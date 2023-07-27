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В Госдуме прокомментировали выступление Путина на саммите Россия — Африка

В Госдуме прокомментировали выступление Путина на саммите Россия — Африка - РИА Новости, 27.07.2023

В Госдуме прокомментировали выступление Путина на саммите Россия — Африка

Выступление президента РФ Владимира Путина на форуме "Россия-Африка" показало, насколько РФ готова усилить сотрудничество со странами Африки, сообщил РИА... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T18:51

2023-07-27T18:51

2023-07-27T18:51

россия

африка

санкт-петербург

алексей чепа

владимир путин

госдума рф

форум "россия — африка"

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С-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Выступление президента РФ Владимира Путина на форуме "Россия-Африка" показало, насколько РФ готова усилить сотрудничество со странами Африки, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета ГД по международным делам Алексей Чепа. "Сейчас большой акцент делается на гуманитарную поддержку стран Африки… Выступление президента показало, что Россия готова увеличивать свое сотрудничество со всеми странами Африки", - сообщил Чепа во время форума в Санкт-Петербурге. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

россия

африка

санкт-петербург

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россия, африка, санкт-петербург, алексей чепа, владимир путин, госдума рф, форум "россия — африка"