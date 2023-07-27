Представители стран Африки намерены обсудить с Путиным зерновую сделку
Председатель Афросоюза хочет обсудить с Путиным возможность возобновления зерновой сделки
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПодготовка к II саммиту и форуму Россия — Африка
Подготовка к II саммиту и форуму Россия — Африка
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Африканские страны рассчитывают обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность возобновления зерновой сделки, заявил в интервью РИА Новости президент Союза Коморских островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани, который принимает участие в саммите Россия — Африка.
"Последствия затрагивают весь мир, а особенно Африку в социально-экономических вопросах. Так что да, мы должны сделать решение этого вопроса приоритетом. На самом деле все в приоритете, если там опустят оружие, проблемы не будет. А пока этого не происходит, я думаю, что проблема зерновых и удобрений касается всех. Мы поговорим об этом в Санкт-Петербурге, мы обсудим ее (зерновую сделку. — Прим. ред.) с Путиным, чтобы посмотреть, как мы можем перезапустить это соглашение", — сказал он.
Зерновая сделка прекратила действие с 18 июля, после того как Россия уведомила Турцию, Украину и ООН, что возражает против ее продления. Это соглашение предполагало вывоз украинского зерна по Черному морю и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Но в Москве не раз отмечали, что в отношении России сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки.
При этом Россия не исключает, что вернется к сделке, если будут выполнены все без исключения ее положения.
Второй саммит и экономический форум Россия — Африка проходит 27 и 28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.