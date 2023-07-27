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Рогов назвал заявление Киева о возможном взрыве на ЗАЭС ложью - РИА Новости, 27.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:47 27.07.2023 (обновлено: 08:33 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/zaes-1886519824.html
Рогов назвал заявление Киева о возможном взрыве на ЗАЭС ложью
Рогов назвал заявление Киева о возможном взрыве на ЗАЭС ложью - РИА Новости, 27.07.2023
Рогов назвал заявление Киева о возможном взрыве на ЗАЭС ложью
Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал ложью заявление министра энергетики Украины о возможном взрыве на... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T07:47
2023-07-27T08:33
специальная военная операция на украине
энергодар
россия
киев
владимир рогов
герман галущенко
сергей шойгу
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал ложью заявление министра энергетики Украины о возможном взрыве на Запорожской АЭС. Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко в американском издании Politico заявил, что реактор на ЗАЭС может взорваться в любой момент, так как Украина полностью отключена от систем мониторинга безопасности на атомной станции. "Это абсолютная ложь и элемент психологической операции. Представители МАГАТЭ не фиксируют подобных рисков. На атомной станции строго соблюдается технологический регламент и правила эксплуатационной безопасности", - сказал Рогов РИА Новости. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230726/miny-1886449951.html
https://ria.ru/20230721/zaes-1885539863.html
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энергодар, россия, киев, владимир рогов, герман галущенко, сергей шойгу, запорожская аэс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Россия, Киев, Владимир Рогов, Герман Галущенко, Сергей Шойгу, Запорожская АЭС, Безопасность
Рогов назвал заявление Киева о возможном взрыве на ЗАЭС ложью

Рогов назвал ложью заявление Киева о возможном взрыве на Запорожской АЭС

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал ложью заявление министра энергетики Украины о возможном взрыве на Запорожской АЭС.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко в американском издании Politico заявил, что реактор на ЗАЭС может взорваться в любой момент, так как Украина полностью отключена от систем мониторинга безопасности на атомной станции.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
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"Это абсолютная ложь и элемент психологической операции. Представители МАГАТЭ не фиксируют подобных рисков. На атомной станции строго соблюдается технологический регламент и правила эксплуатационной безопасности", - сказал Рогов РИА Новости.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарРоссияКиевВладимир РоговГерман ГалущенкоСергей ШойгуЗапорожская АЭСБезопасность
 
 
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