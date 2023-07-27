https://ria.ru/20230727/zerno-1886595458.html

Африканский союз призвал облегчить доставку зерна на континент

Африканский союз призвал облегчить доставку зерна на континент - РИА Новости, 27.07.2023

Африканский союз призвал облегчить доставку зерна на континент

Африканские страны обращаются ко всем участникам зерновой сделки с просьбой облегчить доставку как российского, так и украинского зерна на континент, заявил... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T13:20

2023-07-27T13:20

2023-07-27T13:20

специальная военная операция на украине

экономика

россия

украина

африканский союз

оон

зерновая сделка

ситуация в днр и лнр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Африканские страны обращаются ко всем участникам зерновой сделки с просьбой облегчить доставку как российского, так и украинского зерна на континент, заявил председатель Африканского союза президент Коморских островов Азали Ассумани. "Украинский кризис оказывает серьезное влияние на ситуацию, поэтому разрешение этого кризиса позволит спасти большое количество людей, которое зависит от поставок продовольствия <…> Поэтому мы обращаемся ко всем участникам процесса с большой просьбой облегчить доставку как российского, так и украинского зерна в наши страны. Мы готовы сотрудничать с Россией во всех отраслях чтобы обеспечить мир и безопасность на континенте" - сказал он в ходе пленарного заседания второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка". Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.

https://ria.ru/20230726/afrika-1886327475.html

https://ria.ru/20230724/zerno-1885853720.html

https://ria.ru/20230726/zasedanie-1886439008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, украина, африканский союз, оон, зерновая сделка, ситуация в днр и лнр