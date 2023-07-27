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Сотрудник украинского посольства устроил дебош в баре в Сеуле - РИА Новости, 27.07.2023
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15:59 27.07.2023 (обновлено: 17:43 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/seul-1886646341.html
Сотрудник украинского посольства устроил дебош в баре в Сеуле
Сотрудник украинского посольства устроил дебош в баре в Сеуле - РИА Новости, 27.07.2023
Сотрудник украинского посольства устроил дебош в баре в Сеуле
Министерство иностранных дел Украины приняло решение отозвать дипломата из посольства в Южной Корее после дебоша в баре, заявил пресс-секретарь ведомства Олег... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T15:59
2023-07-27T17:43
в мире
украина
южная корея
сеул
олег николенко
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины приняло решение отозвать дипломата из посольства в Южной Корее после дебоша в баре, заявил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко в соцсети."Принято решение о неотлагательном отзыве дипломата из долгосрочной командировки и его возвращении на Украину", — написал он.Во вторник телеканал KBS со ссылкой на отделение полиции округа Енсан в Сеуле сообщил, что первого секретаря посольства Украины задержали с поличным в одном из питейных заведений в районе Итхэвон. По данным издания, дипломат повздорил с посетителями у входа в бар, а когда работники и приехавший на вызов представитель правопорядка попытались его остановить, ударил их по лицу и другим частям тела.Как уточнили в полиции, в ту же ночь дебошира освободили, но пока неизвестно, воспользуется ли он дипломатическим иммунитетом. Если это произойдет — дело закроют без предъявления обвинений.В посольстве Украины, в свою очередь, принесли извинения за поведение своего сотрудника и заявили, что взаимодействуют с корейскими властями в этом вопросе.
https://ria.ru/20230718/bezhenka-1884933578.html
https://ria.ru/20230725/nedovolstvo-1886071068.html
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в мире, украина, южная корея, сеул, олег николенко
В мире, Украина, Южная Корея, Сеул, Олег Николенко
Сотрудник украинского посольства устроил дебош в баре в Сеуле

МИД Украины отзовет дипломата из посольства в Сеуле после его дебоша в местном баре

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины приняло решение отозвать дипломата из посольства в Южной Корее после дебоша в баре, заявил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко в соцсети.
"Принято решение о неотлагательном отзыве дипломата из долгосрочной командировки и его возвращении на Украину", — написал он.
Софья Каркадым
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18 июля, 19:03
Во вторник телеканал KBS со ссылкой на отделение полиции округа Енсан в Сеуле сообщил, что первого секретаря посольства Украины задержали с поличным в одном из питейных заведений в районе Итхэвон. По данным издания, дипломат повздорил с посетителями у входа в бар, а когда работники и приехавший на вызов представитель правопорядка попытались его остановить, ударил их по лицу и другим частям тела.
Как уточнили в полиции, в ту же ночь дебошира освободили, но пока неизвестно, воспользуется ли он дипломатическим иммунитетом. Если это произойдет — дело закроют без предъявления обвинений.
В посольстве Украины, в свою очередь, принесли извинения за поведение своего сотрудника и заявили, что взаимодействуют с корейскими властями в этом вопросе.
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