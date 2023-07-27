https://ria.ru/20230727/sammit-1886523769.html
Сессия "Атомные технологии для развития Африки" на саммите в Петербурге
Сессия "Атомные технологии для развития Африки" на саммите в Петербурге - РИА Новости, 27.07.2023
Сессия "Атомные технологии для развития Африки" на саммите в Петербурге
Сессия "Атомные технологии для развития Африки" на саммите в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T09:06
2023-07-27T09:06
2023-07-27T09:06
в мире
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Сессия "Атомные технологии для развития Африки" на саммите в Санкт-Петербурге.
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Панельная сессия "Атомные технологии для развития Африки"
LIVE: Панельная сессия "Атомные технологии для развития Африки"
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РИА Новости
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в мире, видео
В мире
Сессия "Атомные технологии для развития Африки" на саммите в Петербурге
Сессия "Атомные технологии для развития Африки" на саммите в Санкт-Петербурге.
2023-07-27T09:06
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PT96M15S
Сессия "Атомные технологии для развития Африки" на саммите в Санкт-Петербурге.