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Россия увеличит набор африканских студентов в педагогические вузы
Россия увеличит набор африканских студентов в педагогические вузы - РИА Новости, 27.07.2023
Россия увеличит набор африканских студентов в педагогические вузы
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия увеличит набор африканских студентов в педагогические вузы. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T12:37
2023-07-27T12:37
2023-07-27T14:25
россия
форум "россия — африка"
экономика
навигатор абитуриента
санкт-петербург
сочи
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия увеличит набор африканских студентов в педагогические вузы."Мы будем и далее помогать африканским друзьям в развитии не только высшего, но и общего, и среднего профессионального образования, готовить учителей, наставников и технические кадры для школ и училищ, учреждать совместные школы, для которых уже разрабатываются адаптированные методические материалы на основе синтеза российских и африканских национальных образовательных программ", – добавил Путин.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
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россия, форум "россия — африка", экономика, навигатор абитуриента, санкт-петербург, сочи, владимир путин
Россия, Форум "Россия — Африка", Экономика, Навигатор абитуриента, Санкт-Петербург, Сочи, Владимир Путин
Россия увеличит набор африканских студентов в педагогические вузы
Путин заявил, что Россия увеличит набор африканских студентов в педагогические вузы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия увеличит набор африканских студентов в педагогические вузы.
"Мы будем и далее помогать африканским друзьям в развитии не только высшего, но и общего, и среднего профессионального образования, готовить учителей, наставников и технические кадры для школ и училищ, учреждать совместные школы, для которых уже разрабатываются адаптированные методические материалы на основе синтеза российских и африканских национальных образовательных программ", – добавил Путин.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.