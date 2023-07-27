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В РСТ рассказали, куда направлялись туристы разбившегося на Алтае вертолета - РИА Новости, 27.07.2023
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Туризм
 
15:51 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/vertolet-1886642951.html
В РСТ рассказали, куда направлялись туристы разбившегося на Алтае вертолета
В РСТ рассказали, куда направлялись туристы разбившегося на Алтае вертолета - РИА Новости, 27.07.2023
В РСТ рассказали, куда направлялись туристы разбившегося на Алтае вертолета
Туристы разбившегося на Алтае вертолета, скорее всего, возвращались с экскурсии на гору Белуха, сообщил глава комитета по приключенческому туризму РСТ Вадим... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T15:51
2023-07-27T15:51
туризм
усть-коксинский район
новости - туризм
республика алтай
горно-алтайск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Туристы разбившегося на Алтае вертолета, скорее всего, возвращались с экскурсии на гору Белуха, сообщил глава комитета по приключенческому туризму РСТ Вадим Мамонтов."В Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай туристы обычно едут для того, чтобы полюбоваться горой Белуха. Сюда из Горно-Алтайска можно добраться на машине, но это занимает не менее шести часов, а на вертолете – полтора, поэтому его и выбирает большинство туристов", – рассказал он.Многие путешественники из Тюнгура, который находится у подножия горы, отправляются на вертолете в облет Белухи на экскурсию. В этот раз туристы с нее возвращались, пояснил эксперт.Мамонтов считает, что произошедшая трагедия негативно повлияет и на спрос на активные туры в регион, и на ассортимент предложений туроператоров на Алтае. "Скорее всего, авиакомпании запретят осуществлять авиаперевозки", – предположил он.Как напомнил Мамонтов, последняя похожая авария с такими же тяжелыми последствиями произошла 12 августа 2021 года в районе Курильского озера в Кроноцком заповеднике, где совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа. Восемь из 16 пассажиров погибли. Тогда, по словам эксперта, Росавиация сначала временно запретила авиакомпании выполнять межмуниципальные пассажирские перевозки, а также перевозку туристических групп в Долину гейзеров и Курильское озеро, а затем отозвала лицензию.Гора Белуха – высочайшая (4506 метров) гора Сибири, священное место алтайцев, рядом с которым, по поверьям, находится вход в легендарную страну Шамбалу. По словам Мамонтова, это очень популярная экскурсия.
https://ria.ru/20230727/vertolet-1886615053.html
усть-коксинский район
республика алтай
горно-алтайск
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усть-коксинский район, новости - туризм, республика алтай, горно-алтайск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Туризм, Усть-Коксинский район, Новости - Туризм, Республика Алтай, Горно-Алтайск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В РСТ рассказали, куда направлялись туристы разбившегося на Алтае вертолета

РСТ: разбившийся на Алтае вертолет вез туристов на экскурсию вокруг горы Белуха

© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС на месте падения вертолета на Алтае
Сотрудники МЧС на месте падения вертолета на Алтае - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Фото : МЧС России
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Туристы разбившегося на Алтае вертолета, скорее всего, возвращались с экскурсии на гору Белуха, сообщил глава комитета по приключенческому туризму РСТ Вадим Мамонтов.
"В Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай туристы обычно едут для того, чтобы полюбоваться горой Белуха. Сюда из Горно-Алтайска можно добраться на машине, но это занимает не менее шести часов, а на вертолете – полтора, поэтому его и выбирает большинство туристов", – рассказал он.
Многие путешественники из Тюнгура, который находится у подножия горы, отправляются на вертолете в облет Белухи на экскурсию. В этот раз туристы с нее возвращались, пояснил эксперт.
Мамонтов считает, что произошедшая трагедия негативно повлияет и на спрос на активные туры в регион, и на ассортимент предложений туроператоров на Алтае. "Скорее всего, авиакомпании запретят осуществлять авиаперевозки", – предположил он.
Как напомнил Мамонтов, последняя похожая авария с такими же тяжелыми последствиями произошла 12 августа 2021 года в районе Курильского озера в Кроноцком заповеднике, где совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа. Восемь из 16 пассажиров погибли. Тогда, по словам эксперта, Росавиация сначала временно запретила авиакомпании выполнять межмуниципальные пассажирские перевозки, а также перевозку туристических групп в Долину гейзеров и Курильское озеро, а затем отозвала лицензию.
Гора Белуха – высочайшая (4506 метров) гора Сибири, священное место алтайцев, рядом с которым, по поверьям, находится вход в легендарную страну Шамбалу. По словам Мамонтова, это очень популярная экскурсия.
Сотрудники МЧС на месте падения вертолета на Алтае - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
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ТуризмУсть-Коксинский районНовости - ТуризмРеспублика АлтайГорно-АлтайскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Происшествия
 
 
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