https://ria.ru/20230727/shoygu-1886520731.html
Ким Чен Ын принял Сергея Шойгу в Пхеньяне
Ким Чен Ын принял Сергея Шойгу в Пхеньяне - РИА Новости, 27.07.2023
Ким Чен Ын принял Сергея Шойгу в Пхеньяне
Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном и обменялся с ним мнениями по глобальной и региональной безопасности, сообщили в РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T08:06
2023-07-27T08:06
2023-07-27T10:30
россия
пхеньян
кндр (северная корея)
в мире
ким чен ын
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886538345_0:0:901:507_1920x0_80_0_0_5ea636de6fc8b5f9f5fdf5614eb3c682.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном и обменялся с ним мнениями по глобальной и региональной безопасности, сообщили в четверг в Минобороны России."Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу во время своего визита в Пхеньян был принят Председателем государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном", - говорится в сообщении.Отмечается, что Шойгу и Ким Чен Ын обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности.Кроме того, 27 июля глава российского оборонного ведомства примет участие в военном параде, посвященном 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов, добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20230727/kndr-1886511129.html
россия
пхеньян
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886538345_32:0:831:599_1920x0_80_0_0_5a22dbf257a476724f41797f80a58525.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пхеньян, кндр (северная корея), в мире, ким чен ын, сергей шойгу
Россия, Пхеньян, КНДР (Северная Корея), В мире, Ким Чен Ын, Сергей Шойгу
Ким Чен Ын принял Сергея Шойгу в Пхеньяне
Шойгу и Ким Чен Ын обменялись мнениями по вопросам глобальной безопасности
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном и обменялся с ним мнениями по глобальной и региональной безопасности, сообщили в четверг в Минобороны России.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу во время своего визита в Пхеньян был принят Председателем государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Шойгу и Ким Чен Ын обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности.
Кроме того, 27 июля глава российского оборонного ведомства примет участие в военном параде, посвященном 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов, добавили в МО РФ.
Ким Чен Ын и Шойгу вместе осмотрели выставку новейших вооружений в КНДР