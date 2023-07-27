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Россия увеличит набор африканских студентов в педагогические вузы

Россия увеличит набор африканских студентов в педагогические вузы - РИА Новости, 27.07.2023

Россия увеличит набор африканских студентов в педагогические вузы

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия увеличит набор африканских студентов в педагогические вузы. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T12:37

2023-07-27T12:37

2023-07-27T14:25

россия

форум "россия — африка"

экономика

навигатор абитуриента

санкт-петербург

сочи

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия увеличит набор африканских студентов в педагогические вузы."Мы будем и далее помогать африканским друзьям в развитии не только высшего, но и общего, и среднего профессионального образования, готовить учителей, наставников и технические кадры для школ и училищ, учреждать совместные школы, для которых уже разрабатываются адаптированные методические материалы на основе синтеза российских и африканских национальных образовательных программ", – добавил Путин.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.

россия

санкт-петербург

сочи

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россия, форум "россия — африка", экономика, навигатор абитуриента, санкт-петербург, сочи, владимир путин