https://ria.ru/20230727/yuar-1886626052.html

Рособоронэкспорт готов производить оружие на территории ЮАР

Рособоронэкспорт готов производить оружие на территории ЮАР - РИА Новости, 27.07.2023

Рособоронэкспорт готов производить оружие на территории ЮАР

Россия готова совместно с ЮАР разрабатывать новые виды оружия и производить его на территории страны, сообщил РИА Новости генеральный директор компании... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T14:57

2023-07-27T14:57

2023-07-27T15:00

юар

россия

рособоронэкспорт

форум "россия — африка"

экономика

санкт-петербург

александр михеев

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия готова совместно с ЮАР разрабатывать новые виды оружия и производить его на территории страны, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Александр Михеев в рамках саммита "Россия - Африка"."Мы готовы к обсуждению любых форм взаимовыгодного сотрудничества для укрепления суверенитета и обороноспособности нашего партнера, в том числе по вопросам обеспечения защиты от угроз терроризма и организованной преступности. Кроме того, мы предлагаем различные формы технологического партнерства для проведения совместных разработок новых образцов вооружения и военной техники, а также организации производства российской продукции на территории дружественных России государств", - сказал Михеев, говоря о военно-техническом сотрудничестве с ЮАР. Он подчеркнул, что Южно-Африканская Республика – стратегический партнер РФ и член БРИКС, одного из крупнейших экономических союзов в мире.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230716/eritreya-1884379112.html

юар

россия

санкт-петербург

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

юар, россия, рособоронэкспорт, форум "россия — африка", экономика, санкт-петербург, александр михеев