https://ria.ru/20230727/seul-1886646341.html

Сотрудник украинского посольства устроил дебош в баре в Сеуле

Сотрудник украинского посольства устроил дебош в баре в Сеуле - РИА Новости, 27.07.2023

Сотрудник украинского посольства устроил дебош в баре в Сеуле

Министерство иностранных дел Украины приняло решение отозвать дипломата из посольства в Южной Корее после дебоша в баре, заявил пресс-секретарь ведомства Олег... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T15:59

2023-07-27T15:59

2023-07-27T17:43

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украина

южная корея

сеул

олег николенко

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины приняло решение отозвать дипломата из посольства в Южной Корее после дебоша в баре, заявил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко в соцсети."Принято решение о неотлагательном отзыве дипломата из долгосрочной командировки и его возвращении на Украину", — написал он.Во вторник телеканал KBS со ссылкой на отделение полиции округа Енсан в Сеуле сообщил, что первого секретаря посольства Украины задержали с поличным в одном из питейных заведений в районе Итхэвон. По данным издания, дипломат повздорил с посетителями у входа в бар, а когда работники и приехавший на вызов представитель правопорядка попытались его остановить, ударил их по лицу и другим частям тела.Как уточнили в полиции, в ту же ночь дебошира освободили, но пока неизвестно, воспользуется ли он дипломатическим иммунитетом. Если это произойдет — дело закроют без предъявления обвинений.В посольстве Украины, в свою очередь, принесли извинения за поведение своего сотрудника и заявили, что взаимодействуют с корейскими властями в этом вопросе.

https://ria.ru/20230718/bezhenka-1884933578.html

https://ria.ru/20230725/nedovolstvo-1886071068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, южная корея, сеул, олег николенко