https://ria.ru/20230727/vaktsiny-1886687057.html
Россия и ЦАР подписали соглашение об организации совместных научных центров
Россия и ЦАР подписали соглашение об организации совместных научных центров - РИА Новости, 27.07.2023
Россия и ЦАР подписали соглашение об организации совместных научных центров
Россия и Центрально-Африканская Республика могут начать совместную разработку вакцин, будут создавать научные центры для обмена опытом, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T17:52
2023-07-27T17:52
2023-07-27T17:52
россия
цар
санкт-петербург
в мире
форум "россия — африка"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886675747_0:259:3072:1987_1920x0_80_0_0_c3890b521a2a897a8e0506f7ea951dce.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Россия и Центрально-Африканская Республика могут начать совместную разработку вакцин, будут создавать научные центры для обмена опытом, заявил РИА Новости министр образования, научных исследований и технологических инноваций ЦАР Жан Лоран Магале по итогам подписания соглашения между Минобрнауки и РФ и министерством образования, науки, научных исследований и инноваций ЦАР. "Соглашение касается сотрудничества между Россией и ЦАР в гуманитарной сфере, также оно посвящено и сотрудничеству в области безопасности, здоровья - не только людей, но и всей фауны. Также соглашение касается образования и обмена студентами, учеными, чтобы сотрудничать между странами на высшем уровне. Также оно касается новых технологий и разработки вакцин", - сказал министр. В ответ на уточняющий вопрос о том, могут ли РФ и ЦАР начать совместную разработку вакцин, Магале ответил утвердительно. Он добавил, что в будущем РФ и ЦАР на основе подписанного соглашения смогут создавать научные центры для обмена опытом. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
https://ria.ru/20230727/predstavitelstva-1886685145.html
россия
цар
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886675747_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_67fa8f3d0e2cf8b37c3ca293336dccce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, цар, санкт-петербург, в мире, форум "россия — африка"
Россия, ЦАР, Санкт-Петербург, В мире, Форум "Россия — Африка"
Россия и ЦАР подписали соглашение об организации совместных научных центров
Глава Миннауки ЦАР: республика может начать разрабатывать вакцины совместно с Россией
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Россия и Центрально-Африканская Республика могут начать совместную разработку вакцин, будут создавать научные центры для обмена опытом, заявил РИА Новости министр образования, научных исследований и технологических инноваций ЦАР Жан Лоран Магале по итогам подписания соглашения между Минобрнауки и РФ и министерством образования, науки, научных исследований и инноваций ЦАР.
"Соглашение касается сотрудничества между Россией и ЦАР в гуманитарной сфере, также оно посвящено и сотрудничеству в области безопасности, здоровья - не только людей, но и всей фауны. Также соглашение касается образования и обмена студентами, учеными, чтобы сотрудничать между странами на высшем уровне. Также оно касается новых технологий и разработки вакцин", - сказал министр.
В ответ на уточняющий вопрос о том, могут ли РФ и ЦАР начать совместную разработку вакцин, Магале ответил утвердительно.
Он добавил, что в будущем РФ и ЦАР на основе подписанного соглашения смогут создавать научные центры для обмена опытом.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге
.
РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи
в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
Лавров анонсировал открытие представительств российских медиа в Африке