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Экс-сотрудник СБУ рассказал, как детей принудительно вывозили с Украины - РИА Новости, 27.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:51 27.07.2023 (обновлено: 22:39 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/ukraina-1886732205.html
Экс-сотрудник СБУ рассказал, как детей принудительно вывозили с Украины
Экс-сотрудник СБУ рассказал, как детей принудительно вывозили с Украины - РИА Новости, 27.07.2023
Экс-сотрудник СБУ рассказал, как детей принудительно вывозили с Украины
На Украине действует преступная группировка по принудительному вывозу детей за границу, которую прикрывают британские чиновники, заявил бывший сотрудник СБУ... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T21:51
2023-07-27T22:39
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
украина
василий прозоров
донбасс
британская разведывательная служба mi6
агентство по международному развитию сша
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ХАРЦЫЗСК (ДНР), 27 июл — РИА Новости. На Украине действует преступная группировка по принудительному вывозу детей за границу, которую прикрывают британские чиновники, заявил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров на пресс-конференции по теме ущемления прав детей Донбасса со стороны киевских властей. "На Украине действует преступная группа, которая занимается вывозом детей и переправкой их в Великобританию, где они попадают в руки педофилов — высокопоставленных представителей британского истеблишмента. Руководит группой бывший сотрудник Службы безопасности Украины Борисов Сергей Владимирович. Он занимается поиском детей, подбором по определенным критериям. С помощью сообщников занимается изготовлением необходимого пакета документов для вывоза за территорию Украины", — рассказал он.По словам Прозорова, участники группировки ищут детей из малообеспеченных семей или вынужденных переселенцев. Поводом для их отправки за рубеж обычно становится обучение в образовательных заведениях в Великобритании, лечение или "спасение от ужасов войны". На этапе вывоза в схему вступают представители международной организации "Кемоникс" — субподрядчика американского агентства по международному развитию USAID, уточнил экс-сотрудник СБУ."В ходе расследования установлены три человека, которые оказывают прикрытие этой деятельности: представители МИД Британии и британской разведки. В частности, Том Мэтлок, сотрудник центрального аппарата MI6, который работал в посольствах Великобритании в Судане, Южной Корее, был заместителем главы миссии в Швейцарии и Ливии", — указал он.Как утверждает Прозоров, эти данные подкреплены в том числе показаниями представителей украинских госструктур, занимающихся вопросами борьбы с торговлей людьми.Сегодня во многих российских регионах проводятся мероприятия, приуроченные ко Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе. Как заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, с 2014 года от выпущенных украинскими военными снарядов погибли 228 детей.
https://ria.ru/20230727/pamyat-1886707709.html
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в мире, великобритания, украина, василий прозоров, донбасс, британская разведывательная служба mi6, агентство по международному развитию сша, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Украина, Василий Прозоров, Донбасс, Британская разведывательная служба MI6, Агентство по международному развитию США, Служба безопасности Украины
Экс-сотрудник СБУ рассказал, как детей принудительно вывозили с Украины

Экс-сотрудник СБУ Прозоров: на Украине орудует преступная группа по вывозу детей за рубеж

© AP Photo / Felipe DanaНочной Киев
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРЦЫЗСК (ДНР), 27 июл — РИА Новости. На Украине действует преступная группировка по принудительному вывозу детей за границу, которую прикрывают британские чиновники, заявил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров на пресс-конференции по теме ущемления прав детей Донбасса со стороны киевских властей.
"На Украине действует преступная группа, которая занимается вывозом детей и переправкой их в Великобританию, где они попадают в руки педофилов — высокопоставленных представителей британского истеблишмента. Руководит группой бывший сотрудник Службы безопасности Украины Борисов Сергей Владимирович. Он занимается поиском детей, подбором по определенным критериям. С помощью сообщников занимается изготовлением необходимого пакета документов для вывоза за территорию Украины", — рассказал он.
День памяти детей — жертв войны в Донбассе
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В ДНР сегодня отмечается траурная дата.

Цветы и игрушки у стенда с именами детей, погибших из-за обстрелов Донбасса Вооруженными силами Украины, у посольства США в Москве

В ДНР сегодня отмечается траурная дата.

© РИА Новости
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1 из 11
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

День памяти детей — жертв войны в Донбассе был учрежден 11 июля 2022 года.

Мужчина у мемориала в память о детях, погибших из-за обстрелов Донбасса вооруженными силами Украины, на Аллее ангелов в парке Ленинского Комсомола в Донецке

День памяти детей — жертв войны в Донбассе был учрежден 11 июля 2022 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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2 из 11
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Его цель — увековечить память детей, погибших с 2014 года под огнем украинских военизированных формирований.

Цветы и мягкие игрушки у мемориала в память о детях, погибших из-за обстрелов Донбасса Вооруженными силами Украины, на Аллее ангелов в парке Ленинского Комсомола в Донецке

Его цель — увековечить память детей, погибших с 2014 года под огнем украинских военизированных формирований.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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3 из 11
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Число погибших детей на территории ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляет 228 человек, раненых — 792.

Люди несут цветы к мемориалу в память о детях, погибших из-за обстрелов Донбасса вооруженными силами Украины, на Аллее ангелов в парке Ленинского Комсомола в Донецке

Число погибших детей на территории ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляет 228 человек, раненых — 792.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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4 из 11
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

В мае 2015 года в Донецке открыли мемориальный комплекс, получивший название Аллея ангелов.

