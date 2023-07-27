https://ria.ru/20230727/senator-1886526756.html

Умер сенатор от Тульской области Панченко

Умер сенатор от Тульской области Панченко - РИА Новости, 27.07.2023

Умер сенатор от Тульской области Панченко

В возрасте 60 лет скончался сенатор, представитель Тульской областной думы Игорь Панченко, сообщили РИА Новости в аппарате Совфеда. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T09:07

2023-07-27T09:07

2023-07-27T10:06

тульская область

совет федерации рф

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В возрасте 60 лет скончался сенатор, представитель Тульской областной думы Игорь Панченко, сообщили РИА Новости в аппарате Совфеда.Парламентарий входил в состав комитета верхней палаты Федерального собрания по экономической политике.По словам собеседника агентства, у Панченко были проблемы со здоровьем.Глава сенатского комитета по регламенту Вячеслав Тимченко заявил РИА Новости, что палата 28 июля на пленарном заседании рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий Панченко."У нас есть официальный документ — свидетельство о смерти", — сказал он.Представитель Совфеда подтвердил, что сенатор скончался после продолжительной болезни.

https://realty.ria.ru/20230719/dostup-1885080962.html

тульская область

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

тульская область, совет федерации рф