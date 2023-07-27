"Зубы дракона". В США ужаснулись из-за хода Путина против ВСУ
Newsweek: укрепленная российская линия обороны остановила натовскую технику ВСУ
© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженная военная техника ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженная военная техника ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ потерпело провал из-за хорошо подготовленной российской линии обороны, написал обозреватель Брендан Коул в статье для Newsweek.
"Полученное Украиной новое западное вооружение было встречено буквально долинами защитных сооружений, возведенными русскими вдоль всей линии фронта. Среди них минные поля, противотанковые рвы и "зубы дракона" — куски бетона в форме пирамид, используемые для остановки военной техники", — отметил он.
По словам журналиста, из-за высокой огневой мощи российской армии ВСУ понесли тяжелейшие потери, в том числе была уничтожена поставленная странами НАТО бронетехника. Отсутствие превосходства в воздухе и нехватка боеприпасов привели к тому, что украинские войска не смогли достичь запланированных целей, добавил Коул.
"Справедливости ради надо сказать, что для Украины все идет не так гладко, как ей хотелось бы", — приводит издание слова военного эксперта Глен Грант.
Украинское контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях началось 4 июня. Киевский режим бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как заявил 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.