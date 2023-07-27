https://ria.ru/20230727/ukraina-1886513065.html

Украина начала основную фазу контрнаступления, пишет New York Times

Украина начала основную фазу контрнаступления, пишет New York Times - РИА Новости, 27.07.2023

Украина начала основную фазу контрнаступления, пишет New York Times

Украина начала основную фазу контрнаступления, пишет New York Times со ссылкой на представителей Пентагона. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T05:45

2023-07-27T05:45

2023-07-27T13:19

специальная военная операция на украине

украина

киев

сша

пентагон

вооруженные силы украины

нато

в мире

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Украина начала основную фазу контрнаступления, пишет New York Times со ссылкой на представителей Пентагона. "Украина начала основной удар своего контрнаступления, бросив в бой тысячи военнослужащих, находящихся в резерве, многие из которых прошли западную подготовку", — говорится в сообщении издания со ссылкой на двух представителей Пентагона. По данным других источников газеты, в случае успеха новая операция продлится от одной до трех недель. В свою очередь, Washington Post со ссылкой на американского чиновника пишет, что пока "неясна цель таких шагов" Украины. "Нет большой уверенности в том, что это (нынешние действия Украины) важный шаг", - цитирует издание американского чиновника. Ранее глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал, что украинские войска бросили "максимальные силы" на новую попытку прорвать линию российской обороны на ореховском участке запорожского фронта. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230726/kontrnastuplenie-1886387465.html

https://ria.ru/20230727/nastuplenie-1886508305.html

https://ria.ru/20230726/vsu-1886350491.html

украина

киев

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украина, киев, сша, пентагон, вооруженные силы украины, нато, в мире