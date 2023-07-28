https://ria.ru/20230728/afrika-1886788969.html

Путин заявил, что проявления колониализма в Африке не изжиты

Путин заявил, что проявления колониализма в Африке не изжиты - РИА Новости, 28.07.2023

Путин заявил, что проявления колониализма в Африке не изжиты

Некоторые бывшие метрополии до сих пор используют колониальные методы в своей политике, заявил Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — Африка. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T10:59

2023-07-28T10:59

2023-07-28T12:47

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Некоторые бывшие метрополии до сих пор используют колониальные методы в своей политике, заявил Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — Африка."К сожалению, некоторые проявления колониализма не изжиты до сих пор и по-прежнему практикуются бывшими метрополиями. В частности, в экономической, информационной и гуманитарной сферах", — сказал президент.Именно с этим связан тот факт, что ситуация во многих регионах Африки нестабильная, подчеркнул глава государства. Не урегулированы межнациональные и этнические конфликты, сохраняются острые политические и социально-экономические кризисы.Россия, в свою очередь, предлагает содействие в борьбе с этими угрозами, продолжил Путин."Мы заинтересованы в самом тесном сотрудничестве между правоохранителями, структурами и специальными службами Российской Федерации и стран Африки. Настроены и в дальнейшем вести подготовку военнослужащих и сотрудников органов правопорядка африканских стран в российских специализированных учебных заведениях", — отметил президент.Сейчас Африканский континент становится центром силы, в геометрической прогрессии растут его политическая и экономическая роли, с этой реальностью всем придется считаться, констатировал российский лидер.Он подтвердил готовность продолжать помогать странам Африки и напомнил, что Россия уже списала задолженность на 23 миллиарда долларов. Кроме того, на эти цели выделят еще 90 миллионов долларов.Путин также заверил собравшихся, что Россия всегда будет ответственным поставщиком сельхозпродукции."В 2022 году направлено 11,5 миллиона тонн зерна в африканские страны, а только за первые шесть месяцев текущего года — почти десять миллионов. И это невзирая на введенные в отношении нашего экспорта незаконные санкции, которые серьезно затрудняют поставку российского продовольствия", — отметил он.Российский лидер напомнил и о мирных инициативах африканских стран по решению украинского кризиса. Он подчеркнул, что Россия не уходит от рассмотрения этой острой проблемы."Раньше любые посреднические миссии были монополизированы исключительно странами с так называемой развитой демократией. Теперь нет. А теперь и Африка готова помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны ее первоочередных интересов", — указал президент.Он подчеркнул, что Россия с уважением относится к африканским инициативам и внимательно их рассматривает.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230728/ukraina-1886801353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выступление Путина на саммите Россия – Африка саммит Россия – Африка. Речь Путина целиком 2023-07-28T10:59 true PT17M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, форум "россия — африка", владимир путин, санкт-петербург, россия