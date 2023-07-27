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Сессия "Россия и Африка: партнерство ради продовольственного суверенитета"

Сессия "Россия и Африка: партнерство ради продовольственного суверенитета" - РИА Новости, 27.07.2023

Сессия "Россия и Африка: партнерство ради продовольственного суверенитета"

Сессия "Россия и Африка: партнерство ради продовольственного суверенитета" на саммите в Санкт-Петербурге РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T09:10

2023-07-27T09:10

2023-07-27T09:10

санкт-петербург

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Сессия "Россия и Африка: партнерство ради продовольственного суверенитета" на саммите в Санкт-Петербурге

санкт-петербург

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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