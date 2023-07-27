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"ГЛОНАСС" заявила, что заинтересована в сотрудничестве со странами Африки - РИА Новости, 27.07.2023
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17:01 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/sotrudnichestvo-1886669632.html
"ГЛОНАСС" заявила, что заинтересована в сотрудничестве со странами Африки
"ГЛОНАСС" заявила, что заинтересована в сотрудничестве со странами Африки - РИА Новости, 27.07.2023
"ГЛОНАСС" заявила, что заинтересована в сотрудничестве со странами Африки
АО "ГЛОНАСС" заинтересовано в сотрудничестве со странами Африканского континента в целях повышения транспортной безопасности и готово выстраивать партнерство,... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T17:01
2023-07-27T17:01
форум "россия — африка"
экономика
россия
санкт-петербург
технологии
москва
алексей райкевич
эра-глонасс
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. АО "ГЛОНАСС" заинтересовано в сотрудничестве со странами Африканского континента в целях повышения транспортной безопасности и готово выстраивать партнерство, сообщил генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич на саммите "Россия-Африка". "Со стороны АО "ГЛОНАСС" есть большая заинтересованность и готовность выстраивать различные формы партнерства и сотрудничества с представителями стран Африканского континента в целях повышения безопасности на транспорте, обеспечения навигационного и технологического суверенитета каждой страны", - сказал он на сессии "Новые логистические маршруты Россия - Африка". Он рассказал об уникальных отечественных сервисах, разработанных компанией на основе инфраструктуры госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС", обеспечивающей аварийное оповещение на транспорте. Сегодня на ее базе ведется мониторинг различных видов транспортных средств от пассажирских автобусов и машин, перевозящих опасные грузы, до самолетов малой авиации и беспилотных летательных авиасистем. Кроме того, в Москве тестируется система повышения безопасности движения с автоматическим снижением скорости электросамокатов в "медленных" зонах, созданная на базе "ЭРА-ГЛОНАСС". "Основное назначение системы - в автоматическом режиме определять тяжелые ДТП и за считанные секунды передавать сигнал в экстренные службы, тем самым экономить время на оказание помощи пострадавшим. Без преувеличения можно сказать, что ежегодно она спасает тысячи жизни в стране", - рассказал Райкевич. По его словам, к "ЭРА-ГЛОНАСС" подключено более 12 миллионов транспортных средств. Он также добавил, что разработанные компанией сервисы направлены на импортонезависимость и позволяют отечественным компаниям бесшовно переходить с аналогичных иностранных решений, которые еще недавно превалировали на российском рынке и в режиме реального времени передавали информацию о движении транспорта за пределы России. Другое направление АО "ГЛОНАСС" в рамках импортонезависимости – технология высокоточного позиционирования, которая сегодня активно применяется в логистике, сельском хозяйстве, строительстве и других сферах. Сервис позволяет потребителям добиться точности навигационных определений до 10 см в любой точке Евразийского и Арктического регионов без использования локальной наземной инфраструктуры. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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форум "россия — африка", экономика, россия, санкт-петербург, технологии, москва, алексей райкевич, эра-глонасс
Форум "Россия — Африка", Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Технологии, Москва, Алексей Райкевич, ЭРА-ГЛОНАСС
"ГЛОНАСС" заявила, что заинтересована в сотрудничестве со странами Африки

Гендир "ГЛОНАСС" Райкевич заявил, что заинтересован в сотрудничестве со странами Африки

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтенд АО "Глонасс"
Стенд АО Глонасс - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Стенд АО "Глонасс". Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. АО "ГЛОНАСС" заинтересовано в сотрудничестве со странами Африканского континента в целях повышения транспортной безопасности и готово выстраивать партнерство, сообщил генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич на саммите "Россия-Африка".
"Со стороны АО "ГЛОНАСС" есть большая заинтересованность и готовность выстраивать различные формы партнерства и сотрудничества с представителями стран Африканского континента в целях повышения безопасности на транспорте, обеспечения навигационного и технологического суверенитета каждой страны", - сказал он на сессии "Новые логистические маршруты Россия - Африка".
Саммит Россия — Африка. День первый
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В Петербурге открылся саммит Россия — Африка.

Баннеры у Исаакиевского собора, приуроченные ко II Саммиту, экономическому и гуманитарному форуму Россия - Африка в Санкт-Петербурге

В Петербурге открылся саммит Россия — Африка.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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1 из 18
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня взаимовыгодного партнерства.

Участники сессии Международная безопасность в условиях геополитической нестабильности: межпартийное взаимодействие

Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня взаимовыгодного партнерства.

© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Девиз мероприятия — "За мир, безопасность и развитие".

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Девиз мероприятия — "За мир, безопасность и развитие".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В рамках саммита состоится экономический и гуманитарный форум.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В рамках саммита состоится экономический и гуманитарный форум.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Открытые дискуссии будут касаться наиболее актуальных тем российско-африканской повестки.

Алексей Салтыков, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Кот-д'Ивуар и Буркина-Фасо

Открытые дискуссии будут касаться наиболее актуальных тем российско-африканской повестки.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Участников поприветствовал президент России Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участников поприветствовал президент России Владимир Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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6 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В этом году было принято решение дополнить повестку форума гуманитарной составляющей.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В этом году было принято решение дополнить повестку форума гуманитарной составляющей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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7 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Приезд подтвердили лидеры 17 африканских государств.

