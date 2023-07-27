https://ria.ru/20230727/skhemy-1886531820.html

"Росатом" предложил Африке бизнес-схемы для проектов по мирному атому

"Росатом" предложил Африке бизнес-схемы для проектов по мирному атому - РИА Новости, 27.07.2023

"Росатом" предложил Африке бизнес-схемы для проектов по мирному атому

"Росатом" предлагает Африке не только линейку своих технологий в области мирного атома, но и набор бизнес-схем для реализации этих проектов, заявил генеральный... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T09:43

2023-07-27T09:43

2023-07-27T09:44

африка

санкт-петербург

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. "Росатом" предлагает Африке не только линейку своих технологий в области мирного атома, но и набор бизнес-схем для реализации этих проектов, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на саммите "Россия-Африка"."Мы можем предложить достаточно большой набор не только технологических, но и предпринимательских решений. Это могут обычные ЕРС-контракты, это могут быть разные схемы совладения объектами вплоть до возможности просто производить электроэнергию и продавать ее с берега, с плавучих станций в адрес той или иной страны", - сказал Лихачев на сессии "Атомные технологии для развития Африки".Саммит и форум "Россия-Африка" проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля. РИА Новости - информационный партнер мероприятия.

https://ria.ru/20230719/tender-1884972964.html

африка

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африка, санкт-петербург, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", форум "россия — африка"