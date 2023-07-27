https://ria.ru/20230727/sdelka-1886699567.html

Председатель Афросоюза призвал услышать претензии России по зерновой сделке

Председатель Афросоюза призвал услышать претензии России по зерновой сделке - РИА Новости, 27.07.2023

Председатель Афросоюза призвал услышать претензии России по зерновой сделке

Необходимо услышать претензии России к выполнению условий зерновой сделки, чтобы найти пути к решению этого вопроса, заявил в интервью РИА Новости президент... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T18:27

2023-07-27T18:27

2023-07-27T18:41

зерновая сделка

в мире

форум "россия — африка"

владимир путин

африканский союз

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Необходимо услышать претензии России к выполнению условий зерновой сделки, чтобы найти пути к решению этого вопроса, заявил в интервью РИА Новости президент Союза Коморских островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани.Россия в июле прекратила свое участие в зерновой сделке. Президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. По его словам, Россия рассмотрит возможность вернуться к зерновой сделке, если будут учтены и реализованы все без исключения принципы ее участия в ней."Я не должен говорить, что Россия права или не права. Она сделала это по своим собственным причинам, теперь нужно услышать их, чтобы попытаться двигаться вперед", - сказал Ассумани.По мнению председателя Африканского союза, для достижения нового соглашения необходимо учитывать те факторы, которые "заставили Россию уйти". Кроме того, Ассумани подтвердил намерение обсудить возвращение России в зерновое соглашение с Путиным в ходе саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге.Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 20.00.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

зерновая сделка, в мире, форум "россия — африка", владимир путин, африканский союз, экономика