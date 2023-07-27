https://ria.ru/20230727/vertolet-1886723241.html

Песков сообщил, что Россия подарила вертолет главе Зимбабве в прошлом году

Песков сообщил, что Россия подарила вертолет главе Зимбабве в прошлом году - РИА Новости, 27.07.2023

Песков сообщил, что Россия подарила вертолет главе Зимбабве в прошлом году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что вертолет был подарен президенту Зимбабве еще в прошлом году. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T20:42

2023-07-27T20:42

2023-07-27T20:42

владимир путин

эммерсон мнангагва

зимбабве

россия

санкт-петербург

форум "россия — африка"

экономика

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что вертолет был подарен президенту Зимбабве еще в прошлом году. Ранее мининформации африканской страны сообщило, что президент России Владимир Путин подарил зимбабвийскому коллеге Эммерсону Мнангагве вертолет. Отмечается, что вертолет скоро будет доставлен в страну. Путин и Мнангагва в четверг провели встречу в рамках саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге. "Это было в прошлом году", - сказал Песков. Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html

зимбабве

россия

санкт-петербург

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владимир путин, эммерсон мнангагва, зимбабве, россия, санкт-петербург, форум "россия — африка", экономика