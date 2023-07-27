https://ria.ru/20230727/vsu-1886728998.html

"Зубы дракона". В США ужаснулись из-за хода Путина против ВСУ

"Зубы дракона". В США ужаснулись из-за хода Путина против ВСУ - РИА Новости, 27.07.2023

"Зубы дракона". В США ужаснулись из-за хода Путина против ВСУ

Контрнаступление ВСУ потерпело провал из-за хорошо подготовленной российской линии обороны, написал обозреватель Брендан Коул в статье для Newsweek. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T21:18

2023-07-27T21:18

2023-07-27T21:23

специальная военная операция на украине

россия

киев

украина

сергей шойгу

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ потерпело провал из-за хорошо подготовленной российской линии обороны, написал обозреватель Брендан Коул в статье для Newsweek."Полученное Украиной новое западное вооружение было встречено буквально долинами защитных сооружений, возведенными русскими вдоль всей линии фронта. Среди них минные поля, противотанковые рвы и "зубы дракона" — куски бетона в форме пирамид, используемые для остановки военной техники", — отметил он.По словам журналиста, из-за высокой огневой мощи российской армии ВСУ понесли тяжелейшие потери, в том числе была уничтожена поставленная странами НАТО бронетехника. Отсутствие превосходства в воздухе и нехватка боеприпасов привели к тому, что украинские войска не смогли достичь запланированных целей, добавил Коул."Справедливости ради надо сказать, что для Украины все идет не так гладко, как ей хотелось бы", — приводит издание слова военного эксперта Глен Грант.Украинское контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях началось 4 июня. Киевский режим бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как заявил 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.

https://ria.ru/20230727/zelenskiy-1886631894.html

https://ria.ru/20230727/vsu-1886714742.html

россия

киев

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россия, киев, украина, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато