https://ria.ru/20230727/sotrudnichestvo-1886669632.html

"ГЛОНАСС" заявила, что заинтересована в сотрудничестве со странами Африки

"ГЛОНАСС" заявила, что заинтересована в сотрудничестве со странами Африки - РИА Новости, 27.07.2023

"ГЛОНАСС" заявила, что заинтересована в сотрудничестве со странами Африки

АО "ГЛОНАСС" заинтересовано в сотрудничестве со странами Африканского континента в целях повышения транспортной безопасности и готово выстраивать партнерство,... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T17:01

2023-07-27T17:01

2023-07-27T17:01

форум "россия — африка"

экономика

россия

санкт-петербург

технологии

москва

алексей райкевич

эра-глонасс

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. АО "ГЛОНАСС" заинтересовано в сотрудничестве со странами Африканского континента в целях повышения транспортной безопасности и готово выстраивать партнерство, сообщил генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич на саммите "Россия-Африка". "Со стороны АО "ГЛОНАСС" есть большая заинтересованность и готовность выстраивать различные формы партнерства и сотрудничества с представителями стран Африканского континента в целях повышения безопасности на транспорте, обеспечения навигационного и технологического суверенитета каждой страны", - сказал он на сессии "Новые логистические маршруты Россия - Африка". Он рассказал об уникальных отечественных сервисах, разработанных компанией на основе инфраструктуры госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС", обеспечивающей аварийное оповещение на транспорте. Сегодня на ее базе ведется мониторинг различных видов транспортных средств от пассажирских автобусов и машин, перевозящих опасные грузы, до самолетов малой авиации и беспилотных летательных авиасистем. Кроме того, в Москве тестируется система повышения безопасности движения с автоматическим снижением скорости электросамокатов в "медленных" зонах, созданная на базе "ЭРА-ГЛОНАСС". "Основное назначение системы - в автоматическом режиме определять тяжелые ДТП и за считанные секунды передавать сигнал в экстренные службы, тем самым экономить время на оказание помощи пострадавшим. Без преувеличения можно сказать, что ежегодно она спасает тысячи жизни в стране", - рассказал Райкевич. По его словам, к "ЭРА-ГЛОНАСС" подключено более 12 миллионов транспортных средств. Он также добавил, что разработанные компанией сервисы направлены на импортонезависимость и позволяют отечественным компаниям бесшовно переходить с аналогичных иностранных решений, которые еще недавно превалировали на российском рынке и в режиме реального времени передавали информацию о движении транспорта за пределы России. Другое направление АО "ГЛОНАСС" в рамках импортонезависимости – технология высокоточного позиционирования, которая сегодня активно применяется в логистике, сельском хозяйстве, строительстве и других сферах. Сервис позволяет потребителям добиться точности навигационных определений до 10 см в любой точке Евразийского и Арктического регионов без использования локальной наземной инфраструктуры. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html

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форум "россия — африка", экономика, россия, санкт-петербург, технологии, москва, алексей райкевич, эра-глонасс