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В ЕС прокомментировали решение стран Африки об участии в саммите с Россией - РИА Новости, 27.07.2023
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14:07 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/sammit-1886610796.html
В ЕС прокомментировали решение стран Африки об участии в саммите с Россией
В ЕС прокомментировали решение стран Африки об участии в саммите с Россией - РИА Новости, 27.07.2023
В ЕС прокомментировали решение стран Африки об участии в саммите с Россией
Решение об участии в саммите "Россия - Африка" принадлежит исключительно властям конкретных африканских стран, ЕС уважает выбор африканских партнеров, сообщила... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T14:07
2023-07-27T14:07
евросоюз
африка
в мире
россия
форум "россия — африка"
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БРЮССЕЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Решение об участии в саммите "Россия - Африка" принадлежит исключительно властям конкретных африканских стран, ЕС уважает выбор африканских партнеров, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали. "Решение об участии в саммите "Россия - Африка" принадлежит исключительно властям конкретных африканских стран. ЕС уважает сверенный выбор африканских партнеров", - сказала она, комментируя просьбу журналистов о реакции ЕС на саммит. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия - Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
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евросоюз, африка, в мире, россия, форум "россия — африка"
Евросоюз, Африка, В мире, Россия, Форум "Россия — Африка"
В ЕС прокомментировали решение стран Африки об участии в саммите с Россией

В ЕС заявили, что уважают решение стран Африки об участии в саммите с Россией

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчастники форума "Россия - Африка"
Участники форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Участники форума "Россия - Африка"
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БРЮССЕЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Решение об участии в саммите "Россия - Африка" принадлежит исключительно властям конкретных африканских стран, ЕС уважает выбор африканских партнеров, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали.
«
"Решение об участии в саммите "Россия - Африка" принадлежит исключительно властям конкретных африканских стран. ЕС уважает сверенный выбор африканских партнеров", - сказала она, комментируя просьбу журналистов о реакции ЕС на саммит.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Первый саммит "Россия - Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Путин: Запад препятствовал безвозмездной передаче удобрений России в Африку
13:16
 
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