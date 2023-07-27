https://ria.ru/20230727/uganda-1886617658.html
Уганда обсудит с Россией развитие хаба по обслуживанию военной техники
Уганда обсудит с Россией развитие хаба по обслуживанию военной техники - РИА Новости, 27.07.2023
Уганда обсудит с Россией развитие хаба по обслуживанию военной техники
Уганда намерена обсудить с Россией на саммите в Санкт-Петербурге развитие регионального хаба по обслуживанию военной техники, в том числе авиационной, сообщил... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T14:27
2023-07-27T14:27
2023-07-27T14:27
россия
уганда
санкт-петербург
в мире
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Уганда намерена обсудить с Россией на саммите в Санкт-Петербурге развитие регионального хаба по обслуживанию военной техники, в том числе авиационной, сообщил РИА Новости министр обороны Уганды Винсент Ссемпийя, принимающий участие в саммите Россия-Африка. "Да, конечно, это правда. Мы ждем этого. Считаем, что сейчас более целесообразно проводить обслуживание оборудования в Уганде или в регионе. Уганда может стать хабом для других стран, так как, знаете, африканские страны уже с давних пор ремонтируют военную технику из России, поэтому иметь хаб для обслуживания как наземной, так и воздушной техники, достаточно важно", - сказал Ссемпийя. Министр добавил, что намерен обсудить этот вопрос с российскими коллегами. По его мнению, географическое положение Уганды делает страну подходящим местом для хаба, который будет удобен государствам в разных частях континента. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, уганда, санкт-петербург, в мире, форум "россия — африка"
Россия, Уганда, Санкт-Петербург, В мире, Форум "Россия — Африка"
Уганда обсудит с Россией развитие хаба по обслуживанию военной техники
Министр обороны Уганды хочет обсудить с Россией развитие хаба по ремонту военной техники
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Уганда намерена обсудить с Россией на саммите в Санкт-Петербурге развитие регионального хаба по обслуживанию военной техники, в том числе авиационной, сообщил РИА Новости министр обороны Уганды Винсент Ссемпийя, принимающий участие в саммите Россия-Африка.
"Да, конечно, это правда. Мы ждем этого. Считаем, что сейчас более целесообразно проводить обслуживание оборудования в Уганде или в регионе. Уганда может стать хабом для других стран, так как, знаете, африканские страны уже с давних пор ремонтируют военную технику из России, поэтому иметь хаб для обслуживания как наземной, так и воздушной техники, достаточно важно", - сказал Ссемпийя.
Министр добавил, что намерен обсудить этот вопрос с российскими коллегами.
По его мнению, географическое положение Уганды делает страну подходящим местом для хаба, который будет удобен государствам в разных частях континента.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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