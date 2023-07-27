https://ria.ru/20230727/tayvan-1886571355.html

В Минобороны КНР обвинили власти Тайваня в сговоре с США

В Минобороны КНР обвинили власти Тайваня в сговоре с США - РИА Новости, 27.07.2023

В Минобороны КНР обвинили власти Тайваня в сговоре с США

Правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия тщетно пытается положиться на США в стремлении к независимости, ДПП вступила в сговор с внешними... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T12:17

2023-07-27T12:17

2023-07-27T12:17

в мире

китай

тайвань

сша

нэнси пелоси

марк милли

министерство обороны сша

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ПЕКИН, 27 июл – РИА Новости. Правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия тщетно пытается положиться на США в стремлении к независимости, ДПП вступила в сговор с внешними силами, чтобы превратить Тайвань в "минный остров" и "склад боеприпасов", заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй. Ранее в конце июня Пентагон сообщил, что госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню боеприпасов и оборудования в рамках двух запросов на общую сумму 440 миллионов долларов. При этом председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли ранее заявлял, что США и их союзники должны ускорить поставки вооружения на Тайвань чтобы повысить обороноспособность острова. "Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая и не терпит никакого вмешательства извне. Безопасность Тайваня зависит от мирного развития отношений двух берегов Тайваньского пролива, а независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе", - заявил Тань Кэфэй. Он отметил, что любые высказывания и действия, агитирующие за укрепление американо-тайваньских военных связей и продажу оружия Тайваню, лишь только повышают напряженность в Тайваньском проливе и усиливают риск конфликта и противостояния. "Мы призываем США прекратить продажу вооружений Тайваню и военные связи с островом, а также не допускать повторных ошибок в тайваньском вопросе. Руководство Демократической прогрессивной партии (ДПП) тщетно пытается положиться на США в стремлении к независимости, ДПП вступила в сговор с внешними силами, чтобы превратить Тайвань в "минный остров" и "склад боеприпасов", - добавил Тань Кэфэй. По его словам, факты доказывают, что попытки добиться независимости Тайваня и вмешательство извне являются самой большой угрозой миру и стабильности в Тайваньском проливе, а также наибольшим бедствием для интересов и благополучия жителей Тайваня. "Народно-освободительная армия Китая внимательно следит за обстановкой в Тайваньском проливе и продолжит принимать решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности", - добавил он. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20230724/tayvan-1885870727.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, марк милли, министерство обороны сша