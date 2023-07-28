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Путин заявил, что проявления колониализма в Африке не изжиты - РИА Новости, 28.07.2023
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10:59 28.07.2023 (обновлено: 12:47 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/afrika-1886788969.html
Путин заявил, что проявления колониализма в Африке не изжиты
Путин заявил, что проявления колониализма в Африке не изжиты - РИА Новости, 28.07.2023
Путин заявил, что проявления колониализма в Африке не изжиты
Некоторые бывшие метрополии до сих пор используют колониальные методы в своей политике, заявил Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — Африка. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T10:59
2023-07-28T12:47
в мире
форум "россия — африка"
владимир путин
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Некоторые бывшие метрополии до сих пор используют колониальные методы в своей политике, заявил Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — Африка."К сожалению, некоторые проявления колониализма не изжиты до сих пор и по-прежнему практикуются бывшими метрополиями. В частности, в экономической, информационной и гуманитарной сферах", — сказал президент.Именно с этим связан тот факт, что ситуация во многих регионах Африки нестабильная, подчеркнул глава государства. Не урегулированы межнациональные и этнические конфликты, сохраняются острые политические и социально-экономические кризисы.Россия, в свою очередь, предлагает содействие в борьбе с этими угрозами, продолжил Путин."Мы заинтересованы в самом тесном сотрудничестве между правоохранителями, структурами и специальными службами Российской Федерации и стран Африки. Настроены и в дальнейшем вести подготовку военнослужащих и сотрудников органов правопорядка африканских стран в российских специализированных учебных заведениях", — отметил президент.Сейчас Африканский континент становится центром силы, в геометрической прогрессии растут его политическая и экономическая роли, с этой реальностью всем придется считаться, констатировал российский лидер.Он подтвердил готовность продолжать помогать странам Африки и напомнил, что Россия уже списала задолженность на 23 миллиарда долларов. Кроме того, на эти цели выделят еще 90 миллионов долларов.Путин также заверил собравшихся, что Россия всегда будет ответственным поставщиком сельхозпродукции."В 2022 году направлено 11,5 миллиона тонн зерна в африканские страны, а только за первые шесть месяцев текущего года — почти десять миллионов. И это невзирая на введенные в отношении нашего экспорта незаконные санкции, которые серьезно затрудняют поставку российского продовольствия", — отметил он.Российский лидер напомнил и о мирных инициативах африканских стран по решению украинского кризиса. Он подчеркнул, что Россия не уходит от рассмотрения этой острой проблемы."Раньше любые посреднические миссии были монополизированы исключительно странами с так называемой развитой демократией. Теперь нет. А теперь и Африка готова помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны ее первоочередных интересов", — указал президент.Он подчеркнул, что Россия с уважением относится к африканским инициативам и внимательно их рассматривает.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230728/ukraina-1886801353.html
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Выступление Путина на саммите Россия – Африка
саммит Россия – Африка. Речь Путина целиком
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в мире, форум "россия — африка", владимир путин, санкт-петербург, россия
В мире, Форум "Россия — Африка", Владимир Путин, Санкт-Петербург, Россия
Путин заявил, что проявления колониализма в Африке не изжиты

Путин на саммите Россия — Африка: некоторые метрополии до сих пор практикуют колониализм

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Некоторые бывшие метрополии до сих пор используют колониальные методы в своей политике, заявил Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — Африка.
"К сожалению, некоторые проявления колониализма не изжиты до сих пор и по-прежнему практикуются бывшими метрополиями. В частности, в экономической, информационной и гуманитарной сферах", — сказал президент.
Жаркие дискуссии и подписание важных документов. Саммит Россия — Африка
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В Северной столице начинается второй день саммита и форума Россия — Африка.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В Северной столице начинается второй день саммита и форума Россия — Африка.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 15
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Традиционно в нем принимают участие главы государств, представители бизнеса и государственных структур, а также интеграционных объединений.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Традиционно в нем принимают участие главы государств, представители бизнеса и государственных структур, а также интеграционных объединений.

© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 15
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Саммит является ключевым и самым масштабным событием в российско-африканских отношениях.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Саммит является ключевым и самым масштабным событием в российско-африканских отношениях.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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3 из 15
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Цель мероприятия – способствовать укреплению всеобъемлющего и равноправного сотрудничества.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Цель мероприятия – способствовать укреплению всеобъемлющего и равноправного сотрудничества.

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 15
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

В этом году около половины стран представлены на самом высоком уровне – главами государств и правительств.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В этом году около половины стран представлены на самом высоком уровне – главами государств и правительств.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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5 из 15
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Впервые идею проведения саммита озвучил президент России Владимир Путин в июле 2018 года.

