https://ria.ru/20230727/ukraina-1886732205.html

Экс-сотрудник СБУ рассказал, как детей принудительно вывозили с Украины

Экс-сотрудник СБУ рассказал, как детей принудительно вывозили с Украины - РИА Новости, 27.07.2023

Экс-сотрудник СБУ рассказал, как детей принудительно вывозили с Украины

На Украине действует преступная группировка по принудительному вывозу детей за границу, которую прикрывают британские чиновники, заявил бывший сотрудник СБУ... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T21:51

2023-07-27T21:51

2023-07-27T22:39

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ХАРЦЫЗСК (ДНР), 27 июл — РИА Новости. На Украине действует преступная группировка по принудительному вывозу детей за границу, которую прикрывают британские чиновники, заявил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров на пресс-конференции по теме ущемления прав детей Донбасса со стороны киевских властей. "На Украине действует преступная группа, которая занимается вывозом детей и переправкой их в Великобританию, где они попадают в руки педофилов — высокопоставленных представителей британского истеблишмента. Руководит группой бывший сотрудник Службы безопасности Украины Борисов Сергей Владимирович. Он занимается поиском детей, подбором по определенным критериям. С помощью сообщников занимается изготовлением необходимого пакета документов для вывоза за территорию Украины", — рассказал он.По словам Прозорова, участники группировки ищут детей из малообеспеченных семей или вынужденных переселенцев. Поводом для их отправки за рубеж обычно становится обучение в образовательных заведениях в Великобритании, лечение или "спасение от ужасов войны". На этапе вывоза в схему вступают представители международной организации "Кемоникс" — субподрядчика американского агентства по международному развитию USAID, уточнил экс-сотрудник СБУ."В ходе расследования установлены три человека, которые оказывают прикрытие этой деятельности: представители МИД Британии и британской разведки. В частности, Том Мэтлок, сотрудник центрального аппарата MI6, который работал в посольствах Великобритании в Судане, Южной Корее, был заместителем главы миссии в Швейцарии и Ливии", — указал он.Как утверждает Прозоров, эти данные подкреплены в том числе показаниями представителей украинских госструктур, занимающихся вопросами борьбы с торговлей людьми.Сегодня во многих российских регионах проводятся мероприятия, приуроченные ко Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе. Как заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, с 2014 года от выпущенных украинскими военными снарядов погибли 228 детей.

https://ria.ru/20230727/pamyat-1886707709.html

https://ria.ru/20230727/donbass-1886150040.html

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