https://ria.ru/20230727/zhuravlev-1886691701.html

Путин посмертно наградил военкора Ростислава Журавлева орденом Мужества

Путин посмертно наградил военкора Ростислава Журавлева орденом Мужества - РИА Новости, 27.07.2023

Путин посмертно наградил военкора Ростислава Журавлева орденом Мужества

Владимир Путин наградил военкора РИА Новости Ростислава Журавлева орденом Мужества посмертно, указ президента опубликовали на сайте Кремля. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T18:03

2023-07-27T18:03

2023-07-27T18:24

ростислав журавлев

умер военкор ростислав журавлев

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

обстрел группы журналистов в зоне сво

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Владимир Путин наградил военкора РИА Новости Ростислава Журавлева орденом Мужества посмертно, указ президента опубликовали на сайте Кремля."За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Журавлева Ростислава Игоревича — военного корреспондента федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (посмертно)", — говорится в документе.Этим же указом президент наградил орденом Мужества раненных при обстреле фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского, а также сотрудников "Известий" Романа Польшакова и Дмитрия Шикова.Ростислав Журавлев погиб 22 июля в Запорожской области в результате целенаправленного обстрела группы российских журналистов со стороны ВСУ.По данным Минобороны, это был удар кассетными боеприпасами.В Кремле выразили глубокие соболезнования близким Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, пожелали выздоровления раненым. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, гибель военкора — результат сознательной атаки киевского режима на журналистов.В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша также выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева. Управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало немедленно отказаться от использования кассетных бомб.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что виновные понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставляет Киеву кассетные боеприпасы.Посольство России в Вашингтоне возложило ответственность за гибель Журавлева на США, которые передали Украине этот вид вооружений.

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885687380.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ростислав журавлев, умер военкор ростислав журавлев, безопасность, россия, владимир путин, обстрел группы журналистов в зоне сво, ситуация в днр и лнр