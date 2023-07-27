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Президент Зимбабве назвал Россию последовательным союзником - РИА Новости, 27.07.2023
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11:13 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/zimbabve-1886550624.html
Президент Зимбабве назвал Россию последовательным союзником
Президент Зимбабве назвал Россию последовательным союзником - РИА Новости, 27.07.2023
Президент Зимбабве назвал Россию последовательным союзником
Зимбабве рассматривает Россию в качестве последовательного союзника и считает очень важным проходящий саммит "РФ-Африка", заявил президент Зимбабве Эммерсон... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T11:13
2023-07-27T11:13
в мире
россия
зимбабве
эммерсон мнангагва
африка
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Зимбабве рассматривает Россию в качестве последовательного союзника и считает очень важным проходящий саммит "РФ-Африка", заявил президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. "Россия сыграла огромную роль в нашей борьбе с империализмом и колониализмом. Эта историческая связь между Россией и Африкой является для нас руководящим принципом в борьбе с империализмом", - сказал Мнангагва, выступая в рамках экономического форума "РФ-Африка" в ходе сессии "Международная безопасность в условиях геополитической нестабильности: межпартийное взаимодействие". "Мы рассматриваем Россию как последовательного союзника. Большинство наших наций было подвергнуто несправедливым санкциям. А саммит Россия-Африка особенно важен", - добавил президент. Саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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в мире, россия, зимбабве, эммерсон мнангагва, африка, форум "россия — африка"
В мире, Россия, Зимбабве, Эммерсон Мнангагва, Африка, Форум "Россия — Африка"
Президент Зимбабве назвал Россию последовательным союзником

Президент Мнангагва: Зимбабве рассматривает Россию как последовательного союзника

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва
Президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Зимбабве рассматривает Россию в качестве последовательного союзника и считает очень важным проходящий саммит "РФ-Африка", заявил президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.
«
"Россия сыграла огромную роль в нашей борьбе с империализмом и колониализмом. Эта историческая связь между Россией и Африкой является для нас руководящим принципом в борьбе с империализмом", - сказал Мнангагва, выступая в рамках экономического форума "РФ-Африка" в ходе сессии "Международная безопасность в условиях геополитической нестабильности: межпартийное взаимодействие".
"Мы рассматриваем Россию как последовательного союзника. Большинство наших наций было подвергнуто несправедливым санкциям. А саммит Россия-Африка особенно важен", - добавил президент.
Саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Участники экономического форума Россия — Африка - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Россия получила в союзники целый континент
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияЗимбабвеЭммерсон МнангагваАфрикаФорум "Россия — Африка"
 
 
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