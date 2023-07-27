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Совбез ООН проведет совещание по применению Киевом террористических методов - РИА Новости, 27.07.2023
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18:09 27.07.2023 (обновлено: 18:17 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/sovbez-1886694061.html
Совбез ООН проведет совещание по применению Киевом террористических методов
Совбез ООН проведет совещание по применению Киевом террористических методов - РИА Новости, 27.07.2023
Совбез ООН проведет совещание по применению Киевом террористических методов
Заседание СБ ООН по проблеме использования Киевом террористических методов пройдет 31 июля по запросу России, указал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T18:09
2023-07-27T18:17
в мире
россия
оон
украина
совет безопасности оон
дмитрий полянский
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ООН, 27 июл – РИА Новости. Заседание СБ ООН по проблеме использования Киевом террористических методов пройдет 31 июля по запросу России, указал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский."Украинская тема в СБ ООН в июле еще не исчерпана. Мы запросили на 31 июля заседание в связи с систематическим использованием киевским режимом террористических методов, что является фактором, усугубляющим кризис вокруг Украины", - отметил Полянский.По его словам, британское председательство назначило его на 10.00 (17.00 мск).
https://ria.ru/20230626/ukraina-1880544424.html
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в мире, россия, оон, украина, совет безопасности оон, дмитрий полянский
В мире, Россия, ООН, Украина, Совет Безопасности ООН, Дмитрий Полянский
Совбез ООН проведет совещание по применению Киевом террористических методов

Заседание Совбеза ООН по использованию Киевом террористических методов пройдет 31 июля

© AP Photo / John MinchilloЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / John Minchillo
Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 27 июл – РИА Новости. Заседание СБ ООН по проблеме использования Киевом террористических методов пройдет 31 июля по запросу России, указал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
"Украинская тема в СБ ООН в июле еще не исчерпана. Мы запросили на 31 июля заседание в связи с систематическим использованием киевским режимом террористических методов, что является фактором, усугубляющим кризис вокруг Украины", - отметил Полянский.
По его словам, британское председательство назначило его на 10.00 (17.00 мск).
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Запад превратил Украину в террористическую ячейку, заявили в МИД России
26 июня, 17:35
 
В миреРоссияООНУкраинаСовет Безопасности ООНДмитрий Полянский
 
 
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