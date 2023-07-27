Рейтинг@Mail.ru
Запад не питает иллюзий о военных успехах ВСУ, заявил российский дипломат - РИА Новости, 27.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:16 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/ukraina-1886632327.html
Запад не питает иллюзий о военных успехах ВСУ, заявил российский дипломат
Запад не питает иллюзий о военных успехах ВСУ, заявил российский дипломат - РИА Новости, 27.07.2023
Запад не питает иллюзий о военных успехах ВСУ, заявил российский дипломат
Запад не питает иллюзий относительно реальной вероятности военных успехов киевского режима, поэтому стремится в этих условиях максимально затянуть боевые... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T15:16
2023-07-27T15:16
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
максим буякевич
обсе
вооруженные силы украины
украина
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886305181_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9e63a3c9b28e1297fc2c6c9b7c9143ad.jpg
ВЕНА, 27 июл - РИА Новости. Запад не питает иллюзий относительно реальной вероятности военных успехов киевского режима, поэтому стремится в этих условиях максимально затянуть боевые действия, считает зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич. "Попытки активных наступательных действий формирований Владимира Зеленского вглубь территории Российской Федерации в Донбассе и нижнем Поднепровье осуществляются уже почти три месяца, с 4 июня текущего года. За это время им не удалось добиться каких-либо существенных успехов. На Западе не питают иллюзий относительно реальной вероятности военных успехов киевского режима. Поэтому стремятся в этих условиях максимально затянуть боевые действия, снабжая Зеленского вооружениями, которые не могут и не смогут кардинально изменить оперативно-тактическую обстановку на поле боя", - заявил Буякевич в четверг, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ. По словам дипломата, "задача натовских стратегов – пролить как можно больше крови по обе стороны от линии боевого соприкосновения, вызвать больше разрушений, сделать природные богатства ряда наших территорий непригодными к использованию на многие годы". Ранее американская газета New York Times сообщила со ссылкой на представителей Пентагона, что Украина якобы начала основную фазу своего наступления, "бросив в бой тысячи военнослужащих, находящихся в резерве, многие из которых прошли западную подготовку". При этом другое американское издание, Washington Post, отмечало со ссылкой на американского чиновника, что пока "неясна цель таких шагов" Киева. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html
https://ria.ru/20230727/kontrnastuplenie-1886623355.html
https://ria.ru/20230726/kontrnastuplenie-1886354478.html
https://ria.ru/20230726/bundesver-1886264455.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884995334_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6df84d32a613c6e5a450615ea33a619e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, максим буякевич, обсе, вооруженные силы украины, украина, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Максим Буякевич, ОБСЕ, Вооруженные силы Украины, Украина, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Запад не питает иллюзий о военных успехах ВСУ, заявил российский дипломат

Буякевич заявил, что Запад не питает иллюзий о вероятности военных успехов Киева

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 27 июл - РИА Новости. Запад не питает иллюзий относительно реальной вероятности военных успехов киевского режима, поэтому стремится в этих условиях максимально затянуть боевые действия, считает зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.
"Попытки активных наступательных действий формирований Владимира Зеленского вглубь территории Российской Федерации в Донбассе и нижнем Поднепровье осуществляются уже почти три месяца, с 4 июня текущего года. За это время им не удалось добиться каких-либо существенных успехов. На Западе не питают иллюзий относительно реальной вероятности военных успехов киевского режима. Поэтому стремятся в этих условиях максимально затянуть боевые действия, снабжая Зеленского вооружениями, которые не могут и не смогут кардинально изменить оперативно-тактическую обстановку на поле боя", - заявил Буякевич в четверг, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Шансов нет: Западу и Киеву не поможет уже ничего
22 июня, 16:38
По словам дипломата, "задача натовских стратегов – пролить как можно больше крови по обе стороны от линии боевого соприкосновения, вызвать больше разрушений, сделать природные богатства ряда наших территорий непригодными к использованию на многие годы".
Ранее американская газета New York Times сообщила со ссылкой на представителей Пентагона, что Украина якобы начала основную фазу своего наступления, "бросив в бой тысячи военнослужащих, находящихся в резерве, многие из которых прошли западную подготовку". При этом другое американское издание, Washington Post, отмечало со ссылкой на американского чиновника, что пока "неясна цель таких шагов" Киева.
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
В США отказались от прогнозов по контрнаступлению ВСУ, заявил Херш
14:44
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Противоречащие друг другу заявления стали "брендом" наступления Украины
Вчера, 13:01
Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Украинский военнослужащий перед боевой машиной пехоты Marder на полигоне бундесвера в Мюнстере, Германия - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Во всем виноваты украинцы: бундесвер нашел стрелочника
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМаксим БуякевичОБСЕВооруженные силы УкраиныУкраинаНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала