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"Росатом" предложил Африке бизнес-схемы для проектов по мирному атому
"Росатом" предложил Африке бизнес-схемы для проектов по мирному атому - РИА Новости, 27.07.2023
"Росатом" предложил Африке бизнес-схемы для проектов по мирному атому
"Росатом" предлагает Африке не только линейку своих технологий в области мирного атома, но и набор бизнес-схем для реализации этих проектов, заявил генеральный... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T09:43
2023-07-27T09:43
2023-07-27T09:44
африка
санкт-петербург
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. "Росатом" предлагает Африке не только линейку своих технологий в области мирного атома, но и набор бизнес-схем для реализации этих проектов, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на саммите "Россия-Африка"."Мы можем предложить достаточно большой набор не только технологических, но и предпринимательских решений. Это могут обычные ЕРС-контракты, это могут быть разные схемы совладения объектами вплоть до возможности просто производить электроэнергию и продавать ее с берега, с плавучих станций в адрес той или иной страны", - сказал Лихачев на сессии "Атомные технологии для развития Африки".Саммит и форум "Россия-Африка" проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля. РИА Новости - информационный партнер мероприятия.
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африка, санкт-петербург, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", форум "россия — африка"
Африка, Санкт-Петербург, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Форум "Россия — Африка"
"Росатом" предложил Африке бизнес-схемы для проектов по мирному атому
Лихачев: "Росатом" предлагает странам Африки бизнес-схемы для проектов по мирному атому