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Ярошенко прокомментировал ранение американца Рида на Украине - РИА Новости, 27.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:38 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/rid-1886621382.html
Ярошенко прокомментировал ранение американца Рида на Украине
Ярошенко прокомментировал ранение американца Рида на Украине - РИА Новости, 27.07.2023
Ярошенко прокомментировал ранение американца Рида на Украине
Российский летчик Константин Ярошенко, который 10 лет провел в американской тюрьме и был освобожден в результате обмена, прокомментировал РИА Новости факт... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T14:38
2023-07-27T14:38
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
сша
тревор рид
константин ярошенко
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, который 10 лет провел в американской тюрьме и был освобожден в результате обмена, прокомментировал РИА Новости факт ранения на Украине американского морпеха Тревора Рида, на которого россиянина и обменяли в 2022 году: Ярошенко выразил сожаление, что американец не попал в плен. В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В конце апреля в Россию вернулся задержанный в 2010 году в Либерии и позже экстрадированный в США летчик Константин Ярошенко, которого обменяли в аэропорту Анкары на осужденного в России американского студента Тревора Рида, который отбывал девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году. На днях телекомпания CNN сообщила, что Рид получил ранение на Украине, куда он поехал воевать, затем информацию подтвердил госдеп. "Я не знаю, что у этого человека в голове. Я не знал его близко, только из СМИ. Но... мне как человеку очень жаль, что он не попал в российский плен", - сказал Ярошенко РИА Новости на полях второго саммита "Россия - Африка", который проходит в Петербурге. "Его освободили, а он вернулся на Украину, чтобы отомстить. У меня всегда была и остается очень жесткая позиция, что власти США – преступники, и сейчас мы все это прекрасно видим на примере того, что они пытаются сделать с нашей страной", - подчеркнул Ярошенко. Саммит и форум "Россия - Африка" проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230726/naemniki-1886392383.html
https://ria.ru/20230725/ranenie-1886277692.html
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безопасность, украина, россия, сша, тревор рид, константин ярошенко, ситуация в днр и лнр, форум "россия — африка"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, США, Тревор Рид, Константин Ярошенко, Ситуация в ДНР и ЛНР, Форум "Россия — Африка"
Ярошенко прокомментировал ранение американца Рида на Украине

Ярошенко выразил сожаление, что американец Рид, на которого его обменяли, не попал в плен

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда | Перейти в медиабанкАмериканский студент Тревор Рид
Американский студент Тревор Рид - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Перейти в медиабанк
Американский студент Тревор Рид. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, который 10 лет провел в американской тюрьме и был освобожден в результате обмена, прокомментировал РИА Новости факт ранения на Украине американского морпеха Тревора Рида, на которого россиянина и обменяли в 2022 году: Ярошенко выразил сожаление, что американец не попал в плен.
В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В конце апреля в Россию вернулся задержанный в 2010 году в Либерии и позже экстрадированный в США летчик Константин Ярошенко, которого обменяли в аэропорту Анкары на осужденного в России американского студента Тревора Рида, который отбывал девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году. На днях телекомпания CNN сообщила, что Рид получил ранение на Украине, куда он поехал воевать, затем информацию подтвердил госдеп.
Американский студент Тревор Рид - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Депутат Госдумы прокомментировал ранение американца Рида на Украине
Вчера, 14:45
"Я не знаю, что у этого человека в голове. Я не знал его близко, только из СМИ. Но... мне как человеку очень жаль, что он не попал в российский плен", - сказал Ярошенко РИА Новости на полях второго саммита "Россия - Африка", который проходит в Петербурге.
"Его освободили, а он вернулся на Украину, чтобы отомстить. У меня всегда была и остается очень жесткая позиция, что власти США – преступники, и сейчас мы все это прекрасно видим на примере того, что они пытаются сделать с нашей страной", - подчеркнул Ярошенко.
Саммит и форум "Россия - Африка" проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Американский студент Тревор Рид - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Белый дом прокомментировал ранение американского морпеха Рида на Украине
25 июля, 23:39
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияСШАТревор РидКонстантин ЯрошенкоСитуация в ДНР и ЛНРФорум "Россия — Африка"
 
 
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