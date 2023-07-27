https://ria.ru/20230727/senator-1886526756.html
Умер сенатор от Тульской области Панченко
Умер сенатор от Тульской области Панченко - РИА Новости, 27.07.2023
Умер сенатор от Тульской области Панченко
В возрасте 60 лет скончался сенатор, представитель Тульской областной думы Игорь Панченко, сообщили РИА Новости в аппарате Совфеда. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T09:07
2023-07-27T09:07
2023-07-27T10:06
тульская область
совет федерации рф
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В возрасте 60 лет скончался сенатор, представитель Тульской областной думы Игорь Панченко, сообщили РИА Новости в аппарате Совфеда.Парламентарий входил в состав комитета верхней палаты Федерального собрания по экономической политике.По словам собеседника агентства, у Панченко были проблемы со здоровьем.Глава сенатского комитета по регламенту Вячеслав Тимченко заявил РИА Новости, что палата 28 июля на пленарном заседании рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий Панченко."У нас есть официальный документ — свидетельство о смерти", — сказал он.Представитель Совфеда подтвердил, что сенатор скончался после продолжительной болезни.
https://realty.ria.ru/20230719/dostup-1885080962.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тульская область, совет федерации рф
Тульская область, Совет Федерации РФ
Умер сенатор от Тульской области Панченко
Сенатор от Тульской области Игорь Панченко умер на 61-м году жизни
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В возрасте 60 лет скончался сенатор, представитель Тульской областной думы Игорь Панченко, сообщили РИА Новости в аппарате Совфеда.
Парламентарий входил в состав комитета верхней палаты Федерального собрания по экономической политике.
По словам собеседника агентства, у Панченко были проблемы со здоровьем.
Глава сенатского комитета по регламенту Вячеслав Тимченко заявил РИА Новости, что палата 28 июля на пленарном заседании рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий Панченко.
"У нас есть официальный документ — свидетельство о смерти", — сказал он.
Представитель Совфеда подтвердил, что сенатор скончался после продолжительной болезни.
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