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Зеленского предупредили о новых границах страны из-за успешного хода Путина - РИА Новости, 27.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:50 27.07.2023 (обновлено: 19:49 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/ukraina-1886703853.html
Зеленского предупредили о новых границах страны из-за успешного хода Путина
Зеленского предупредили о новых границах страны из-за успешного хода Путина - РИА Новости, 27.07.2023
Зеленского предупредили о новых границах страны из-за успешного хода Путина
Успехи российских войск в ходе спецоперации доказали, что Владимир Зеленский не сможет добиться возращения страны к границам 1991 года, пишет старший научный... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T18:50
2023-07-27T19:49
специальная военная операция на украине
киев
россия
украина
владимир зеленский
сергей шойгу
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Успехи российских войск в ходе спецоперации доказали, что Владимир Зеленский не сможет добиться возращения страны к границам 1991 года, пишет старший научный сотрудник Института Катона по вопросам безопасности Тед Гален Карпентер в статье для издания 19FortyFive.&quot;Нынешнее сильно буксующее наступление Украины — последнее свидетельство того, что надежды НАТО на ее победу и возращение территорий иллюзорны&quot;, — отметил он.По словам эксперта, огромное количество вооружений позволило России добиться успехов на передовой, которые свели на нет все наступательные попытки ВСУ."Если боевые действия продолжатся, то наиболее вероятным исходом будет победа Москвы", — считает Карпентер.Он допустил, что в нынешней ситуации западные страны могут заговорить о перемирии по корейскому сценарию. Тем не менее даже в этом случае киевским властям придется отказаться от Крыма и согласиться на нейтральный статус, резюмировал автор материала.Украинское контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях началось 4 июня. Киевский режим бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как заявил 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном участке фронта, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
https://ria.ru/20230727/zelenskiy-1886631894.html
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киев, россия, украина, владимир зеленский, сергей шойгу, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу, НАТО, Вооруженные силы Украины
Зеленского предупредили о новых границах страны из-за успешного хода Путина

19FortyFive: Зеленский никогда не сможет добиться возращения Украины к границам 1991 года

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Успехи российских войск в ходе спецоперации доказали, что Владимир Зеленский не сможет добиться возращения страны к границам 1991 года, пишет старший научный сотрудник Института Катона по вопросам безопасности Тед Гален Карпентер в статье для издания 19FortyFive.
«

"Нынешнее сильно буксующее наступление Украины — последнее свидетельство того, что надежды НАТО на ее победу и возращение территорий иллюзорны", — отметил он.

По словам эксперта, огромное количество вооружений позволило России добиться успехов на передовой, которые свели на нет все наступательные попытки ВСУ.
"Если боевые действия продолжатся, то наиболее вероятным исходом будет победа Москвы", — считает Карпентер.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Жестоко и аморально. В США пришли в ужас от плана Зеленского на передовой
Вчера, 15:15
Он допустил, что в нынешней ситуации западные страны могут заговорить о перемирии по корейскому сценарию. Тем не менее даже в этом случае киевским властям придется отказаться от Крыма и согласиться на нейтральный статус, резюмировал автор материала.
Украинское контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях началось 4 июня. Киевский режим бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как заявил 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном участке фронта, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
Танк - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
В США пообещали России новый "подарок" от НАТО на Украине
Вчера, 16:38
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийСергей ШойгуНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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