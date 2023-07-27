Спецоперация, 27 июля: ВСУ провалили все попытки контрнаступления

Президент Путин: все попытки контрнаступления украинских войск оказались безуспешными
Украинский контрнаступ
Ход операции
- На Донецком направлении ВСУ в ходе безуспешных попыток наступления потеряли более 210 бойцов. Российские военные сорвали четыре атаки противника в районе Клещеевки, уничтожив более 120 украинских боевиков;
- На Херсонском направлении российские подразделения за сутки ликвидировали до 25 украинских солдат, на Краснолиманском — до 185, на Купянском — более 35, продолжая наступление западнее населенного пункта Куземовка в ЛНР;
- Российская противовоздушная оборона перехватила пять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS;
- Российские войска нанесли ракетные удары по пунктам управления, аэродромам и местам дислокации ВСУ. Авиация и артиллерия уничтожили склады авиационного топлива в Хмельницкой области и две радиолокационных станции обнаружения воздушных целей П-18 в Днепропетровской области;
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка "Восток" уничтожила более 280 военнослужащих ВСУ, отбила атаку противника у Урожайного в ДНР, а также пресекла деятельность группы украинских диверсантов;
- На Сватовском и Краснолиманском направлениях группировка "Центр" отразила девять атак противника, уничтожила более 150 украинских военных, восемь боевиков сдались в плен.
Диверсии ВСУ
- ФСБ выявила новое зарубежное судно, которое ранее могло быть использовано для доставки взрывчатки на Украину. Речь идет о сухогрузе ВМО RIVER, следовавшем из Турции в Ростов-на-Дону за зерном;
- Спецслужбы раскрыли двух украинских агентов, им грозит 15 лет колонии строгого режима за шпионаж и причастность к гибели российских военных в зоне спецоперации;
- ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб устроить теракт на одном из кораблей Черноморского флота, имеющем на вооружении высокоточное оружие;
- Украинские войска продолжают обстрелы Донецка из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В мире
- Украина: Военные в США и на Украине уже не делают никаких прогнозов по контрнаступлению, баланс сил на стороне России, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш;
- Африка: авторы африканской мирной инициативы рассчитывают на конкретные результаты по урегулированию на Украине и планируют обсудить свои планы на встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, заявил президент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани.
В Петербурге открылся саммит Россия — Африка.
Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня взаимовыгодного партнерства.
Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня взаимовыгодного партнерства.
Девиз мероприятия — "За мир, безопасность и развитие".
Девиз мероприятия — "За мир, безопасность и развитие".
В рамках саммита состоится экономический и гуманитарный форум.
В рамках саммита состоится экономический и гуманитарный форум.
Открытые дискуссии будут касаться наиболее актуальных тем российско-африканской повестки.
Открытые дискуссии будут касаться наиболее актуальных тем российско-африканской повестки.
Участников поприветствовал президент России Владимир Путин.
Участников поприветствовал президент России Владимир Путин.
В этом году было принято решение дополнить повестку форума гуманитарной составляющей.
В этом году было принято решение дополнить повестку форума гуманитарной составляющей.
Приезд подтвердили лидеры 17 африканских государств.
Приезд подтвердили лидеры 17 африканских государств.
Среди них — политика, безопасность, экономика, научно-техническая и культурно-гуманитарная сферы.
Среди них — политика, безопасность, экономика, научно-техническая и культурно-гуманитарная сферы.
Не обойдется без обсуждения зерновой сделки, сотрудничества в сфере продовольствия и энергетики.
Не обойдется без обсуждения зерновой сделки, сотрудничества в сфере продовольствия и энергетики.
Ожидается обмен опытом в области защиты суверенитета.
Ожидается обмен опытом в области защиты суверенитета.
Саммит, как неоднократно заявляли российские власти, проходит в условиях беспрецедентного давления Запада на африканские страны.
Саммит, как неоднократно заявляли российские власти, проходит в условиях беспрецедентного давления Запада на африканские страны.
Участники мероприятия уже подписали первые соглашения.
Участники мероприятия уже подписали первые соглашения.
Состоялась сессия "Россия — Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения".
Состоялась сессия "Россия — Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения".
РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
В Петербурге открылся саммит Россия — Африка.
Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня взаимовыгодного партнерства.
Девиз мероприятия — "За мир, безопасность и развитие".
В рамках саммита состоится экономический и гуманитарный форум.
Открытые дискуссии будут касаться наиболее актуальных тем российско-африканской повестки.
Участников поприветствовал президент России Владимир Путин.
В этом году было принято решение дополнить повестку форума гуманитарной составляющей.
Приезд подтвердили лидеры 17 африканских государств.
Среди них — политика, безопасность, экономика, научно-техническая и культурно-гуманитарная сферы.
Не обойдется без обсуждения зерновой сделки, сотрудничества в сфере продовольствия и энергетики.
Ожидается обмен опытом в области защиты суверенитета.
Саммит, как неоднократно заявляли российские власти, проходит в условиях беспрецедентного давления Запада на африканские страны.
Участники мероприятия уже подписали первые соглашения.
Состоялась сессия "Россия — Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения".
РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.