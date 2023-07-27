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Умер сенатор от Тульской области Панченко - РИА Новости, 27.07.2023
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09:07 27.07.2023 (обновлено: 10:06 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/senator-1886526756.html
Умер сенатор от Тульской области Панченко
Умер сенатор от Тульской области Панченко - РИА Новости, 27.07.2023
Умер сенатор от Тульской области Панченко
В возрасте 60 лет скончался сенатор, представитель Тульской областной думы Игорь Панченко, сообщили РИА Новости в аппарате Совфеда. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T09:07
2023-07-27T10:06
тульская область
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В возрасте 60 лет скончался сенатор, представитель Тульской областной думы Игорь Панченко, сообщили РИА Новости в аппарате Совфеда.Парламентарий входил в состав комитета верхней палаты Федерального собрания по экономической политике.По словам собеседника агентства, у Панченко были проблемы со здоровьем.Глава сенатского комитета по регламенту Вячеслав Тимченко заявил РИА Новости, что палата 28 июля на пленарном заседании рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий Панченко."У нас есть официальный документ — свидетельство о смерти", — сказал он.Представитель Совфеда подтвердил, что сенатор скончался после продолжительной болезни.
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тульская область, совет федерации рф
Тульская область, Совет Федерации РФ
Умер сенатор от Тульской области Панченко

Сенатор от Тульской области Игорь Панченко умер на 61-м году жизни

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЧлен Совета Федерации России Игорь Панченко
Член Совета Федерации России Игорь Панченко - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Член Совета Федерации России Игорь Панченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В возрасте 60 лет скончался сенатор, представитель Тульской областной думы Игорь Панченко, сообщили РИА Новости в аппарате Совфеда.
Парламентарий входил в состав комитета верхней палаты Федерального собрания по экономической политике.
По словам собеседника агентства, у Панченко были проблемы со здоровьем.
Глава сенатского комитета по регламенту Вячеслав Тимченко заявил РИА Новости, что палата 28 июля на пленарном заседании рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий Панченко.
"У нас есть официальный документ — свидетельство о смерти", — сказал он.
Представитель Совфеда подтвердил, что сенатор скончался после продолжительной болезни.
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