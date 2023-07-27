https://ria.ru/20230727/vuzy-1886581311.html

В Африке откроют филиалы ведущих российских вузов, заявил Путин

В Африке откроют филиалы ведущих российских вузов, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2023

В Африке откроют филиалы ведущих российских вузов, заявил Путин

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия планирует открыть в странах Африки филиалы ведущих российских вузов, а также помогать в развитии общего и... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T12:35

2023-07-27T12:35

2023-07-27T13:03

россия

африка

в мире

владимир путин

форум "россия — африка"

навигатор абитуриента

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия планирует открыть в странах Африки филиалы ведущих российских вузов, а также помогать в развитии общего и среднего профессионального образования."В планах открытие в Африке филиалов ведущих российских вузов. Действенная кооперация с африканскими учебными заведениями налаживается и в рамках российско-африканского сетевого университета. В преддверии нашего форума 26 июля в Санкт-Петербургском горном университете подписано соглашение о создании российско-африканского консорциума технических университетов "Недра Африки", предусматривающее совместное обучение специалистов для минерально-сырьевого комплекса. Мне кажется, это очень важное и интересное направление взаимодействия", – сказал Путин во время пленарного заседания Экономического и гуманитарного форума Россия-Африка."Мы будем и далее помогать африканским друзьям в развитии не только высшего, но и общего, и среднего профессионального образования, готовить учителей, наставников и технические кадры для школ и училищ, учреждать совместные школы, для которых уже разрабатываются адаптированные методические материалы на основе синтеза российских и африканских национальных образовательных программ", – добавил Путин.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.

https://ria.ru/20230727/informatsiya-1886583781.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, африка, в мире, владимир путин, форум "россия — африка", навигатор абитуриента