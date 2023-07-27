https://ria.ru/20230727/udobreniya-1886594552.html

Путин: Запад препятствовал безвозмездной передаче удобрений России в Африку

Путин: Запад препятствовал безвозмездной передаче удобрений России в Африку - РИА Новости, 27.07.2023

Путин: Запад препятствовал безвозмездной передаче удобрений России в Африку

Препятствия Западом чинились для безвозмездной передачи российских удобрений в страны Африки, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T13:16

2023-07-27T13:16

2023-07-27T13:16

экономика

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владимир путин

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форум "россия — африка"

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Препятствия Западом чинились для безвозмездной передачи российских удобрений в страны Африки, заявил президент РФ Владимир Путин. "Ни одно из условий сделки, касавшихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было. Мы сейчас встречались с коллегами, с руководством Афросоюза, препятствия чинились и для безвозмездной передачи нами минеральных удобрений нуждающимся беднейшим странам", - сказал Путин на пленарной сессии второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка". По его словам, из 262 тысяч тонн таких удобрений, заблокированных в европейских портах, удалось отправить всего 2 партии – 20 тысяч тонн в Малави, и 34 тысячи тонн в Кению "А остальное осталось в руках европейцев и это несмотря на то, что речь шла о сугубо гуманитарной акции, на которую никакие санкции не должны в принципе распространяться", - подчеркнул президент РФ. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.

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экономика, россия, африка, владимир путин, в мире, форум "россия — африка"