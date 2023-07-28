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Нигерия проведет переговоры с "Росатомом" о строительстве АЭС
Нигерия проведет переговоры с "Росатомом" о строительстве АЭС - РИА Новости, 28.07.2023
Нигерия проведет переговоры с "Росатомом" о строительстве АЭС
Нигерия намерена обсудить с "Росатомом" вопрос строительства АЭС в стране, заявил РИА Новости постоянный секретарь правительства по политическим и экономическим РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T13:29
2023-07-28T13:29
2023-07-28T13:35
нигерия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
форум "россия — африка"
африка
руанда
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Нигерия намерена обсудить с "Росатомом" вопрос строительства АЭС в стране, заявил РИА Новости постоянный секретарь правительства по политическим и экономическим вопросам Нигерии Габриэль Адуда."Мы также будем общаться с "Росатомом" по вопросу АЭС в Нигерии. У нас уже есть межправительственное соглашение, мы будем работать над соглашением о развитии. Я думаю, нам пора начать изучать это направление", - сказал он в беседе с агентством в кулуарах саммита.Госкорпорация "Росатом" ведёт диалог более чем с 20 странами Африки по таким направлениям, как сооружение атомных станций большой и малой мощности, центров ядерной науки и технологий, разработка урановых месторождений. В их числе Руанда, Нигерия, Гана, Замбия, Эфиопия, Уганда, Республика Конго, Танзания, Намибия и другие. Кроме того, Росатом реализует крупнейший энергетический проект на континенте – строительство первой АЭС Египта "Эль Дабаа".Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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нигерия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика, форум "россия — африка", африка, руанда
Нигерия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Экономика, Форум "Россия — Африка", Африка, Руанда
Нигерия проведет переговоры с "Росатомом" о строительстве АЭС
Нигерия намерена обсудить с "Росатомом" вопрос строительства АЭС в стране