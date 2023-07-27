https://ria.ru/20230727/vuzy-1886581311.html
В Африке откроют филиалы ведущих российских вузов, заявил Путин
В Африке откроют филиалы ведущих российских вузов, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2023
В Африке откроют филиалы ведущих российских вузов, заявил Путин
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия планирует открыть в странах Африки филиалы ведущих российских вузов, а также помогать в развитии общего и... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T12:35
2023-07-27T12:35
2023-07-27T13:03
россия
африка
в мире
владимир путин
форум "россия — африка"
навигатор абитуриента
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия планирует открыть в странах Африки филиалы ведущих российских вузов, а также помогать в развитии общего и среднего профессионального образования."В планах открытие в Африке филиалов ведущих российских вузов. Действенная кооперация с африканскими учебными заведениями налаживается и в рамках российско-африканского сетевого университета. В преддверии нашего форума 26 июля в Санкт-Петербургском горном университете подписано соглашение о создании российско-африканского консорциума технических университетов "Недра Африки", предусматривающее совместное обучение специалистов для минерально-сырьевого комплекса. Мне кажется, это очень важное и интересное направление взаимодействия", – сказал Путин во время пленарного заседания Экономического и гуманитарного форума Россия-Африка."Мы будем и далее помогать африканским друзьям в развитии не только высшего, но и общего, и среднего профессионального образования, готовить учителей, наставников и технические кадры для школ и училищ, учреждать совместные школы, для которых уже разрабатываются адаптированные методические материалы на основе синтеза российских и африканских национальных образовательных программ", – добавил Путин.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
https://ria.ru/20230727/informatsiya-1886583781.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, в мире, владимир путин, форум "россия — африка", навигатор абитуриента
Россия, Африка, В мире, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка", Навигатор абитуриента
В Африке откроют филиалы ведущих российских вузов, заявил Путин
Путин заявил, что Россия планирует открыть в странах Африки филиалы ведущих вузов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия планирует открыть в странах Африки филиалы ведущих российских вузов, а также помогать в развитии общего и среднего профессионального образования.
"В планах открытие в Африке филиалов ведущих российских вузов. Действенная кооперация с африканскими учебными заведениями налаживается и в рамках российско-африканского сетевого университета. В преддверии нашего форума 26 июля в Санкт-Петербургском горном университете подписано соглашение о создании российско-африканского консорциума технических университетов "Недра Африки", предусматривающее совместное обучение специалистов для минерально-сырьевого комплекса. Мне кажется, это очень важное и интересное направление взаимодействия", – сказал Путин во время пленарного заседания Экономического и гуманитарного форума Россия-Африка.
"Мы будем и далее помогать африканским друзьям в развитии не только высшего, но и общего, и среднего профессионального образования, готовить учителей, наставников и технические кадры для школ и училищ, учреждать совместные школы, для которых уже разрабатываются адаптированные методические материалы на основе синтеза российских и африканских национальных образовательных программ", – добавил Путин.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи
в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
Путин предложил создать общее информационное пространство с Африкой