https://ria.ru/20230727/ssha-1886594413.html

Кеннеди-младший раскрыл многолетний план США против России

Кеннеди-младший раскрыл многолетний план США против России - РИА Новости, 27.07.2023

Кеннеди-младший раскрыл многолетний план США против России

Вашингтон саботировал мир между Москвой и Киевом, поскольку Соединенные Штаты стремятся к войне с Россией, заявил кандидат в президенты от демократов Роберт... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T13:16

2023-07-27T13:16

2023-07-27T15:18

в мире

россия

украина

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роберт кеннеди

виктория нуланд

борис джонсон

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Вашингтон саботировал мир между Москвой и Киевом, поскольку Соединенные Штаты стремятся к войне с Россией, заявил кандидат в президенты от демократов Роберт Кеннеди — младший в эфире телеканала Fox News."В 2019 году Зеленский баллотировался в президенты. Он был комедийным актером, опыта в политике у него не было. Почему же он победил? Потому что построил свою кампанию на подписании Минских соглашений. Но, как только он сел в президентское кресло, Виктория Нуланд и Белый дом ему сказали, что ему так делать нельзя", — сказал он.Политик добавил, что число военных, которых Путин в ответ на обострение ситуации отправил на границу с Украиной, было мало для завоевания этой страны, — это был знак, что пора садиться за стол переговоров.Более того, переговоры состоялись, и казалось, что Россия и Украина нашли точки соприкосновения. Но в тот же момент Белый дом использовал Бориса Джонсона, занимавшего тогда пост премьер-министра Великобритании, чтобы саботировать это соглашение, объяснил Кеннеди.Все это произошло потому, что США хотят войны с Россией, резюмировал кандидат в президенты США.

https://ria.ru/20230726/kennedi-1886291439.html

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в мире, россия, украина, сша, роберт кеннеди, виктория нуланд, борис джонсон