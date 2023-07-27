Ярошенко прокомментировал ранение американца Рида на Украине
Ярошенко выразил сожаление, что американец Рид, на которого его обменяли, не попал в плен
Американский студент Тревор Рид. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, который 10 лет провел в американской тюрьме и был освобожден в результате обмена, прокомментировал РИА Новости факт ранения на Украине американского морпеха Тревора Рида, на которого россиянина и обменяли в 2022 году: Ярошенко выразил сожаление, что американец не попал в плен.
В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В конце апреля в Россию вернулся задержанный в 2010 году в Либерии и позже экстрадированный в США летчик Константин Ярошенко, которого обменяли в аэропорту Анкары на осужденного в России американского студента Тревора Рида, который отбывал девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году. На днях телекомпания CNN сообщила, что Рид получил ранение на Украине, куда он поехал воевать, затем информацию подтвердил госдеп.
"Я не знаю, что у этого человека в голове. Я не знал его близко, только из СМИ. Но... мне как человеку очень жаль, что он не попал в российский плен", - сказал Ярошенко РИА Новости на полях второго саммита "Россия - Африка", который проходит в Петербурге.
"Его освободили, а он вернулся на Украину, чтобы отомстить. У меня всегда была и остается очень жесткая позиция, что власти США – преступники, и сейчас мы все это прекрасно видим на примере того, что они пытаются сделать с нашей страной", - подчеркнул Ярошенко.
Саммит и форум "Россия - Африка" проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.