Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын принял Сергея Шойгу в Пхеньяне - РИА Новости, 27.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:06 27.07.2023 (обновлено: 10:30 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/shoygu-1886520731.html
Ким Чен Ын принял Сергея Шойгу в Пхеньяне
Ким Чен Ын принял Сергея Шойгу в Пхеньяне - РИА Новости, 27.07.2023
Ким Чен Ын принял Сергея Шойгу в Пхеньяне
Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном и обменялся с ним мнениями по глобальной и региональной безопасности, сообщили в РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T08:06
2023-07-27T10:30
россия
пхеньян
кндр (северная корея)
в мире
ким чен ын
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886538345_0:0:901:507_1920x0_80_0_0_5ea636de6fc8b5f9f5fdf5614eb3c682.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном и обменялся с ним мнениями по глобальной и региональной безопасности, сообщили в четверг в Минобороны России."Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу во время своего визита в Пхеньян был принят Председателем государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном", - говорится в сообщении.Отмечается, что Шойгу и Ким Чен Ын обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности.Кроме того, 27 июля глава российского оборонного ведомства примет участие в военном параде, посвященном 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов, добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20230727/kndr-1886511129.html
россия
пхеньян
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886538345_32:0:831:599_1920x0_80_0_0_5a22dbf257a476724f41797f80a58525.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, пхеньян, кндр (северная корея), в мире, ким чен ын, сергей шойгу
Россия, Пхеньян, КНДР (Северная Корея), В мире, Ким Чен Ын, Сергей Шойгу
Ким Чен Ын принял Сергея Шойгу в Пхеньяне

Шойгу и Ким Чен Ын обменялись мнениями по вопросам глобальной безопасности

© Фото : KCNAМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Фото : KCNA
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном и обменялся с ним мнениями по глобальной и региональной безопасности, сообщили в четверг в Минобороны России.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу во время своего визита в Пхеньян был принят Председателем государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Шойгу и Ким Чен Ын обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности.
Кроме того, 27 июля глава российского оборонного ведомства примет участие в военном параде, посвященном 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов, добавили в МО РФ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения выставки вооружений в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Ким Чен Ын и Шойгу вместе осмотрели выставку новейших вооружений в КНДР
04:40
 
РоссияПхеньянКНДР (Северная Корея)В миреКим Чен ЫнСергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала