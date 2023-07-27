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"Росатом" предложил Африке бизнес-схемы для проектов по мирному атому - РИА Новости, 27.07.2023
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09:43 27.07.2023 (обновлено: 09:44 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/skhemy-1886531820.html
"Росатом" предложил Африке бизнес-схемы для проектов по мирному атому
"Росатом" предложил Африке бизнес-схемы для проектов по мирному атому - РИА Новости, 27.07.2023
"Росатом" предложил Африке бизнес-схемы для проектов по мирному атому
"Росатом" предлагает Африке не только линейку своих технологий в области мирного атома, но и набор бизнес-схем для реализации этих проектов, заявил генеральный... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T09:43
2023-07-27T09:44
африка
санкт-петербург
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. "Росатом" предлагает Африке не только линейку своих технологий в области мирного атома, но и набор бизнес-схем для реализации этих проектов, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на саммите "Россия-Африка"."Мы можем предложить достаточно большой набор не только технологических, но и предпринимательских решений. Это могут обычные ЕРС-контракты, это могут быть разные схемы совладения объектами вплоть до возможности просто производить электроэнергию и продавать ее с берега, с плавучих станций в адрес той или иной страны", - сказал Лихачев на сессии "Атомные технологии для развития Африки".Саммит и форум "Россия-Африка" проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля. РИА Новости - информационный партнер мероприятия.
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африка, санкт-петербург, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", форум "россия — африка"
Африка, Санкт-Петербург, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Форум "Россия — Африка"
"Росатом" предложил Африке бизнес-схемы для проектов по мирному атому

Лихачев: "Росатом" предлагает странам Африки бизнес-схемы для проектов по мирному атому

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. "Росатом" предлагает Африке не только линейку своих технологий в области мирного атома, но и набор бизнес-схем для реализации этих проектов, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на саммите "Россия-Африка".
«
"Мы можем предложить достаточно большой набор не только технологических, но и предпринимательских решений. Это могут обычные ЕРС-контракты, это могут быть разные схемы совладения объектами вплоть до возможности просто производить электроэнергию и продавать ее с берега, с плавучих станций в адрес той или иной страны", - сказал Лихачев на сессии "Атомные технологии для развития Африки".
Саммит и форум "Россия-Африка" проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля. РИА Новости - информационный партнер мероприятия.
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
"Росатом" заявил, что готов участвовать в тендере на новую АЭС в ЮАР
19 июля, 04:09
 
АфрикаСанкт-ПетербургАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Форум "Россия — Африка"
 
 
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