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Ярошенко опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram - РИА Новости, 27.07.2023
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13:39 27.07.2023 (обновлено: 13:56 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/yaroshenko-1886601006.html
Ярошенко опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram
Ярошенко опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram - РИА Новости, 27.07.2023
Ярошенко опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram
Российский летчик Константин Ярошенко, который более 10 лет провел в американской тюрьме и был освобожден в результате обмена, попробовал себя в качестве... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T13:39
2023-07-27T13:56
общество
санкт-петербург
константин ярошенко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, который более 10 лет провел в американской тюрьме и был освобожден в результате обмена, попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram. Ярошенко, который сейчас является заместителем гендиректора аэропорта "Жуковский", заявил, что аэропорт "Жуковский" готов подключиться к процессу установления авиасообщения со странами Африки. Он опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram, у которого 2,9 миллиона подписчиков. Сообщение также вышло на ленту РИА Новости, а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru. Затем Ярошенко был награжден дипломом от медиагруппы "Россия сегодня". Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
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общество, санкт-петербург, константин ярошенко
Общество, Санкт-Петербург, Константин Ярошенко
Ярошенко опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram

Летчик Ярошенко попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКонстантин Ярошенко на стенде РИА Новости на форуме "Россия - Африка"
Константин Ярошенко на стенде РИА Новости на форуме Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, который более 10 лет провел в американской тюрьме и был освобожден в результате обмена, попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram.
Ярошенко, который сейчас является заместителем гендиректора аэропорта "Жуковский", заявил, что аэропорт "Жуковский" готов подключиться к процессу установления авиасообщения со странами Африки. Он опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram, у которого 2,9 миллиона подписчиков.
Сообщение также вышло на ленту РИА Новости, а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.
Затем Ярошенко был награжден дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Российский летчик Константин Ярошенко - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
Летчик Ярошенко заявил о планах посетить новые территории России
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ОбществоСанкт-ПетербургКонстантин Ярошенко
 
 
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