https://ria.ru/20230727/rech-1886535653.html

Песков назвал темы, которые Путин затронет в речи на форуме Россия — Африка

Песков назвал темы, которые Путин затронет в речи на форуме Россия — Африка - РИА Новости, 27.07.2023

Песков назвал темы, которые Путин затронет в речи на форуме Россия — Африка

В выступлении президента Владимира Путина на форуме Россия — Африка речь пойдет о поиске путей взаимодействия в условиях стремительно меняющегося мира, заявил... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T10:12

2023-07-27T10:12

2023-07-27T10:50

дмитрий песков

владимир путин

форум "россия — африка"

африка

санкт-петербург

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В выступлении президента Владимира Путина на форуме Россия — Африка речь пойдет о поиске путей взаимодействия в условиях стремительно меняющегося мира, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Подробно раскрывать темы выступления он не стал, сославшись на то, что Путин произнесет речь уже через полтора часа. "Естественно, мы говорим об африканском континенте, о континенте, который играет все более важную роль в международных делах, о континенте, обладающем огромным потенциалом и в плане экономики, и в плане инвестиций, и во всех других сферах взаимодействия, и континенте, который вместе с нами готов взаимодействовать и ищет пути взаимодействия в условиях стремительно меняющегося мира. Вот приблизительно об этом", — сказал Песков.Сегодня Путин посетит пленарное заседание форума Россия — Африка, а также продолжит серию двусторонних встреч с лидерами и представителями африканских стран, прибывающими в Санкт-Петербург. Вечером для почетных гостей состоится торжественный прием от имени главы российского государства.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка проходит 27 и 28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230727/sammit-1886156125.html

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дмитрий песков, владимир путин, форум "россия — африка", африка, санкт-петербург