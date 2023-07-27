https://ria.ru/20230727/zaes-1886519824.html
Рогов назвал заявление Киева о возможном взрыве на ЗАЭС ложью
Рогов назвал заявление Киева о возможном взрыве на ЗАЭС ложью - РИА Новости, 27.07.2023
Рогов назвал заявление Киева о возможном взрыве на ЗАЭС ложью
Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал ложью заявление министра энергетики Украины о возможном взрыве на... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T07:47
2023-07-27T07:47
2023-07-27T08:33
специальная военная операция на украине
энергодар
россия
киев
владимир рогов
герман галущенко
сергей шойгу
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал ложью заявление министра энергетики Украины о возможном взрыве на Запорожской АЭС. Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко в американском издании Politico заявил, что реактор на ЗАЭС может взорваться в любой момент, так как Украина полностью отключена от систем мониторинга безопасности на атомной станции. "Это абсолютная ложь и элемент психологической операции. Представители МАГАТЭ не фиксируют подобных рисков. На атомной станции строго соблюдается технологический регламент и правила эксплуатационной безопасности", - сказал Рогов РИА Новости. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230726/miny-1886449951.html
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энергодар, россия, киев, владимир рогов, герман галущенко, сергей шойгу, запорожская аэс, безопасность
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Рогов назвал заявление Киева о возможном взрыве на ЗАЭС ложью
Рогов назвал ложью заявление Киева о возможном взрыве на Запорожской АЭС