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День памяти детей — жертв войны в Донбассе

День памяти детей — жертв войны в Донбассе - РИА Новости, 27.07.2023

День памяти детей — жертв войны в Донбассе

В ДНР 27 июля отмечается День памяти детей — жертв войны в Донбассе. Кадры с траурных акций — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T18:13

2023-07-27T18:13

2023-07-27T20:44

фото

донбасс

донецкая народная республика

украина

госдума рф

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В ДНР 27 июля отмечается День памяти детей — жертв войны в Донбассе. Кадры с траурных акций — в фотоленте Ria.ru.

донбасс

донецкая народная республика

украина

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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