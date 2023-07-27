Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 27 июля: ВСУ провалили все попытки контрнаступления - РИА Новости, 27.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:23 27.07.2023 (обновлено: 23:04 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/spetsoperatsiya-1886734569.html
Спецоперация, 27 июля: ВСУ провалили все попытки контрнаступления
Спецоперация, 27 июля: ВСУ провалили все попытки контрнаступления - РИА Новости, 27.07.2023
Спецоперация, 27 июля: ВСУ провалили все попытки контрнаступления
О новой попытке контрнаступления ВСУ, героизме российских военных и встрече президента Владимира Путина с африканскими лидерами — в материале РИА Новости. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T22:23
2023-07-27T23:04
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
ростислав журавлев
сеймур херш
донецкая народная республика
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881470510_0:383:2730:1919_1920x0_80_0_0_bc93e68ae53598f1909d63b0c481eac9.jpg
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. О новой попытке контрнаступления ВСУ, героизме российских военных и встрече президента Владимира Путина с африканскими лидерами — в материале РИА Новости.Украинский контрнаступВсе попытки украинского контрнаступления остановлены, ни на одном из участков боестолкновений противник не имел успеха, заявил Владимир Путин.По его словам, российские солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма в зоне спецоперации: только в ходе вчерашних боев на Запорожском направлении потери войск противника составили свыше 200 человек, России — в десять раз меньше, указал глава государства.Всех отличившихся участников боев на Запорожском направлении удостоят государственных наград, заявил российский лидер. Он также наградил орденами Мужества военкора РИА Новости Ростислава Журавлева посмертно и получившего ранение фотокорреспондент РИА Новости Константина Михальчевского. Ход операцииДиверсии ВСУВ миреОн отметил, что именно администрация Джо Байдена играла решающую роль в обоих терактах на Крымском мосту, в ходе атак украинские боевики использовали американские технологии. При этом, по его словам, авторы инициативы до сих пор не увидели подтверждения заинтересованности Владимира Зеленского в мирном плане. В свою очередь, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отметил, что Каир поддерживает все усилия по политическому урегулированию украинского кризиса.Солидарность с Россией в проведении спецоперации выразил президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.
https://ria.ru/20230727/eaes-1886440314.html
https://ria.ru/20230727/svo-1886388932.html
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881470510_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_4a378d70550e1f78767a9a1be58cbd5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, владимир путин, ростислав журавлев, сеймур херш, донецкая народная республика, космос - риа наука, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сцкк, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Ростислав Журавлев, Сеймур Херш, Донецкая Народная Республика, Космос - РИА Наука, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СЦКК, В мире
Спецоперация, 27 июля: ВСУ провалили все попытки контрнаступления

Президент Путин: все попытки контрнаступления украинских войск оказались безуспешными

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРазбитый танк ВСУ
Разбитый танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Разбитый танк ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. О новой попытке контрнаступления ВСУ, героизме российских военных и встрече президента Владимира Путина с африканскими лидерами — в материале РИА Новости.

Украинский контрнаступ

Все попытки украинского контрнаступления остановлены, ни на одном из участков боестолкновений противник не имел успеха, заявил Владимир Путин.
По его словам, российские солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма в зоне спецоперации: только в ходе вчерашних боев на Запорожском направлении потери войск противника составили свыше 200 человек, России — в десять раз меньше, указал глава государства.
Всех отличившихся участников боев на Запорожском направлении удостоят государственных наград, заявил российский лидер.
Он также наградил орденами Мужества военкора РИА Новости Ростислава Журавлева посмертно и получившего ранение фотокорреспондент РИА Новости Константина Михальчевского.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Союзники помогут. Россия создает экономическое оружие против Запада
Вчера, 08:00

Ход операции

  • На Донецком направлении ВСУ в ходе безуспешных попыток наступления потеряли более 210 бойцов. Российские военные сорвали четыре атаки противника в районе Клещеевки, уничтожив более 120 украинских боевиков;
  • На Херсонском направлении российские подразделения за сутки ликвидировали до 25 украинских солдат, на Краснолиманском — до 185, на Купянском — более 35, продолжая наступление западнее населенного пункта Куземовка в ЛНР;
  • Российская противовоздушная оборона перехватила пять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS;
  • Российские войска нанесли ракетные удары по пунктам управления, аэродромам и местам дислокации ВСУ. Авиация и артиллерия уничтожили склады авиационного топлива в Хмельницкой области и две радиолокационных станции обнаружения воздушных целей П-18 в Днепропетровской области;
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:08
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.07.2023Посмотреть
  • На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка "Восток" уничтожила более 280 военнослужащих ВСУ, отбила атаку противника у Урожайного в ДНР, а также пресекла деятельность группы украинских диверсантов;
  • На Сватовском и Краснолиманском направлениях группировка "Центр" отразила девять атак противника, уничтожила более 150 украинских военных, восемь боевиков сдались в плен.

