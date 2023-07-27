https://ria.ru/20230727/vaktsiny-1886687057.html

Россия и ЦАР подписали соглашение об организации совместных научных центров

Россия и ЦАР подписали соглашение об организации совместных научных центров - РИА Новости, 27.07.2023

Россия и ЦАР подписали соглашение об организации совместных научных центров

Россия и Центрально-Африканская Республика могут начать совместную разработку вакцин, будут создавать научные центры для обмена опытом, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T17:52

2023-07-27T17:52

2023-07-27T17:52

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цар

санкт-петербург

в мире

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Россия и Центрально-Африканская Республика могут начать совместную разработку вакцин, будут создавать научные центры для обмена опытом, заявил РИА Новости министр образования, научных исследований и технологических инноваций ЦАР Жан Лоран Магале по итогам подписания соглашения между Минобрнауки и РФ и министерством образования, науки, научных исследований и инноваций ЦАР. "Соглашение касается сотрудничества между Россией и ЦАР в гуманитарной сфере, также оно посвящено и сотрудничеству в области безопасности, здоровья - не только людей, но и всей фауны. Также соглашение касается образования и обмена студентами, учеными, чтобы сотрудничать между странами на высшем уровне. Также оно касается новых технологий и разработки вакцин", - сказал министр. В ответ на уточняющий вопрос о том, могут ли РФ и ЦАР начать совместную разработку вакцин, Магале ответил утвердительно. Он добавил, что в будущем РФ и ЦАР на основе подписанного соглашения смогут создавать научные центры для обмена опытом. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.

https://ria.ru/20230727/predstavitelstva-1886685145.html

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цар

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, цар, санкт-петербург, в мире, форум "россия — африка"