Новые логистические маршруты Россия - Африка

Приезд подтвердили лидеры 17 африканских государств.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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8 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Участники обсудят широкий спектр тем.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники обсудят широкий спектр тем.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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9 из 18
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Среди них — политика, безопасность, экономика, научно-техническая и культурно-гуманитарная сферы.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Среди них — политика, безопасность, экономика, научно-техническая и культурно-гуманитарная сферы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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10 из 18
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Не обойдется без обсуждения зерновой сделки, сотрудничества в сфере продовольствия и энергетики.

Участники форума Россия - Африка

Не обойдется без обсуждения зерновой сделки, сотрудничества в сфере продовольствия и энергетики.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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11 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Ожидается обмен опытом в области защиты суверенитета.

Гетахун Белете Мола, министр инноваций и технологий Федеративной Демократической Республики Эфиопия в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Ожидается обмен опытом в области защиты суверенитета.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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12 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Саммит, как неоднократно заявляли российские власти, проходит в условиях беспрецедентного давления Запада на африканские страны.

Символика II Cаммита и форума Россия - Африка в Санкт-Петербурге

Саммит, как неоднократно заявляли российские власти, проходит в условиях беспрецедентного давления Запада на африканские страны.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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13 из 18
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Участники мероприятия уже подписали первые соглашения.

Подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между РЭЦ и Multi-Services Et Materiel Industriel SARL

Участники мероприятия уже подписали первые соглашения.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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14 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Предусмотрена и культурная программа.

Стенд Многонародная Россия в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Предусмотрена и культурная программа.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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15 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Работает выставочная экспозиция.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Работает выставочная экспозиция.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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16 из 18
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Состоялась сессия "Россия — Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения".

Участники сессии Россия – Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения

Состоялась сессия "Россия — Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения".

© РИА Новости / Илья Питалев
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17 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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18 из 18

В Петербурге открылся саммит Россия — Африка.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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1 из 18

Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня взаимовыгодного партнерства.

© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 18

Девиз мероприятия — "За мир, безопасность и развитие".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 18

В рамках саммита состоится экономический и гуманитарный форум.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 18

Открытые дискуссии будут касаться наиболее актуальных тем российско-африканской повестки.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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5 из 18

Участников поприветствовал президент России Владимир Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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6 из 18

В этом году было принято решение дополнить повестку форума гуманитарной составляющей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 18

Приезд подтвердили лидеры 17 африканских государств.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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8 из 18

Участники обсудят широкий спектр тем.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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9 из 18

Среди них — политика, безопасность, экономика, научно-техническая и культурно-гуманитарная сферы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
10 из 18

Не обойдется без обсуждения зерновой сделки, сотрудничества в сфере продовольствия и энергетики.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
11 из 18

Ожидается обмен опытом в области защиты суверенитета.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
12 из 18

Саммит, как неоднократно заявляли российские власти, проходит в условиях беспрецедентного давления Запада на африканские страны.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
13 из 18

Участники мероприятия уже подписали первые соглашения.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
14 из 18

Предусмотрена и культурная программа.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
15 из 18

Работает выставочная экспозиция.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
16 из 18

Состоялась сессия "Россия — Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
17 из 18

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
18 из 18
Он рассказал об уникальных отечественных сервисах, разработанных компанией на основе инфраструктуры госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС", обеспечивающей аварийное оповещение на транспорте. Сегодня на ее базе ведется мониторинг различных видов транспортных средств от пассажирских автобусов и машин, перевозящих опасные грузы, до самолетов малой авиации и беспилотных летательных авиасистем. Кроме того, в Москве тестируется система повышения безопасности движения с автоматическим снижением скорости электросамокатов в "медленных" зонах, созданная на базе "ЭРА-ГЛОНАСС".
"Основное назначение системы - в автоматическом режиме определять тяжелые ДТП и за считанные секунды передавать сигнал в экстренные службы, тем самым экономить время на оказание помощи пострадавшим. Без преувеличения можно сказать, что ежегодно она спасает тысячи жизни в стране", - рассказал Райкевич.
По его словам, к "ЭРА-ГЛОНАСС" подключено более 12 миллионов транспортных средств. Он также добавил, что разработанные компанией сервисы направлены на импортонезависимость и позволяют отечественным компаниям бесшовно переходить с аналогичных иностранных решений, которые еще недавно превалировали на российском рынке и в режиме реального времени передавали информацию о движении транспорта за пределы России.
Другое направление АО "ГЛОНАСС" в рамках импортонезависимости – технология высокоточного позиционирования, которая сегодня активно применяется в логистике, сельском хозяйстве, строительстве и других сферах. Сервис позволяет потребителям добиться точности навигационных определений до 10 см в любой точке Евразийского и Арктического регионов без использования локальной наземной инфраструктуры.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Участники экономического форума Россия — Африка - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Россия получила в союзники целый континент
Вчера, 08:00
 
Форум "Россия — Африка"ЭкономикаРоссияСанкт-ПетербургТехнологииМоскваАлексей РайкевичЭРА-ГЛОНАСС
 
 
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