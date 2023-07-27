https://ria.ru/20230727/uganda-1886617658.html

Уганда обсудит с Россией развитие хаба по обслуживанию военной техники

Уганда обсудит с Россией развитие хаба по обслуживанию военной техники - РИА Новости, 27.07.2023

Уганда обсудит с Россией развитие хаба по обслуживанию военной техники

Уганда намерена обсудить с Россией на саммите в Санкт-Петербурге развитие регионального хаба по обслуживанию военной техники, в том числе авиационной, сообщил... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T14:27

2023-07-27T14:27

2023-07-27T14:27

россия

уганда

санкт-петербург

в мире

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Уганда намерена обсудить с Россией на саммите в Санкт-Петербурге развитие регионального хаба по обслуживанию военной техники, в том числе авиационной, сообщил РИА Новости министр обороны Уганды Винсент Ссемпийя, принимающий участие в саммите Россия-Африка. "Да, конечно, это правда. Мы ждем этого. Считаем, что сейчас более целесообразно проводить обслуживание оборудования в Уганде или в регионе. Уганда может стать хабом для других стран, так как, знаете, африканские страны уже с давних пор ремонтируют военную технику из России, поэтому иметь хаб для обслуживания как наземной, так и воздушной техники, достаточно важно", - сказал Ссемпийя. Министр добавил, что намерен обсудить этот вопрос с российскими коллегами. По его мнению, географическое положение Уганды делает страну подходящим местом для хаба, который будет удобен государствам в разных частях континента. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230727/afrika-1886586093.html

россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, уганда, санкт-петербург, в мире, форум "россия — африка"