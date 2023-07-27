https://ria.ru/20230727/shoygu-1886520731.html

Ким Чен Ын принял Сергея Шойгу в Пхеньяне

Ким Чен Ын принял Сергея Шойгу в Пхеньяне - РИА Новости, 27.07.2023

Ким Чен Ын принял Сергея Шойгу в Пхеньяне

Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном и обменялся с ним мнениями по глобальной и региональной безопасности, сообщили в РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T08:06

2023-07-27T08:06

2023-07-27T10:30

россия

пхеньян

кндр (северная корея)

в мире

ким чен ын

сергей шойгу

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном и обменялся с ним мнениями по глобальной и региональной безопасности, сообщили в четверг в Минобороны России."Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу во время своего визита в Пхеньян был принят Председателем государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном", - говорится в сообщении.Отмечается, что Шойгу и Ким Чен Ын обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности.Кроме того, 27 июля глава российского оборонного ведомства примет участие в военном параде, посвященном 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов, добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20230727/kndr-1886511129.html

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пхеньян

кндр (северная корея)

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Екатерина Зайцева

россия, пхеньян, кндр (северная корея), в мире, ким чен ын, сергей шойгу