https://ria.ru/20230727/yaroshenko-1886601006.html

Ярошенко опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram

Ярошенко опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram - РИА Новости, 27.07.2023

Ярошенко опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram

Российский летчик Константин Ярошенко, который более 10 лет провел в американской тюрьме и был освобожден в результате обмена, попробовал себя в качестве... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T13:39

2023-07-27T13:39

2023-07-27T13:56

общество

санкт-петербург

константин ярошенко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, который более 10 лет провел в американской тюрьме и был освобожден в результате обмена, попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram. Ярошенко, который сейчас является заместителем гендиректора аэропорта "Жуковский", заявил, что аэропорт "Жуковский" готов подключиться к процессу установления авиасообщения со странами Африки. Он опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram, у которого 2,9 миллиона подписчиков. Сообщение также вышло на ленту РИА Новости, а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru. Затем Ярошенко был награжден дипломом от медиагруппы "Россия сегодня". Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20221102/yaroshenko-1828790715.html

санкт-петербург

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, санкт-петербург, константин ярошенко