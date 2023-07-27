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Делегация "Росатома" обсудит в Бурунди сотрудничество по мирному атому

Делегация "Росатома" обсудит в Бурунди сотрудничество по мирному атому - РИА Новости, 27.07.2023

Делегация "Росатома" обсудит в Бурунди сотрудничество по мирному атому

Представители госкорпорации "Росатом" посетят в сентябре этого года Бурунди для обсуждения деталей проекта по развитию сотрудничества в атомной сфере, сообщил... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T17:55

2023-07-27T17:55

2023-07-27T18:01

бурунди

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

экономика

форум "россия — африка"

россия

бужумбура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Представители госкорпорации "Росатом" посетят в сентябре этого года Бурунди для обсуждения деталей проекта по развитию сотрудничества в атомной сфере, сообщил РИА Новости глава МИД Бурунди Альберт Шингиро на полях экономического форума Россия-Африка."Совсем скоро, в сентябре, в Бужумбуру (столица Бурунди - ред.) приедет команда "Росатома" для обсуждения деталей проекта с технической точки зрения", - сказал Шингиро.Россия и Бурунди подписали в четверг межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Соглашение позволит приступить к практической реализации конкретных проектов сотрудничества по широкому спектру направлений.Кроме того, на полях саммита был подписан меморандум о взаимопонимании между "Росатомом" и министерством национального образования и научных исследований Бурунди о сотрудничестве в обучении и подготовке кадров для атомной энергетики этой африканской страны.Второй саммит и экономический форум Россия - Африка проходит 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

бурунди

россия

бужумбура

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бурунди, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика, форум "россия — африка", россия, бужумбура