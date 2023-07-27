https://ria.ru/20230727/sammit-1886523816.html
Сессия "Россия и Африка: партнерство ради продовольственного суверенитета"
Сессия "Россия и Африка: партнерство ради продовольственного суверенитета" - РИА Новости, 27.07.2023
Сессия "Россия и Африка: партнерство ради продовольственного суверенитета"
Сессия "Россия и Африка: партнерство ради продовольственного суверенитета" на саммите в Санкт-Петербурге РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T09:10
2023-07-27T09:10
2023-07-27T09:10
санкт-петербург
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Сессия "Россия и Африка: партнерство ради продовольственного суверенитета" на саммите в Санкт-Петербурге
санкт-петербург
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РИА Новости
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5
4.7
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: "Россия и Африка: партнерство ради продовольственного суверенитета"
LIVE: "Россия и Африка: партнерство ради продовольственного суверенитета"
2023-07-27T09:10
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PT79M49S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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санкт-петербург, видео
Санкт-Петербург
Сессия "Россия и Африка: партнерство ради продовольственного суверенитета"
Сессия "Россия и Африка: партнерство ради продовольственного суверенитета" на саммите в Санкт-Петербурге
2023-07-27T09:10
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PT79M49S
Сессия "Россия и Африка: партнерство ради продовольственного суверенитета" на саммите в Санкт-Петербурге