Рейтинг@Mail.ru
Нигерия проведет переговоры с "Росатомом" о строительстве АЭС - РИА Новости, 28.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:29 28.07.2023 (обновлено: 13:35 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/aes-1886841207.html
Нигерия проведет переговоры с "Росатомом" о строительстве АЭС
Нигерия проведет переговоры с "Росатомом" о строительстве АЭС - РИА Новости, 28.07.2023
Нигерия проведет переговоры с "Росатомом" о строительстве АЭС
Нигерия намерена обсудить с "Росатомом" вопрос строительства АЭС в стране, заявил РИА Новости постоянный секретарь правительства по политическим и экономическим РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T13:29
2023-07-28T13:35
нигерия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
форум "россия — африка"
африка
руанда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144025/32/1440253284_0:202:3148:1973_1920x0_80_0_0_bcd1fc47599d67d212fd8953d6171e7d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Нигерия намерена обсудить с "Росатомом" вопрос строительства АЭС в стране, заявил РИА Новости постоянный секретарь правительства по политическим и экономическим вопросам Нигерии Габриэль Адуда."Мы также будем общаться с "Росатомом" по вопросу АЭС в Нигерии. У нас уже есть межправительственное соглашение, мы будем работать над соглашением о развитии. Я думаю, нам пора начать изучать это направление", - сказал он в беседе с агентством в кулуарах саммита.Госкорпорация "Росатом" ведёт диалог более чем с 20 странами Африки по таким направлениям, как сооружение атомных станций большой и малой мощности, центров ядерной науки и технологий, разработка урановых месторождений. В их числе Руанда, Нигерия, Гана, Замбия, Эфиопия, Уганда, Республика Конго, Танзания, Намибия и другие. Кроме того, Росатом реализует крупнейший энергетический проект на континенте – строительство первой АЭС Египта "Эль Дабаа".Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
нигерия
африка
руанда
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144025/32/1440253284_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_234ab639b1839ed797d00ffb979019ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нигерия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика, форум "россия — африка", африка, руанда
Нигерия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Экономика, Форум "Россия — Африка", Африка, Руанда
Нигерия проведет переговоры с "Росатомом" о строительстве АЭС

Нигерия намерена обсудить с "Росатомом" вопрос строительства АЭС в стране

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Нигерия намерена обсудить с "Росатомом" вопрос строительства АЭС в стране, заявил РИА Новости постоянный секретарь правительства по политическим и экономическим вопросам Нигерии Габриэль Адуда.
"Мы также будем общаться с "Росатомом" по вопросу АЭС в Нигерии. У нас уже есть межправительственное соглашение, мы будем работать над соглашением о развитии. Я думаю, нам пора начать изучать это направление", - сказал он в беседе с агентством в кулуарах саммита.
Госкорпорация "Росатом" ведёт диалог более чем с 20 странами Африки по таким направлениям, как сооружение атомных станций большой и малой мощности, центров ядерной науки и технологий, разработка урановых месторождений. В их числе Руанда, Нигерия, Гана, Замбия, Эфиопия, Уганда, Республика Конго, Танзания, Намибия и другие. Кроме того, Росатом реализует крупнейший энергетический проект на континенте – строительство первой АЭС Египта "Эль Дабаа".
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Торговля России со странами Африки
27 июля, 08:00
Инфографика
Торговля России со странами АфрикиПосмотреть
 
НигерияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ЭкономикаФорум "Россия — Африка"АфрикаРуанда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала