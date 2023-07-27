https://ria.ru/20230727/zelenskiy-1886742335.html

СМИ: союзники Киева сыты хамством Зеленского по горло

СМИ: союзники Киева сыты хамством Зеленского по горло - РИА Новости, 27.07.2023

СМИ: союзники Киева сыты хамством Зеленского по горло

Союзники Украины устали от необдуманных действий Владимира Зеленского и постоянных поражений ВСУ, написали обозреватели Альваро Верци Рангель и Изабелла Арриа в РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T23:32

2023-07-27T23:32

2023-07-27T23:59

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Союзники Украины устали от необдуманных действий Владимира Зеленского и постоянных поражений ВСУ, написали обозреватели Альваро Верци Рангель и Изабелла Арриа в статье для Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico."Союзники уже сыты по горло безответственными выходками Зеленского", — говорится в материале.По словам журналистов, американцы и европейцы переживают не лучшие времена, поскольку украинский конфликт сильно истощил их экономики. Более того, есть вероятность, что единство Европейского союза начнет разрушаться в случае затягивания кризиса, отмечается в статье.На этом фоне в западных странах даже заговорили о возможных мирных переговорах. Украинской армии так и не удалось достичь успехов в ходе наступления, а происходящие на фронте выглядит как "военное поражение комика Зеленского и его ставленников из США и НАТО", резюмировали авторы.Контрнаступление ВСУ на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях началось 4 июня. Киевский режим бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как заявил 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном участке фронтаа, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.

https://ria.ru/20230727/ukraina-1886703853.html

https://ria.ru/20230727/zelenskiy-1886631894.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато