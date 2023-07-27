https://ria.ru/20230727/yaroshenko-1886601006.html
Ярошенко опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram
Ярошенко опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram - РИА Новости, 27.07.2023
Ярошенко опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram
Российский летчик Константин Ярошенко, который более 10 лет провел в американской тюрьме и был освобожден в результате обмена, попробовал себя в качестве... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T13:39
2023-07-27T13:39
2023-07-27T13:56
общество
санкт-петербург
константин ярошенко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, который более 10 лет провел в американской тюрьме и был освобожден в результате обмена, попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram. Ярошенко, который сейчас является заместителем гендиректора аэропорта "Жуковский", заявил, что аэропорт "Жуковский" готов подключиться к процессу установления авиасообщения со странами Африки. Он опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram, у которого 2,9 миллиона подписчиков. Сообщение также вышло на ленту РИА Новости, а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru. Затем Ярошенко был награжден дипломом от медиагруппы "Россия сегодня". Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20221102/yaroshenko-1828790715.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, константин ярошенко
Общество, Санкт-Петербург, Константин Ярошенко
Ярошенко опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram
Летчик Ярошенко попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, который более 10 лет провел в американской тюрьме и был освобожден в результате обмена, попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram.
Ярошенко, который сейчас является заместителем гендиректора аэропорта "Жуковский", заявил, что аэропорт "Жуковский" готов подключиться к процессу установления авиасообщения со странами Африки. Он опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram, у которого 2,9 миллиона подписчиков.
Сообщение также вышло на ленту РИА Новости, а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.
Затем Ярошенко был награжден дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Летчик Ярошенко заявил о планах посетить новые территории России