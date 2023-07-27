Рейтинг@Mail.ru
Россия увеличит набор африканских студентов в педагогические вузы - РИА Новости, 27.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 27.07.2023 (обновлено: 14:25 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/studenty-1886581806.html
Россия увеличит набор африканских студентов в педагогические вузы
Россия увеличит набор африканских студентов в педагогические вузы - РИА Новости, 27.07.2023
Россия увеличит набор африканских студентов в педагогические вузы
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия увеличит набор африканских студентов в педагогические вузы. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T12:37
2023-07-27T14:25
россия
форум "россия — африка"
экономика
навигатор абитуриента
санкт-петербург
сочи
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886591067_0:0:3681:2071_1920x0_80_0_0_073f598754df0450fd840c8ab5c5eb6c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия увеличит набор африканских студентов в педагогические вузы."Мы будем и далее помогать африканским друзьям в развитии не только высшего, но и общего, и среднего профессионального образования, готовить учителей, наставников и технические кадры для школ и училищ, учреждать совместные школы, для которых уже разрабатываются адаптированные методические материалы на основе синтеза российских и африканских национальных образовательных программ", – добавил Путин.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
россия
санкт-петербург
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886575004_374:0:3105:2048_1920x0_80_0_0_c8887c0c1e578c9d61b57d72df42da7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, форум "россия — африка", экономика, навигатор абитуриента, санкт-петербург, сочи, владимир путин
Россия, Форум "Россия — Африка", Экономика, Навигатор абитуриента, Санкт-Петербург, Сочи, Владимир Путин
Россия увеличит набор африканских студентов в педагогические вузы

Путин заявил, что Россия увеличит набор африканских студентов в педагогические вузы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия увеличит набор африканских студентов в педагогические вузы.
"Мы будем и далее помогать африканским друзьям в развитии не только высшего, но и общего, и среднего профессионального образования, готовить учителей, наставников и технические кадры для школ и училищ, учреждать совместные школы, для которых уже разрабатываются адаптированные методические материалы на основе синтеза российских и африканских национальных образовательных программ", – добавил Путин.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
Торговля России со странами Африки
08:00
Инфографика
Торговля России со странами АфрикиПосмотреть
 
РоссияФорум "Россия — Африка"ЭкономикаНавигатор абитуриентаСанкт-ПетербургСочиВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала