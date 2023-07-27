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Штрафы за несдачу и несвоевременную сдачу бухгалтерской отчетности в налоговую 2023
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21:33 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/shtraf-1886730219.html
Штраф за несвоевременную сдачу отчетности: как избежать, советы экспертов
Штрафы за несдачу и несвоевременную сдачу бухгалтерской отчетности в налоговую 2023
Штраф за несвоевременную сдачу отчетности: как избежать, советы экспертов
Сдача бухгалтерской отчетности в налоговые органы и СФР является обязанностью большинства организаций и ИП. Нарушение этого требования может привести к... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T21:33
2023-07-27T21:33
экономика
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
штрафы
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сдача бухгалтерской отчетности в налоговые органы и СФР является обязанностью большинства организаций и ИП. Нарушение этого требования может привести к санкциям. Какие штрафы за несвоевременную сдачу отчетности установлены в 2023 году, какие еще последствия могут быть за несдачу документов в ИФНС и Социальный фонд, советы экспертов – в материале РИА Новости.Несвоевременная сдача отчетностиКак отмечает Елена Константинова, главный бухгалтер МФК "Лайм-Займ", бухгалтерская отчетность – это один из инструментов оценки финансового состояния предприятия. Ее своевременное и правильное представление в налоговый орган является обязательным требованием для большинства организаций и индивидуальных предпринимателей.Требования к сдаче бухгалтерской отчетностиСергей Гебель, генеральный директор консалтинговой группы "Гебель и партнеры", уточняет, что по общему правилу годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в налоговый орган по месту своего нахождения сдают все организации, за исключением религиозных и тех, кто представляет ее в Банк России. В орган статистики обычные организации отчетность, как правило, не подают, поскольку делать это нужно в случае, если документ содержит сведения, отнесенные к государственной тайне."Закон обязывает сдавать только годовую финансовую отчетность. Промежуточную отчетность не нужно подавать ни в налоговые органы, ни в орган статистики. Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним. Приложения – это отчет о движении денежных средств, об изменении капитала и пояснения. Подавать аудиторское заключение нужно только в случае, если законом предусмотрен обязательный аудит в отношении финансовой отчетности", – отметил эксперт.Елена Константинова также дополняет, что для микрофинансовых организаций существуют свои особенности подготовки и представления отчетности. Деятельность таких компаний регламентируется законом от 02.07.2010 №151-ФЗ. МФО обязаны представлять в Банк России отчетность о микрофинансовой деятельности, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности, а также иные документы и информацию, предусмотренные законом №151-ФЗ.Сроки сдачи бухгалтерской отчетностиПо словам Сергея Гебеля, годовую отчетность нужно сдать в налоговый орган не позднее 3-го месяца после окончания отчетного года. Так, за 2022 год ее необходимо было подать до 31 марта 2023 года. В случае, если крайний срок выпадает на выходной, праздничный или нерабочий день, происходит его перенос на ближайшую рабочую дату.Аудиторское заключение подается одновременно с бухгалтерской отчетностью или в течение 10 дней с момента его получения, но не позднее 31 декабря. Во втором случае заключение необходимо направить вместе с сопроводительным документом."При обнаружении ошибок следует подать в налоговый орган уточненную бухгалтерскую отчетность. Сделать это нужно не позднее 31 июля года, следующего за отчетным годом. Если отчетность утверждена после 31 июля, представить ее необходимо в течение 10 дней, но не позднее 31 декабря. Важно помнить, что после утверждения отчетности вносить исправления в нее нельзя", – дополнил эксперт.Штрафы за несвоевременную сдачу отчетностиЗа игнорирование правил сдачи бухгалтерской отчетности предусмотрена административная и налоговая ответственность. К нарушениям, в частности, относятся непредставление отчетности, либо несоблюдение установленных законом сроков.Виды и размеры штрафовСергей Гебель уточняет, что если бухгалтерская отчетность не подлежит размещению в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности, за ее непредставление, либо представление с нарушением сроков, установлена административная ответственность по ст. 15.6 КоАП РФ. Она предусматривает штраф в размере до 500 рублей для должностных лиц организации. Кроме этого, за каждый непредставленный документ могут оштрафовать на 200 рублей в рамках налоговой ответственности (ст. 126 НК РФ).В случае, если отчетность размещается в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности, ответственность за несвоевременное представление (непредставление) наступает по ст. 19.7 КоАП РФ. Размер штрафа для организации составит от 3000 до 5000 рублей, а для должностных лиц – от 300 до 500 рублей.Эксперт также отмечает, что уплата штрафа не освобождает от обязанности представления бухгалтерской отчетности.Как избежать штрафовОтменить или снизить штраф за налоговое нарушение можно в соответствии с п. 1 ст. 112 НК РФ. В частности, это относится к случаям, когда ранее подобное нарушение не совершалось. Также избежать штрафа можно в ситуациях, когда срок сдачи был пропущен из-за технического сбоя (например, документы были отправлены вовремя, но из-за сбоя в облачном хранилище они загрузились позднее).Последствия несвоевременной сдачи отчетностиПомимо санкций в виде штрафов, несвоевременное представление (или непредставление) отчетности может привести к другим последствиям.Блокировка счетаВ случае, если период просрочки сдачи декларации по НДС, прибыли, имуществу, а также расчет по страховым взносам или 6-НДФЛ превысил 20 рабочих дней, ИФНС может заблокировать расчетный счет компании. Предварительно она может направить уведомление о таком решении.Для последующей разблокировки счета необходимо подать требуемые документы. После этого ИФНС в течение следующего рабочего дня должна принять решение о снятии блокировки.Привлечение к ответственности по законодательствуКак отмечает Елена Константинова, у организации могут отозвать лицензию или иные разрешительные документы. В случае сокрытия или искажения финансовой информации также возможно возбуждение уголовного дела (ст. 172.1 УК РФ).Ухудшение деловой репутации компанииНесвоевременная подача бухгалтерской отчетности и примененные санкции влияют не только на внутреннюю работу организации, но и на ее репутацию. Регулярные или частые просрочки могут стать признаком неудовлетворительного финансового состояния компании, что делает ее непривлекательной для сотрудничества.Советы юристовСергей Гебель уточняет, что годовая бухгалтерская отчетность, равно как и аудиторское заключение, сдаются в электронном виде. В большинстве случаев для автоматизации процесса подготовки отчетности можно использовать бесплатную программу "Налогоплательщик ЮЛ" с официального сайта ФНС России. Также нужно пройти регистрацию в электронном "Сервисе самостоятельной регистрации налогоплательщиков в системе сдачи налоговой отчетности" и подготовить специальные программные средства, обеспечивающие криптографическую защиту информации.Для того чтобы не получить отказ в приеме отчетности или аудиторского заключения, следует придерживаться ряда базовых правил:После получения отчетности налоговый орган направит квитанцию о ее приеме, а также извещение о вводе или уведомление об уточнении. Дата, указанная в квитанции, считается датой принятия документов."Следует учитывать, что направление уведомления об уточнении не является основанием для отказа в приеме бухгалтерской отчетности. Этот документ носит рекомендательный характер, поэтому нужно самостоятельно решить, есть ли необходимость в подаче скорректированной отчетности", – дополнил эксперт.Елена Константинова также дала несколько рекомендаций:
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экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), штрафы
Экономика, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Штрафы

Штраф за несвоевременную сдачу отчетности: как избежать, советы экспертов

© iStock.com / dragana991Штрафы за несвоевременную сдачу отчетности
Штрафы за несвоевременную сдачу отчетности - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© iStock.com / dragana991
Штрафы за несвоевременную сдачу отчетности
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Оглавление
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сдача бухгалтерской отчетности в налоговые органы и СФР является обязанностью большинства организаций и ИП. Нарушение этого требования может привести к санкциям. Какие штрафы за несвоевременную сдачу отчетности установлены в 2023 году, какие еще последствия могут быть за несдачу документов в ИФНС и Социальный фонд, советы экспертов – в материале РИА Новости.

Несвоевременная сдача отчетности

Как отмечает Елена Константинова, главный бухгалтер МФК "Лайм-Займ", бухгалтерская отчетность – это один из инструментов оценки финансового состояния предприятия. Ее своевременное и правильное представление в налоговый орган является обязательным требованием для большинства организаций и индивидуальных предпринимателей.

Требования к сдаче бухгалтерской отчетности

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Сергей Гебель, генеральный директор консалтинговой группы "Гебель и партнеры", уточняет, что по общему правилу годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в налоговый орган по месту своего нахождения сдают все организации, за исключением религиозных и тех, кто представляет ее в Банк России. В орган статистики обычные организации отчетность, как правило, не подают, поскольку делать это нужно в случае, если документ содержит сведения, отнесенные к государственной тайне.
"Закон обязывает сдавать только годовую финансовую отчетность. Промежуточную отчетность не нужно подавать ни в налоговые органы, ни в орган статистики. Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним. Приложения – это отчет о движении денежных средств, об изменении капитала и пояснения. Подавать аудиторское заключение нужно только в случае, если законом предусмотрен обязательный аудит в отношении финансовой отчетности", – отметил эксперт.
Елена Константинова также дополняет, что для микрофинансовых организаций существуют свои особенности подготовки и представления отчетности. Деятельность таких компаний регламентируется законом от 02.07.2010 №151-ФЗ. МФО обязаны представлять в Банк России отчетность о микрофинансовой деятельности, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности, а также иные документы и информацию, предусмотренные законом №151-ФЗ.
© iStock.com / Natee MeepianБухгалтер работает с документами
Бухгалтер работает с документами - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© iStock.com / Natee Meepian
Бухгалтер работает с документами

Сроки сдачи бухгалтерской отчетности

По словам Сергея Гебеля, годовую отчетность нужно сдать в налоговый орган не позднее 3-го месяца после окончания отчетного года. Так, за 2022 год ее необходимо было подать до 31 марта 2023 года. В случае, если крайний срок выпадает на выходной, праздничный или нерабочий день, происходит его перенос на ближайшую рабочую дату.
Аудиторское заключение подается одновременно с бухгалтерской отчетностью или в течение 10 дней с момента его получения, но не позднее 31 декабря. Во втором случае заключение необходимо направить вместе с сопроводительным документом.
"При обнаружении ошибок следует подать в налоговый орган уточненную бухгалтерскую отчетность. Сделать это нужно не позднее 31 июля года, следующего за отчетным годом. Если отчетность утверждена после 31 июля, представить ее необходимо в течение 10 дней, но не позднее 31 декабря. Важно помнить, что после утверждения отчетности вносить исправления в нее нельзя", – дополнил эксперт.
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Штрафы за несвоевременную сдачу отчетности

За игнорирование правил сдачи бухгалтерской отчетности предусмотрена административная и налоговая ответственность. К нарушениям, в частности, относятся непредставление отчетности, либо несоблюдение установленных законом сроков.

Виды и размеры штрафов

Сергей Гебель уточняет, что если бухгалтерская отчетность не подлежит размещению в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности, за ее непредставление, либо представление с нарушением сроков, установлена административная ответственность по ст. 15.6 КоАП РФ. Она предусматривает штраф в размере до 500 рублей для должностных лиц организации. Кроме этого, за каждый непредставленный документ могут оштрафовать на 200 рублей в рамках налоговой ответственности (ст. 126 НК РФ).
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В случае, если отчетность размещается в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности, ответственность за несвоевременное представление (непредставление) наступает по ст. 19.7 КоАП РФ. Размер штрафа для организации составит от 3000 до 5000 рублей, а для должностных лиц – от 300 до 500 рублей.
Эксперт также отмечает, что уплата штрафа не освобождает от обязанности представления бухгалтерской отчетности.

Как избежать штрафов

Отменить или снизить штраф за налоговое нарушение можно в соответствии с п. 1 ст. 112 НК РФ. В частности, это относится к случаям, когда ранее подобное нарушение не совершалось. Также избежать штрафа можно в ситуациях, когда срок сдачи был пропущен из-за технического сбоя (например, документы были отправлены вовремя, но из-за сбоя в облачном хранилище они загрузились позднее).
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Последствия несвоевременной сдачи отчетности

Помимо санкций в виде штрафов, несвоевременное представление (или непредставление) отчетности может привести к другим последствиям.

Блокировка счета

В случае, если период просрочки сдачи декларации по НДС, прибыли, имуществу, а также расчет по страховым взносам или 6-НДФЛ превысил 20 рабочих дней, ИФНС может заблокировать расчетный счет компании. Предварительно она может направить уведомление о таком решении.
Для последующей разблокировки счета необходимо подать требуемые документы. После этого ИФНС в течение следующего рабочего дня должна принять решение о снятии блокировки.
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Привлечение к ответственности по законодательству

Как отмечает Елена Константинова, у организации могут отозвать лицензию или иные разрешительные документы. В случае сокрытия или искажения финансовой информации также возможно возбуждение уголовного дела (ст. 172.1 УК РФ).

Ухудшение деловой репутации компании

Несвоевременная подача бухгалтерской отчетности и примененные санкции влияют не только на внутреннюю работу организации, но и на ее репутацию. Регулярные или частые просрочки могут стать признаком неудовлетворительного финансового состояния компании, что делает ее непривлекательной для сотрудничества.

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Сергей Гебель уточняет, что годовая бухгалтерская отчетность, равно как и аудиторское заключение, сдаются в электронном виде. В большинстве случаев для автоматизации процесса подготовки отчетности можно использовать бесплатную программу "Налогоплательщик ЮЛ" с официального сайта ФНС России. Также нужно пройти регистрацию в электронном "Сервисе самостоятельной регистрации налогоплательщиков в системе сдачи налоговой отчетности" и подготовить специальные программные средства, обеспечивающие криптографическую защиту информации.
Для того чтобы не получить отказ в приеме отчетности или аудиторского заключения, следует придерживаться ряда базовых правил:
  • подавать отчетность в налоговый орган по месту нахождения организации;
  • представлять документы в формате, утвержденном ФНС России;
  • использовать усиленную квалифицированную электронную подпись.
После получения отчетности налоговый орган направит квитанцию о ее приеме, а также извещение о вводе или уведомление об уточнении. Дата, указанная в квитанции, считается датой принятия документов.
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"Следует учитывать, что направление уведомления об уточнении не является основанием для отказа в приеме бухгалтерской отчетности. Этот документ носит рекомендательный характер, поэтому нужно самостоятельно решить, есть ли необходимость в подаче скорректированной отчетности", – дополнил эксперт.
Елена Константинова также дала несколько рекомендаций:
  • необходимо регулярно обновлять информацию в учетной системе и проверять ее достоверность;
  • внедрить программное обеспечение для бухгалтерского учета, которое позволит автоматизировать процесс составления отчетности и минимизировать риск ошибок;
  • своевременно обращаться за помощью к профессионалам в случае возникновения затруднений или необходимости уточнения правил и требований к отчетности;
  • вести контроль над сроками сдачи отчетности и установить внутренние механизмы для надлежащего соблюдения этих сроков;
  • отвечать на запросы налоговых органов и предоставлять им требуемую информацию в срок;
  • отслеживать изменения действующего законодательства.
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