участники обсуждают самые острые темы.
11 из 15
Среди них — продовольствие, зерновая сделка и украинский кризис.
12 из 15
Продолжает работу выставочная экспозиция.
13 из 15
Проходят различные сессии.
14 из 15
РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
15 из 15
Именно с этим связан тот факт, что ситуация во многих регионах Африки нестабильная, подчеркнул глава государства. Не урегулированы межнациональные и этнические конфликты, сохраняются острые политические и социально-экономические кризисы.
Россия, в свою очередь, предлагает содействие в борьбе с этими угрозами, продолжил Путин.
«
"Мы заинтересованы в самом тесном сотрудничестве между правоохранителями, структурами и специальными службами Российской Федерации и стран Африки. Настроены и в дальнейшем вести подготовку военнослужащих и сотрудников органов правопорядка африканских стран в российских специализированных учебных заведениях", — отметил президент.
Сейчас Африканский континент становится центром силы, в геометрической прогрессии растут его политическая и экономическая роли, с этой реальностью всем придется считаться, констатировал российский лидер.
Он подтвердил готовность продолжать помогать странам Африки и напомнил, что Россия уже списала задолженность на 23 миллиарда долларов. Кроме того, на эти цели выделят еще 90 миллионов долларов.
Путин также заверил собравшихся, что Россия всегда будет ответственным поставщиком сельхозпродукции.
"В 2022 году направлено 11,5 миллиона тонн зерна в африканские страны, а только за первые шесть месяцев текущего года — почти десять миллионов. И это невзирая на введенные в отношении нашего экспорта незаконные санкции, которые серьезно затрудняют поставку российского продовольствия", — отметил он.
В Киеве придерживаются непримиримой позиции по переговорам, заявил Песков
Российский лидер напомнил и о мирных инициативах африканских стран по решению украинского кризиса. Он подчеркнул, что Россия не уходит от рассмотрения этой острой проблемы.
«
"Раньше любые посреднические миссии были монополизированы исключительно странами с так называемой развитой демократией. Теперь нет. А теперь и Африка готова помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны ее первоочередных интересов", — указал президент.
Он подчеркнул, что Россия с уважением относится к африканским инициативам и внимательно их рассматривает.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Россия разделяет стремление стран Африки принимать активное участие в ООН