Диверсии ВСУ

  • ФСБ выявила новое зарубежное судно, которое ранее могло быть использовано для доставки взрывчатки на Украину. Речь идет о сухогрузе ВМО RIVER, следовавшем из Турции в Ростов-на-Дону за зерном;
  • Спецслужбы раскрыли двух украинских агентов, им грозит 15 лет колонии строгого режима за шпионаж и причастность к гибели российских военных в зоне спецоперации;
  • ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб устроить теракт на одном из кораблей Черноморского флота, имеющем на вооружении высокоточное оружие;
  • Украинские войска продолжают обстрелы Донецка из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Разбитая украинская бронетехника в Артемовске - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
"Армия США тоже не способна на это". На Западе объяснили провал ВСУ
Вчера, 08:00

В мире

  • Украина: Военные в США и на Украине уже не делают никаких прогнозов по контрнаступлению, баланс сил на стороне России, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш;
Он отметил, что именно администрация Джо Байдена играла решающую роль в обоих терактах на Крымском мосту, в ходе атак украинские боевики использовали американские технологии.
  • Африка: авторы африканской мирной инициативы рассчитывают на конкретные результаты по урегулированию на Украине и планируют обсудить свои планы на встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, заявил президент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани.
При этом, по его словам, авторы инициативы до сих пор не увидели подтверждения заинтересованности Владимира Зеленского в мирном плане.
В свою очередь, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отметил, что Каир поддерживает все усилия по политическому урегулированию украинского кризиса.
Солидарность с Россией в проведении спецоперации выразил президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.
Саммит Россия — Африка. День первый
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В Петербурге открылся саммит Россия — Африка.

Баннеры у Исаакиевского собора, приуроченные ко II Саммиту, экономическому и гуманитарному форуму Россия - Африка в Санкт-Петербурге

В Петербурге открылся саммит Россия — Африка.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 18
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня взаимовыгодного партнерства.

Участники сессии Международная безопасность в условиях геополитической нестабильности: межпартийное взаимодействие

Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня взаимовыгодного партнерства.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Девиз мероприятия — "За мир, безопасность и развитие".

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Девиз мероприятия — "За мир, безопасность и развитие".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В рамках саммита состоится экономический и гуманитарный форум.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В рамках саммита состоится экономический и гуманитарный форум.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Открытые дискуссии будут касаться наиболее актуальных тем российско-африканской повестки.

Алексей Салтыков, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Кот-д'Ивуар и Буркина-Фасо

Открытые дискуссии будут касаться наиболее актуальных тем российско-африканской повестки.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
5 из 18
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Участников поприветствовал президент России Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участников поприветствовал президент России Владимир Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
6 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В этом году было принято решение дополнить повестку форума гуманитарной составляющей.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В этом году было принято решение дополнить повестку форума гуманитарной составляющей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Приезд подтвердили лидеры 17 африканских государств.

Новые логистические маршруты Россия - Африка

Приезд подтвердили лидеры 17 африканских государств.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Участники обсудят широкий спектр тем.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники обсудят широкий спектр тем.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
9 из 18
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Среди них — политика, безопасность, экономика, научно-техническая и культурно-гуманитарная сферы.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Среди них — политика, безопасность, экономика, научно-техническая и культурно-гуманитарная сферы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
10 из 18
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Не обойдется без обсуждения зерновой сделки, сотрудничества в сфере продовольствия и энергетики.

Участники форума Россия - Африка

Не обойдется без обсуждения зерновой сделки, сотрудничества в сфере продовольствия и энергетики.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
11 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Ожидается обмен опытом в области защиты суверенитета.

Гетахун Белете Мола, министр инноваций и технологий Федеративной Демократической Республики Эфиопия в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Ожидается обмен опытом в области защиты суверенитета.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
12 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Саммит, как неоднократно заявляли российские власти, проходит в условиях беспрецедентного давления Запада на африканские страны.

Символика II Cаммита и форума Россия - Африка в Санкт-Петербурге

Саммит, как неоднократно заявляли российские власти, проходит в условиях беспрецедентного давления Запада на африканские страны.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
13 из 18
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Участники мероприятия уже подписали первые соглашения.

Подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между РЭЦ и Multi-Services Et Materiel Industriel SARL

Участники мероприятия уже подписали первые соглашения.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
14 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Предусмотрена и культурная программа.

Стенд Многонародная Россия в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Предусмотрена и культурная программа.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
15 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Работает выставочная экспозиция.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Работает выставочная экспозиция.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
16 из 18
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Состоялась сессия "Россия — Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения".

Участники сессии Россия – Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения

Состоялась сессия "Россия — Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
17 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
18 из 18

В Петербурге открылся саммит Россия — Африка.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 18

Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня взаимовыгодного партнерства.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 18

Девиз мероприятия — "За мир, безопасность и развитие".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 18

В рамках саммита состоится экономический и гуманитарный форум.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 18

Открытые дискуссии будут касаться наиболее актуальных тем российско-африканской повестки.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
5 из 18

Участников поприветствовал президент России Владимир Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
6 из 18

В этом году было принято решение дополнить повестку форума гуманитарной составляющей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 18

Приезд подтвердили лидеры 17 африканских государств.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 18

Участники обсудят широкий спектр тем.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
9 из 18

Среди них — политика, безопасность, экономика, научно-техническая и культурно-гуманитарная сферы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
10 из 18

Не обойдется без обсуждения зерновой сделки, сотрудничества в сфере продовольствия и энергетики.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
11 из 18

Ожидается обмен опытом в области защиты суверенитета.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
12 из 18

Саммит, как неоднократно заявляли российские власти, проходит в условиях беспрецедентного давления Запада на африканские страны.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
13 из 18

Участники мероприятия уже подписали первые соглашения.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
14 из 18

Предусмотрена и культурная программа.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
15 из 18

Работает выставочная экспозиция.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
16 из 18

Состоялась сессия "Россия — Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
17 из 18

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
18 из 18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ПутинРостислав ЖуравлевСеймур ХершДонецкая Народная РеспубликаКосмос - РИА НаукаВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СЦККВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала