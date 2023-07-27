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Рособоронэкспорт готов производить оружие на территории ЮАР - РИА Новости, 27.07.2023
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14:57 27.07.2023 (обновлено: 15:00 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/yuar-1886626052.html
Рособоронэкспорт готов производить оружие на территории ЮАР
Рособоронэкспорт готов производить оружие на территории ЮАР - РИА Новости, 27.07.2023
Рособоронэкспорт готов производить оружие на территории ЮАР
Россия готова совместно с ЮАР разрабатывать новые виды оружия и производить его на территории страны, сообщил РИА Новости генеральный директор компании... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T14:57
2023-07-27T15:00
юар
россия
рособоронэкспорт
форум "россия — африка"
экономика
санкт-петербург
александр михеев
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия готова совместно с ЮАР разрабатывать новые виды оружия и производить его на территории страны, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Александр Михеев в рамках саммита "Россия - Африка"."Мы готовы к обсуждению любых форм взаимовыгодного сотрудничества для укрепления суверенитета и обороноспособности нашего партнера, в том числе по вопросам обеспечения защиты от угроз терроризма и организованной преступности. Кроме того, мы предлагаем различные формы технологического партнерства для проведения совместных разработок новых образцов вооружения и военной техники, а также организации производства российской продукции на территории дружественных России государств", - сказал Михеев, говоря о военно-техническом сотрудничестве с ЮАР. Он подчеркнул, что Южно-Африканская Республика – стратегический партнер РФ и член БРИКС, одного из крупнейших экономических союзов в мире.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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юар, россия, рособоронэкспорт, форум "россия — африка", экономика, санкт-петербург, александр михеев
ЮАР, Россия, Рособоронэкспорт, Форум "Россия — Африка", Экономика, Санкт-Петербург, Александр Михеев
Рособоронэкспорт готов производить оружие на территории ЮАР

Рособоронэкспорт заявил о готовности разрабатывать новые виды оружия вместе с ЮАР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд АО "Рособоронэкспорт"
Стенд АО Рособоронэкспорт - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд АО "Рособоронэкспорт". Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия готова совместно с ЮАР разрабатывать новые виды оружия и производить его на территории страны, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Александр Михеев в рамках саммита "Россия - Африка".
"Мы готовы к обсуждению любых форм взаимовыгодного сотрудничества для укрепления суверенитета и обороноспособности нашего партнера, в том числе по вопросам обеспечения защиты от угроз терроризма и организованной преступности. Кроме того, мы предлагаем различные формы технологического партнерства для проведения совместных разработок новых образцов вооружения и военной техники, а также организации производства российской продукции на территории дружественных России государств", - сказал Михеев, говоря о военно-техническом сотрудничестве с ЮАР. Он подчеркнул, что Южно-Африканская Республика – стратегический партнер РФ и член БРИКС, одного из крупнейших экономических союзов в мире.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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ЮАРРоссияРособоронэкспортФорум "Россия — Африка"ЭкономикаСанкт-ПетербургАлександр Михеев
 
 
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