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"Зубы дракона". В США ужаснулись из-за хода Путина против ВСУ - РИА Новости, 27.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:18 27.07.2023 (обновлено: 21:23 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/vsu-1886728998.html
"Зубы дракона". В США ужаснулись из-за хода Путина против ВСУ
"Зубы дракона". В США ужаснулись из-за хода Путина против ВСУ - РИА Новости, 27.07.2023
"Зубы дракона". В США ужаснулись из-за хода Путина против ВСУ
Контрнаступление ВСУ потерпело провал из-за хорошо подготовленной российской линии обороны, написал обозреватель Брендан Коул в статье для Newsweek. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T21:18
2023-07-27T21:23
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ потерпело провал из-за хорошо подготовленной российской линии обороны, написал обозреватель Брендан Коул в статье для Newsweek."Полученное Украиной новое западное вооружение было встречено буквально долинами защитных сооружений, возведенными русскими вдоль всей линии фронта. Среди них минные поля, противотанковые рвы и "зубы дракона" — куски бетона в форме пирамид, используемые для остановки военной техники", — отметил он.По словам журналиста, из-за высокой огневой мощи российской армии ВСУ понесли тяжелейшие потери, в том числе была уничтожена поставленная странами НАТО бронетехника. Отсутствие превосходства в воздухе и нехватка боеприпасов привели к тому, что украинские войска не смогли достичь запланированных целей, добавил Коул."Справедливости ради надо сказать, что для Украины все идет не так гладко, как ей хотелось бы", — приводит издание слова военного эксперта Глен Грант.Украинское контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях началось 4 июня. Киевский режим бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как заявил 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
https://ria.ru/20230727/zelenskiy-1886631894.html
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россия, киев, украина, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Зубы дракона". В США ужаснулись из-за хода Путина против ВСУ

Newsweek: укрепленная российская линия обороны остановила натовскую технику ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженная военная техника ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженная военная техника ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
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Уничтоженная военная техника ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ потерпело провал из-за хорошо подготовленной российской линии обороны, написал обозреватель Брендан Коул в статье для Newsweek.
"Полученное Украиной новое западное вооружение было встречено буквально долинами защитных сооружений, возведенными русскими вдоль всей линии фронта. Среди них минные поля, противотанковые рвы и "зубы дракона" — куски бетона в форме пирамид, используемые для остановки военной техники", — отметил он.
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По словам журналиста, из-за высокой огневой мощи российской армии ВСУ понесли тяжелейшие потери, в том числе была уничтожена поставленная странами НАТО бронетехника. Отсутствие превосходства в воздухе и нехватка боеприпасов привели к тому, что украинские войска не смогли достичь запланированных целей, добавил Коул.
"Справедливости ради надо сказать, что для Украины все идет не так гладко, как ей хотелось бы", — приводит издание слова военного эксперта Глен Грант.
Украинское контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях началось 4 июня. Киевский режим бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как заявил 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
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