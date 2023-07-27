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Сессия "Атомные технологии для развития Африки" на саммите в Петербурге

Сессия "Атомные технологии для развития Африки" на саммите в Петербурге - РИА Новости, 27.07.2023

Сессия "Атомные технологии для развития Африки" на саммите в Петербурге

Сессия "Атомные технологии для развития Африки" на саммите в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T09:06

2023-07-27T09:06

2023-07-27T09:06

в мире

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Сессия "Атомные технологии для развития Африки" на саммите в Санкт-Петербурге.

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2023

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LIVE: Панельная сессия "Атомные технологии для развития Африки" LIVE: Панельная сессия "Атомные технологии для развития Африки" 2023-07-27T09:06 true PT96M15S

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