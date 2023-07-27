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Песков сообщил, что Россия подарила вертолет главе Зимбабве в прошлом году - РИА Новости, 27.07.2023
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20:42 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/vertolet-1886723241.html
Песков сообщил, что Россия подарила вертолет главе Зимбабве в прошлом году
Песков сообщил, что Россия подарила вертолет главе Зимбабве в прошлом году - РИА Новости, 27.07.2023
Песков сообщил, что Россия подарила вертолет главе Зимбабве в прошлом году
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что вертолет был подарен президенту Зимбабве еще в прошлом году. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T20:42
2023-07-27T20:42
владимир путин
эммерсон мнангагва
зимбабве
россия
санкт-петербург
форум "россия — африка"
экономика
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что вертолет был подарен президенту Зимбабве еще в прошлом году. Ранее мининформации африканской страны сообщило, что президент России Владимир Путин подарил зимбабвийскому коллеге Эммерсону Мнангагве вертолет. Отмечается, что вертолет скоро будет доставлен в страну. Путин и Мнангагва в четверг провели встречу в рамках саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге. "Это было в прошлом году", - сказал Песков. Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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владимир путин, эммерсон мнангагва, зимбабве, россия, санкт-петербург, форум "россия — африка", экономика
Владимир Путин, Эммерсон Мнангагва, Зимбабве, Россия, Санкт-Петербург, Форум "Россия — Африка", Экономика
Песков сообщил, что Россия подарила вертолет главе Зимбабве в прошлом году

Песков сообщил, что Россия подарила вертолет президенту Зимбабве Мнангагве в прошлом году

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что вертолет был подарен президенту Зимбабве еще в прошлом году.
Ранее мининформации африканской страны сообщило, что президент России Владимир Путин подарил зимбабвийскому коллеге Эммерсону Мнангагве вертолет. Отмечается, что вертолет скоро будет доставлен в страну.
Скриншот публикации министерства информации Зимбабве в социальной сети
Скриншот публикации министерства информации Зимбабве в социальной сети
Скриншот публикации министерства информации Зимбабве в социальной сети
Путин и Мнангагва в четверг провели встречу в рамках саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге.
"Это было в прошлом году", - сказал Песков.
Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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Владимир ПутинЭммерсон МнангагваЗимбабвеРоссияСанкт-ПетербургФорум "Россия — Африка"Экономика
 
 
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