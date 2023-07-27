Рейтинг@Mail.ru
Украина начала основную фазу контрнаступления, пишет New York Times - РИА Новости, 27.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:45 27.07.2023 (обновлено: 13:19 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/ukraina-1886513065.html
Украина начала основную фазу контрнаступления, пишет New York Times
Украина начала основную фазу контрнаступления, пишет New York Times - РИА Новости, 27.07.2023
Украина начала основную фазу контрнаступления, пишет New York Times
Украина начала основную фазу контрнаступления, пишет New York Times со ссылкой на представителей Пентагона. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T05:45
2023-07-27T13:19
специальная военная операция на украине
украина
киев
сша
пентагон
вооруженные силы украины
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eafa6a5952d9cc3e2eb24cf8e8bf0cd.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Украина начала основную фазу контрнаступления, пишет New York Times со ссылкой на представителей Пентагона. "Украина начала основной удар своего контрнаступления, бросив в бой тысячи военнослужащих, находящихся в резерве, многие из которых прошли западную подготовку", — говорится в сообщении издания со ссылкой на двух представителей Пентагона. По данным других источников газеты, в случае успеха новая операция продлится от одной до трех недель. В свою очередь, Washington Post со ссылкой на американского чиновника пишет, что пока "неясна цель таких шагов" Украины. "Нет большой уверенности в том, что это (нынешние действия Украины) важный шаг", - цитирует издание американского чиновника. Ранее глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал, что украинские войска бросили "максимальные силы" на новую попытку прорвать линию российской обороны на ореховском участке запорожского фронта. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230726/kontrnastuplenie-1886387465.html
https://ria.ru/20230727/nastuplenie-1886508305.html
https://ria.ru/20230726/vsu-1886350491.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_11ee972afc7fc1f83042b20387537888.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, сша, пентагон, вооруженные силы украины, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, США, Пентагон, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
Украина начала основную фазу контрнаступления, пишет New York Times

NYT: ВСУ приступили к основной фазе контрнаступления и бросили в бой тысячи военнослужащих

© AP Photo / LIBKOSВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / LIBKOS
ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Украина начала основную фазу контрнаступления, пишет New York Times со ссылкой на представителей Пентагона.
"Украина начала основной удар своего контрнаступления, бросив в бой тысячи военнослужащих, находящихся в резерве, многие из которых прошли западную подготовку", — говорится в сообщении издания со ссылкой на двух представителей Пентагона.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
СМИ: западные эксперты обвинили НАТО в провале украинского наступления
Вчера, 14:30
По данным других источников газеты, в случае успеха новая операция продлится от одной до трех недель.
В свою очередь, Washington Post со ссылкой на американского чиновника пишет, что пока "неясна цель таких шагов" Украины.
«
"Нет большой уверенности в том, что это (нынешние действия Украины) важный шаг", - цитирует издание американского чиновника.
Ранее глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал, что украинские войска бросили "максимальные силы" на новую попытку прорвать линию российской обороны на ореховском участке запорожского фронта.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
В Минобороны Британии заявили об участии в разработке плана наступления ВСУ
02:14
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
В США двумя словами охарактеризовали контрнаступление ВСУ
Вчера, 12:43
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевСШАПентагонВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала