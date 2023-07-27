https://ria.ru/20230727/rezervy-1886559780.html

СМИ: Киев при наступлении тайно задействовал резервы на южном направлении

СМИ: Киев при наступлении тайно задействовал резервы на южном направлении - РИА Новости, 27.07.2023

СМИ: Киев при наступлении тайно задействовал резервы на южном направлении

Киев в рамках наступления тайно задействовал некоторые резервы на южном направлении, пишет газета Financial Times со ссылкой на украинских военнослужащих. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T11:39

2023-07-27T11:39

2023-07-27T11:40

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Киев в рамках наступления тайно задействовал некоторые резервы на южном направлении, пишет газета Financial Times со ссылкой на украинских военнослужащих. "Некоторые резервы были тайно задействованы на юге", - приводит издание слова командира 78-го полка украинского спецназа с позывным "Султан" и ряда других военных, говоривших на условиях анонимности. Ранее американская газета New York Times сообщила со ссылкой на представителей Пентагона, что Украина якобы начала основную фазу своего наступления, "бросив в бой тысячи военнослужащих, находящихся в резерве, многие из которых прошли западную подготовку". При этом другое американское издание, Washington Post, отмечало со ссылкой на американского чиновника, что пока "неясна цель таких шагов" Киева. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230727/zhertva-1886514706.html

https://ria.ru/20230726/kontrnastuplenie-1886354478.html

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вооруженные силы украины, украина, в мире