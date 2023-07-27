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Минобрнауки подписало с Руандой меморандум о сотрудничестве

Минобрнауки подписало с Руандой меморандум о сотрудничестве - РИА Новости, 27.07.2023

Минобрнауки подписало с Руандой меморандум о сотрудничестве

Минобрнауки РФ на полях второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка" подписало меморандум с министерством образования Руанды о... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T17:34

2023-07-27T17:34

2023-07-27T17:34

россия

руанда

санкт-петербург

валерий фальков

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Минобрнауки РФ на полях второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка" подписало меморандум с министерством образования Руанды о взаимопонимании между сторонами о сотрудничестве в сфере высшего образования, передает корреспондент РИА Новости. Свои подписи под документом поставили министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и министр образования Руанды Ирере Клодет. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.

россия

руанда

санкт-петербург

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россия, руанда, санкт-петербург, валерий фальков, экономика