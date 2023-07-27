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СМИ: Украина при наступлении потеряла почти пятую часть снаряжения НАТО - РИА Новости, 27.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:34 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/vsu-1886539962.html
СМИ: Украина при наступлении потеряла почти пятую часть снаряжения НАТО
СМИ: Украина при наступлении потеряла почти пятую часть снаряжения НАТО - РИА Новости, 27.07.2023
СМИ: Украина при наступлении потеряла почти пятую часть снаряжения НАТО
Запад и Киев признают, что в ходе наступления Украина потеряла почти пятую часть снаряжения НАТО, предоставленного для операции, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T10:34
2023-07-27T10:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
нато
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Запад и Киев признают, что в ходе наступления Украина потеряла почти пятую часть снаряжения НАТО, предоставленного для операции, пишет газета Financial Times. "Потери от разрекламированного контрнаступления Украины были тяжелыми и ранними ... Киев потерял почти пятую часть снаряжения НАТО, предоставленного для операции", - пишет издание, ссылаясь на украинских и западных чиновников. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230727/svo-1886388932.html
https://ria.ru/20230727/ukraina-1886535388.html
https://ria.ru/20230726/vsu-1886491761.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, НАТО
СМИ: Украина при наступлении потеряла почти пятую часть снаряжения НАТО

Financial Times: в Киеве признают потерю пятой части снаряжения НАТО при контрнаступлении

Уничтоженный танк Leopard
Уничтоженный танк Leopard
Уничтоженный танк Leopard. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Запад и Киев признают, что в ходе наступления Украина потеряла почти пятую часть снаряжения НАТО, предоставленного для операции, пишет газета Financial Times.
"Потери от разрекламированного контрнаступления Украины были тяжелыми и ранними ... Киев потерял почти пятую часть снаряжения НАТО, предоставленного для операции", - пишет издание, ссылаясь на украинских и западных чиновников.
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Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
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Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
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