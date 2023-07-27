https://ria.ru/20230727/tayvan-1886571355.html
В Минобороны КНР обвинили власти Тайваня в сговоре с США
В Минобороны КНР обвинили власти Тайваня в сговоре с США - РИА Новости, 27.07.2023
В Минобороны КНР обвинили власти Тайваня в сговоре с США
Правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия тщетно пытается положиться на США в стремлении к независимости, ДПП вступила в сговор с внешними... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T12:17
2023-07-27T12:17
2023-07-27T12:17
в мире
китай
тайвань
сша
нэнси пелоси
марк милли
министерство обороны сша
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ПЕКИН, 27 июл – РИА Новости. Правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия тщетно пытается положиться на США в стремлении к независимости, ДПП вступила в сговор с внешними силами, чтобы превратить Тайвань в "минный остров" и "склад боеприпасов", заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй. Ранее в конце июня Пентагон сообщил, что госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню боеприпасов и оборудования в рамках двух запросов на общую сумму 440 миллионов долларов. При этом председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли ранее заявлял, что США и их союзники должны ускорить поставки вооружения на Тайвань чтобы повысить обороноспособность острова. "Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая и не терпит никакого вмешательства извне. Безопасность Тайваня зависит от мирного развития отношений двух берегов Тайваньского пролива, а независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе", - заявил Тань Кэфэй. Он отметил, что любые высказывания и действия, агитирующие за укрепление американо-тайваньских военных связей и продажу оружия Тайваню, лишь только повышают напряженность в Тайваньском проливе и усиливают риск конфликта и противостояния. "Мы призываем США прекратить продажу вооружений Тайваню и военные связи с островом, а также не допускать повторных ошибок в тайваньском вопросе. Руководство Демократической прогрессивной партии (ДПП) тщетно пытается положиться на США в стремлении к независимости, ДПП вступила в сговор с внешними силами, чтобы превратить Тайвань в "минный остров" и "склад боеприпасов", - добавил Тань Кэфэй. По его словам, факты доказывают, что попытки добиться независимости Тайваня и вмешательство извне являются самой большой угрозой миру и стабильности в Тайваньском проливе, а также наибольшим бедствием для интересов и благополучия жителей Тайваня. "Народно-освободительная армия Китая внимательно следит за обстановкой в Тайваньском проливе и продолжит принимать решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности", - добавил он. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20230724/tayvan-1885870727.html
https://ria.ru/20230721/tayvan-1885393221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, марк милли, министерство обороны сша
В мире, Китай, Тайвань, США, Нэнси Пелоси, Марк Милли, Министерство обороны США
В Минобороны КНР обвинили власти Тайваня в сговоре с США
МО КНР: Тайвань вступил в сговор с США, чтобы превратить остров в склад снарядов
ПЕКИН, 27 июл – РИА Новости. Правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия тщетно пытается положиться на США в стремлении к независимости, ДПП вступила в сговор с внешними силами, чтобы превратить Тайвань в "минный остров" и "склад боеприпасов", заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.
Ранее в конце июня Пентагон
сообщил, что госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню боеприпасов и оборудования в рамках двух запросов на общую сумму 440 миллионов долларов. При этом председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли
ранее заявлял, что США и их союзники должны ускорить поставки вооружения на Тайвань чтобы повысить обороноспособность острова.
Тайвань учтет на военных учениях опыт конфликта на Украине
"Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая и не терпит никакого вмешательства извне. Безопасность Тайваня зависит от мирного развития отношений двух берегов Тайваньского пролива, а независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе", - заявил Тань Кэфэй.
Он отметил, что любые высказывания и действия, агитирующие за укрепление американо-тайваньских военных связей и продажу оружия Тайваню, лишь только повышают напряженность в Тайваньском проливе и усиливают риск конфликта и противостояния.
"Мы призываем США прекратить продажу вооружений Тайваню и военные связи с островом, а также не допускать повторных ошибок в тайваньском вопросе. Руководство Демократической прогрессивной партии (ДПП) тщетно пытается положиться на США в стремлении к независимости, ДПП вступила в сговор с внешними силами, чтобы превратить Тайвань в "минный остров" и "склад боеприпасов", - добавил Тань Кэфэй.
По его словам, факты доказывают, что попытки добиться независимости Тайваня и вмешательство извне являются самой большой угрозой миру и стабильности в Тайваньском проливе, а также наибольшим бедствием для интересов и благополучия жителей Тайваня.
"Народно-освободительная армия Китая внимательно следит за обстановкой в Тайваньском проливе и продолжит принимать решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности", - добавил он.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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