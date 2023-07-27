https://ria.ru/20230727/rid-1886621382.html

Ярошенко прокомментировал ранение американца Рида на Украине

Ярошенко прокомментировал ранение американца Рида на Украине - РИА Новости, 27.07.2023

Ярошенко прокомментировал ранение американца Рида на Украине

Российский летчик Константин Ярошенко, который 10 лет провел в американской тюрьме и был освобожден в результате обмена, прокомментировал РИА Новости факт... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T14:38

2023-07-27T14:38

2023-07-27T14:38

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

сша

тревор рид

константин ярошенко

ситуация в днр и лнр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, который 10 лет провел в американской тюрьме и был освобожден в результате обмена, прокомментировал РИА Новости факт ранения на Украине американского морпеха Тревора Рида, на которого россиянина и обменяли в 2022 году: Ярошенко выразил сожаление, что американец не попал в плен. В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В конце апреля в Россию вернулся задержанный в 2010 году в Либерии и позже экстрадированный в США летчик Константин Ярошенко, которого обменяли в аэропорту Анкары на осужденного в России американского студента Тревора Рида, который отбывал девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году. На днях телекомпания CNN сообщила, что Рид получил ранение на Украине, куда он поехал воевать, затем информацию подтвердил госдеп. "Я не знаю, что у этого человека в голове. Я не знал его близко, только из СМИ. Но... мне как человеку очень жаль, что он не попал в российский плен", - сказал Ярошенко РИА Новости на полях второго саммита "Россия - Африка", который проходит в Петербурге. "Его освободили, а он вернулся на Украину, чтобы отомстить. У меня всегда была и остается очень жесткая позиция, что власти США – преступники, и сейчас мы все это прекрасно видим на примере того, что они пытаются сделать с нашей страной", - подчеркнул Ярошенко. Саммит и форум "Россия - Африка" проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230726/naemniki-1886392383.html

https://ria.ru/20230725/ranenie-1886277692.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, россия, сша, тревор рид, константин ярошенко, ситуация в днр и лнр, форум "россия — африка"