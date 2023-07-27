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Решетников рассказал о товарообороте с Африкой

Решетников рассказал о товарообороте с Африкой - РИА Новости, 27.07.2023

Решетников рассказал о товарообороте с Африкой

Россия может нарастить товарооборот с Африкой к 2030 году минимум вдвое с текущих 18 миллиардов долларов, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" министр... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T18:42

2023-07-27T18:42

2023-07-27T18:42

африка

россия

белоруссия

максим решетников

евразийский экономический союз

форум "россия — африка"

экономика

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия может нарастить товарооборот с Африкой к 2030 году минимум вдвое с текущих 18 миллиардов долларов, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" министр экономического развития Максим Решетников. "Африка сейчас - это полтора миллиарда человек, к 2030 году - это 1,7 миллиарда человек и прогноз демографов к 2100 году - 3 миллиарда человек. Это крупнейший рынок, причем рынок, который растет... Наша задача к 2030 году минимум удвоить товарооборот. Для сравнения, у нас с Белоруссией более 40 миллиардов долларов товарооборот, а тут - вся Африка, и только 18 миллиардов долларов. Точно возможности есть", - сказал Решетников в интервью. По его словам, африканские страны являются естественными потребителями тех товаров, которые производит РФ, в частности продовольствия, удобрений, сельхозтехники, транспортного машиностроения и других. "Но понятно, что сам по себе этот рост не произойдет, для этого надо приложить определенные усилия, и эти усилия мы сейчас прикладываем. Это в том числе заключение соглашений о зоне свободной торговли", - отметил Решетников, добавив, что на уроне ЕАЭС идут переговоры о ЗСТ с Египтом, Алжиром и Марокко. "Рост товарооборота еще потребует усилий и в других сферах, на повестке - это переход на расчеты в национальных валютах, подключение африканских банков в систему передачи финансовых сообщений, перевод на расчеты в рублях, потому что Африка привыкла работать в долларах, евро", - продолжил Решетников. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

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африка, россия, белоруссия, максим решетников, евразийский экономический союз, форум "россия — африка", экономика