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Песков назвал темы, которые Путин затронет в речи на форуме Россия — Африка - РИА Новости, 27.07.2023
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10:12 27.07.2023 (обновлено: 10:50 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/rech-1886535653.html
Песков назвал темы, которые Путин затронет в речи на форуме Россия — Африка
Песков назвал темы, которые Путин затронет в речи на форуме Россия — Африка - РИА Новости, 27.07.2023
Песков назвал темы, которые Путин затронет в речи на форуме Россия — Африка
В выступлении президента Владимира Путина на форуме Россия — Африка речь пойдет о поиске путей взаимодействия в условиях стремительно меняющегося мира, заявил... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T10:12
2023-07-27T10:50
дмитрий песков
владимир путин
форум "россия — африка"
африка
санкт-петербург
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В выступлении президента Владимира Путина на форуме Россия — Африка речь пойдет о поиске путей взаимодействия в условиях стремительно меняющегося мира, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Подробно раскрывать темы выступления он не стал, сославшись на то, что Путин произнесет речь уже через полтора часа. &quot;Естественно, мы говорим об африканском континенте, о континенте, который играет все более важную роль в международных делах, о континенте, обладающем огромным потенциалом и в плане экономики, и в плане инвестиций, и во всех других сферах взаимодействия, и континенте, который вместе с нами готов взаимодействовать и ищет пути взаимодействия в условиях стремительно меняющегося мира. Вот приблизительно об этом&quot;, — сказал Песков.Сегодня Путин посетит пленарное заседание форума Россия — Африка, а также продолжит серию двусторонних встреч с лидерами и представителями африканских стран, прибывающими в Санкт-Петербург. Вечером для почетных гостей состоится торжественный прием от имени главы российского государства.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка проходит 27 и 28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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дмитрий песков, владимир путин, форум "россия — африка", африка, санкт-петербург
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка", Африка, Санкт-Петербург
Песков назвал темы, которые Путин затронет в речи на форуме Россия — Африка

Песков: Путин в речи на форуме в Петербурге расскажет о взаимодействии России и Африки

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчастники форума Россия — Африка
Участники форума Россия — Африка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Участники форума Россия — Африка
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В выступлении президента Владимира Путина на форуме Россия — Африка речь пойдет о поиске путей взаимодействия в условиях стремительно меняющегося мира, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Подробно раскрывать темы выступления он не стал, сославшись на то, что Путин произнесет речь уже через полтора часа.
«

"Естественно, мы говорим об африканском континенте, о континенте, который играет все более важную роль в международных делах, о континенте, обладающем огромным потенциалом и в плане экономики, и в плане инвестиций, и во всех других сферах взаимодействия, и континенте, который вместе с нами готов взаимодействовать и ищет пути взаимодействия в условиях стремительно меняющегося мира. Вот приблизительно об этом", — сказал Песков.

Сегодня Путин посетит пленарное заседание форума Россия — Африка, а также продолжит серию двусторонних встреч с лидерами и представителями африканских стран, прибывающими в Санкт-Петербург. Вечером для почетных гостей состоится торжественный прием от имени главы российского государства.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка проходит 27 и 28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Первое пленарное заседание саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Саммит "Россия – Африка"
04:05
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинФорум "Россия — Африка"АфрикаСанкт-Петербург
 
 
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