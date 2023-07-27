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В Госдуме прокомментировали выступление Путина на саммите Россия — Африка - РИА Новости, 27.07.2023
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18:51 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/vystuplenie-1886704267.html
В Госдуме прокомментировали выступление Путина на саммите Россия — Африка
В Госдуме прокомментировали выступление Путина на саммите Россия — Африка - РИА Новости, 27.07.2023
В Госдуме прокомментировали выступление Путина на саммите Россия — Африка
Выступление президента РФ Владимира Путина на форуме "Россия-Африка" показало, насколько РФ готова усилить сотрудничество со странами Африки, сообщил РИА... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T18:51
2023-07-27T18:51
россия
африка
санкт-петербург
алексей чепа
владимир путин
госдума рф
форум "россия — африка"
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С-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Выступление президента РФ Владимира Путина на форуме "Россия-Африка" показало, насколько РФ готова усилить сотрудничество со странами Африки, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета ГД по международным делам Алексей Чепа. "Сейчас большой акцент делается на гуманитарную поддержку стран Африки… Выступление президента показало, что Россия готова увеличивать свое сотрудничество со всеми странами Африки", - сообщил Чепа во время форума в Санкт-Петербурге. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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россия, африка, санкт-петербург, алексей чепа, владимир путин, госдума рф, форум "россия — африка"
Россия, Африка, Санкт-Петербург, Алексей Чепа, Владимир Путин, Госдума РФ, Форум "Россия — Африка"
В Госдуме прокомментировали выступление Путина на саммите Россия — Африка

Чепа: выступление Путина на саммите показало готовность усилить сотрудничество с Африкой

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка"
Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка"
Читать ria.ru в
С-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Выступление президента РФ Владимира Путина на форуме "Россия-Африка" показало, насколько РФ готова усилить сотрудничество со странами Африки, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.
«
"Сейчас большой акцент делается на гуманитарную поддержку стран Африки… Выступление президента показало, что Россия готова увеличивать свое сотрудничество со всеми странами Африки", - сообщил Чепа во время форума в Санкт-Петербурге.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Саммит Россия — Африка. День первый
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В Петербурге открылся саммит Россия — Африка.

Баннеры у Исаакиевского собора, приуроченные ко II Саммиту, экономическому и гуманитарному форуму Россия - Африка в Санкт-Петербурге

В Петербурге открылся саммит Россия — Африка.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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1 из 18
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня взаимовыгодного партнерства.

Участники сессии Международная безопасность в условиях геополитической нестабильности: межпартийное взаимодействие

Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня взаимовыгодного партнерства.

© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Девиз мероприятия — "За мир, безопасность и развитие".

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Девиз мероприятия — "За мир, безопасность и развитие".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В рамках саммита состоится экономический и гуманитарный форум.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В рамках саммита состоится экономический и гуманитарный форум.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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4 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Открытые дискуссии будут касаться наиболее актуальных тем российско-африканской повестки.

Алексей Салтыков, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Кот-д'Ивуар и Буркина-Фасо

Открытые дискуссии будут касаться наиболее актуальных тем российско-африканской повестки.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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5 из 18
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Участников поприветствовал президент России Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участников поприветствовал президент России Владимир Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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6 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В этом году было принято решение дополнить повестку форума гуманитарной составляющей.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В этом году было принято решение дополнить повестку форума гуманитарной составляющей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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7 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Приезд подтвердили лидеры 17 африканских государств.

Новые логистические маршруты Россия - Африка

Приезд подтвердили лидеры 17 африканских государств.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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8 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Участники обсудят широкий спектр тем.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники обсудят широкий спектр тем.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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9 из 18
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Среди них — политика, безопасность, экономика, научно-техническая и культурно-гуманитарная сферы.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Среди них — политика, безопасность, экономика, научно-техническая и культурно-гуманитарная сферы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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10 из 18
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Не обойдется без обсуждения зерновой сделки, сотрудничества в сфере продовольствия и энергетики.

Участники форума Россия - Африка

Не обойдется без обсуждения зерновой сделки, сотрудничества в сфере продовольствия и энергетики.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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11 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Ожидается обмен опытом в области защиты суверенитета.

Гетахун Белете Мола, министр инноваций и технологий Федеративной Демократической Республики Эфиопия в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Ожидается обмен опытом в области защиты суверенитета.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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12 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Саммит, как неоднократно заявляли российские власти, проходит в условиях беспрецедентного давления Запада на африканские страны.

Символика II Cаммита и форума Россия - Африка в Санкт-Петербурге

Саммит, как неоднократно заявляли российские власти, проходит в условиях беспрецедентного давления Запада на африканские страны.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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13 из 18
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Участники мероприятия уже подписали первые соглашения.

Подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между РЭЦ и Multi-Services Et Materiel Industriel SARL

Участники мероприятия уже подписали первые соглашения.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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14 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Предусмотрена и культурная программа.

Стенд Многонародная Россия в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Предусмотрена и культурная программа.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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15 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Работает выставочная экспозиция.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Работает выставочная экспозиция.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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16 из 18
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Состоялась сессия "Россия — Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения".

Участники сессии Россия – Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения

Состоялась сессия "Россия — Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения".

© РИА Новости / Илья Питалев
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17 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
18 из 18

В Петербурге открылся саммит Россия — Африка.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 18

Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня взаимовыгодного партнерства.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 18

Девиз мероприятия — "За мир, безопасность и развитие".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 18

В рамках саммита состоится экономический и гуманитарный форум.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 18

Открытые дискуссии будут касаться наиболее актуальных тем российско-африканской повестки.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
5 из 18

Участников поприветствовал президент России Владимир Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
6 из 18

В этом году было принято решение дополнить повестку форума гуманитарной составляющей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 18

Приезд подтвердили лидеры 17 африканских государств.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 18

Участники обсудят широкий спектр тем.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
9 из 18

Среди них — политика, безопасность, экономика, научно-техническая и культурно-гуманитарная сферы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
10 из 18

Не обойдется без обсуждения зерновой сделки, сотрудничества в сфере продовольствия и энергетики.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
11 из 18

Ожидается обмен опытом в области защиты суверенитета.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
12 из 18

Саммит, как неоднократно заявляли российские власти, проходит в условиях беспрецедентного давления Запада на африканские страны.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
13 из 18

Участники мероприятия уже подписали первые соглашения.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
14 из 18

Предусмотрена и культурная программа.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
15 из 18

Работает выставочная экспозиция.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
16 из 18

Состоялась сессия "Россия — Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
17 из 18

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
18 из 18
 
РоссияАфрикаСанкт-ПетербургАлексей ЧепаВладимир ПутинГосдума РФФорум "Россия — Африка"
 
 
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