Цветы у мемориала в память о детях, погибших из-за обстрелов Донбасса вооруженными силами Украины, на Аллее ангелов в парке Ленинского Комсомола в Донецке

В мае 2015 года в Донецке открыли мемориальный комплекс, получивший название Аллея ангелов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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5 из 11
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

В настоящее время его планируют расширить.

Мальчик возлагает цветы к мемориалу в память о детях, погибших из-за обстрелов Донбасса вооруженными силами Украины, на Аллее ангелов в парке Ленинского Комсомола в Донецке

В настоящее время его планируют расширить.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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6 из 11
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Возле памятной плиты и арки в ближайшие месяцы должна появиться статуя ангела.

Люди у мемориала в память о детях, погибших из-за обстрелов Донбасса вооруженными силами Украины, на Аллее ангелов в парке Ленинского Комсомола в Донецке

Возле памятной плиты и арки в ближайшие месяцы должна появиться статуя ангела.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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7 из 11
CC BY-SA 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации /

Ежегодно мероприятия в память о погибших детях Донбасса проходят не только на территории ДНР, но и в других российских городах.

Активисты всероссийской общественной организации Молодая гвардия Единой России у посольства США в Москве

Ежегодно мероприятия в память о погибших детях Донбасса проходят не только на территории ДНР, но и в других российских городах.

CC BY-SA 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации /
8 из 11
© Фото : Уполномоченный по правам человека в городе Москве

В акции у посольства США в Москве приняли участие более сотни человек.

Митинг-реквием, приуроченный ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе на площади Донецкой Народной Республики в Москве

В акции у посольства США в Москве приняли участие более сотни человек.

© Фото : Уполномоченный по правам человека в городе Москве
9 из 11
CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации /

Они принесли портреты детей, погибших в Донбассе, а затем возложили цветы к стенду со списком детей — жертв войны.

Митинг-реквием, приуроченный ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе на площади Донецкой Народной Республики в Москве

Они принесли портреты детей, погибших в Донбассе, а затем возложили цветы к стенду со списком детей — жертв войны.

CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации /
10 из 11
© Фото : VK/Музей Победы

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина предложила распространить эту памятную дату на всю страну.

Мемориальное мероприятие, посвященное Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе м Музее Победы

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина предложила распространить эту памятную дату на всю страну.

© Фото : VK/Музей Победы
11 из 11

В ДНР сегодня отмечается траурная дата.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 11

День памяти детей — жертв войны в Донбассе был учрежден 11 июля 2022 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
2 из 11

Его цель — увековечить память детей, погибших с 2014 года под огнем украинских военизированных формирований.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
3 из 11

Число погибших детей на территории ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляет 228 человек, раненых — 792.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
4 из 11

В мае 2015 года в Донецке открыли мемориальный комплекс, получивший название Аллея ангелов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
5 из 11

В настоящее время его планируют расширить.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
6 из 11

Возле памятной плиты и арки в ближайшие месяцы должна появиться статуя ангела.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
7 из 11

Ежегодно мероприятия в память о погибших детях Донбасса проходят не только на территории ДНР, но и в других российских городах.

CC BY-SA 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации /
8 из 11

В акции у посольства США в Москве приняли участие более сотни человек.

© Фото : Уполномоченный по правам человека в городе Москве
9 из 11

Они принесли портреты детей, погибших в Донбассе, а затем возложили цветы к стенду со списком детей — жертв войны.

CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации /
10 из 11

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина предложила распространить эту памятную дату на всю страну.

© Фото : VK/Музей Победы
11 из 11
По словам Прозорова, участники группировки ищут детей из малообеспеченных семей или вынужденных переселенцев. Поводом для их отправки за рубеж обычно становится обучение в образовательных заведениях в Великобритании, лечение или "спасение от ужасов войны".
На этапе вывоза в схему вступают представители международной организации "Кемоникс" — субподрядчика американского агентства по международному развитию USAID, уточнил экс-сотрудник СБУ.
Молодежь почтила память погибших детей Донбасса. Кадры из Луганска - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
В Луганске развесили бумажных голубей в память о погибших детях Донбасса
Вчера, 19:01
"В ходе расследования установлены три человека, которые оказывают прикрытие этой деятельности: представители МИД Британии и британской разведки. В частности, Том Мэтлок, сотрудник центрального аппарата MI6, который работал в посольствах Великобритании в Судане, Южной Корее, был заместителем главы миссии в Швейцарии и Ливии", — указал он.
Как утверждает Прозоров, эти данные подкреплены в том числе показаниями представителей украинских госструктур, занимающихся вопросами борьбы с торговлей людьми.
Сегодня во многих российских регионах проводятся мероприятия, приуроченные ко Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе. Как заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, с 2014 года от выпущенных украинскими военными снарядов погибли 228 детей.
Цветы и игрушки, возложенные к памятнику Аллея Ангелов в парке Победы Калининского района Донецка во время акции в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
День памяти детей – жертв войны в Донбассе
Вчера, 01:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияУкраинаВасилий ПрозоровДонбассБританская разведывательная служба MI6Агентство по международному развитию СШАСлужба безопасности Украины
 
 
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