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Мозамбик Филипе Ньюси проводят встречу на полях II саммита и форума Россия - Африка в Санкт-Петербурге

Впервые идею проведения саммита озвучил президент России Владимир Путин в июле 2018 года.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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6 из 15
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Ожидается, что по итогам петербургской встречи будет принят план действий на период с 2023 по 2026 год.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Ожидается, что по итогам петербургской встречи будет принят план действий на период с 2023 по 2026 год.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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7 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Он охватит приоритетные направления сотрудничества.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Он охватит приоритетные направления сотрудничества.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 15
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Страны планируют подписать и множество других совместных документов.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Страны планируют подписать и множество других совместных документов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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9 из 15
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Их огласят по итогам саммита 28 июля.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Их огласят по итогам саммита 28 июля.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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10 из 15
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Участники обсуждают самые острые темы.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники обсуждают самые острые темы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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11 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Среди них — продовольствие, зерновая сделка и украинский кризис.

ЭнДжей Аюк, Председатель, Африканская энергетическая палата на стенде радио Sputnik

Среди них — продовольствие, зерновая сделка и украинский кризис.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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12 из 15
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Продолжает работу выставочная экспозиция.

Подписание меморандума о взаимопонимании между информационным агентством Гамбии и информационным агентством и радио Sputnik

Продолжает работу выставочная экспозиция.

© РИА Новости / Илья Питалев
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13 из 15
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Проходят различные сессии.

Сессия Роль видеоконтента в развитии медиабизнеса и СМИ: цифровые технологии на службе России и Африки

Проходят различные сессии.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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14 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

Участница на выставочной экспозиции компании Вертолеты России в рамках II Саммита и форума Россия - Африка в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
15 из 15

В Северной столице начинается второй день саммита и форума Россия — Африка.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 15

Традиционно в нем принимают участие главы государств, представители бизнеса и государственных структур, а также интеграционных объединений.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 15

Саммит является ключевым и самым масштабным событием в российско-африканских отношениях.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
3 из 15

Цель мероприятия – способствовать укреплению всеобъемлющего и равноправного сотрудничества.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 15

В этом году около половины стран представлены на самом высоком уровне – главами государств и правительств.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
5 из 15

Впервые идею проведения саммита озвучил президент России Владимир Путин в июле 2018 года.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
6 из 15

Ожидается, что по итогам петербургской встречи будет принят план действий на период с 2023 по 2026 год.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
7 из 15

Он охватит приоритетные направления сотрудничества.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 15

Страны планируют подписать и множество других совместных документов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
9 из 15

Их огласят по итогам саммита 28 июля.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
10 из 15

Участники обсуждают самые острые темы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
11 из 15

Среди них — продовольствие, зерновая сделка и украинский кризис.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
12 из 15

Продолжает работу выставочная экспозиция.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
13 из 15

Проходят различные сессии.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
14 из 15

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
15 из 15
Именно с этим связан тот факт, что ситуация во многих регионах Африки нестабильная, подчеркнул глава государства. Не урегулированы межнациональные и этнические конфликты, сохраняются острые политические и социально-экономические кризисы.
Россия, в свою очередь, предлагает содействие в борьбе с этими угрозами, продолжил Путин.
«
"Мы заинтересованы в самом тесном сотрудничестве между правоохранителями, структурами и специальными службами Российской Федерации и стран Африки. Настроены и в дальнейшем вести подготовку военнослужащих и сотрудников органов правопорядка африканских стран в российских специализированных учебных заведениях", — отметил президент.
Сейчас Африканский континент становится центром силы, в геометрической прогрессии растут его политическая и экономическая роли, с этой реальностью всем придется считаться, констатировал российский лидер.
Он подтвердил готовность продолжать помогать странам Африки и напомнил, что Россия уже списала задолженность на 23 миллиарда долларов. Кроме того, на эти цели выделят еще 90 миллионов долларов.
Путин также заверил собравшихся, что Россия всегда будет ответственным поставщиком сельхозпродукции.
"В 2022 году направлено 11,5 миллиона тонн зерна в африканские страны, а только за первые шесть месяцев текущего года — почти десять миллионов. И это невзирая на введенные в отношении нашего экспорта незаконные санкции, которые серьезно затрудняют поставку российского продовольствия", — отметил он.
Флаги России и Украины в зале переговоров - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
В Киеве придерживаются непримиримой позиции по переговорам, заявил Песков
Вчера, 11:35
Российский лидер напомнил и о мирных инициативах африканских стран по решению украинского кризиса. Он подчеркнул, что Россия не уходит от рассмотрения этой острой проблемы.
«
"Раньше любые посреднические миссии были монополизированы исключительно странами с так называемой развитой демократией. Теперь нет. А теперь и Африка готова помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны ее первоочередных интересов", — указал президент.
Он подчеркнул, что Россия с уважением относится к африканским инициативам и внимательно их рассматривает.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Участники пленарного заседания II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Россия разделяет стремление стран Африки принимать активное участие в ООН
Вчера, 11:09
 
В миреФорум "Россия — Африка"Владимир ПутинСанкт-ПетербургРоссия
 
 
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