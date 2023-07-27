https://ria.ru/20230727/spetsoperatsiya-1886734569.html

Спецоперация, 27 июля: ВСУ провалили все попытки контрнаступления

Спецоперация, 27 июля: ВСУ провалили все попытки контрнаступления - РИА Новости, 27.07.2023

Спецоперация, 27 июля: ВСУ провалили все попытки контрнаступления

О новой попытке контрнаступления ВСУ, героизме российских военных и встрече президента Владимира Путина с африканскими лидерами — в материале РИА Новости. РИА Новости, 27.07.2023

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специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир путин

ростислав журавлев

сеймур херш

донецкая народная республика

космос - риа наука

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. О новой попытке контрнаступления ВСУ, героизме российских военных и встрече президента Владимира Путина с африканскими лидерами — в материале РИА Новости.Украинский контрнаступВсе попытки украинского контрнаступления остановлены, ни на одном из участков боестолкновений противник не имел успеха, заявил Владимир Путин.По его словам, российские солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма в зоне спецоперации: только в ходе вчерашних боев на Запорожском направлении потери войск противника составили свыше 200 человек, России — в десять раз меньше, указал глава государства.Всех отличившихся участников боев на Запорожском направлении удостоят государственных наград, заявил российский лидер. Он также наградил орденами Мужества военкора РИА Новости Ростислава Журавлева посмертно и получившего ранение фотокорреспондент РИА Новости Константина Михальчевского. Ход операцииДиверсии ВСУВ миреОн отметил, что именно администрация Джо Байдена играла решающую роль в обоих терактах на Крымском мосту, в ходе атак украинские боевики использовали американские технологии. При этом, по его словам, авторы инициативы до сих пор не увидели подтверждения заинтересованности Владимира Зеленского в мирном плане. В свою очередь, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отметил, что Каир поддерживает все усилия по политическому урегулированию украинского кризиса.Солидарность с Россией в проведении спецоперации выразил президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

https://ria.ru/20230727/eaes-1886440314.html

https://ria.ru/20230727/svo-1886388932.html

россия

украина

донецкая народная республика

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россия, украина, владимир путин, ростислав журавлев, сеймур херш, донецкая народная республика, космос - риа наука, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сцкк, в мире