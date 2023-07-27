https://ria.ru/20230727/rech-1886535653.html
Песков назвал темы, которые Путин затронет в речи на форуме Россия — Африка
Песков назвал темы, которые Путин затронет в речи на форуме Россия — Африка - РИА Новости, 27.07.2023
Песков назвал темы, которые Путин затронет в речи на форуме Россия — Африка
В выступлении президента Владимира Путина на форуме Россия — Африка речь пойдет о поиске путей взаимодействия в условиях стремительно меняющегося мира, заявил... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T10:12
2023-07-27T10:12
2023-07-27T10:50
дмитрий песков
владимир путин
форум "россия — африка"
африка
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886529558_0:0:3128:1760_1920x0_80_0_0_ce86dc5f4cd52cc2ab7c6a2a1da72afa.jpg
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В выступлении президента Владимира Путина на форуме Россия — Африка речь пойдет о поиске путей взаимодействия в условиях стремительно меняющегося мира, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Подробно раскрывать темы выступления он не стал, сославшись на то, что Путин произнесет речь уже через полтора часа. "Естественно, мы говорим об африканском континенте, о континенте, который играет все более важную роль в международных делах, о континенте, обладающем огромным потенциалом и в плане экономики, и в плане инвестиций, и во всех других сферах взаимодействия, и континенте, который вместе с нами готов взаимодействовать и ищет пути взаимодействия в условиях стремительно меняющегося мира. Вот приблизительно об этом", — сказал Песков.Сегодня Путин посетит пленарное заседание форума Россия — Африка, а также продолжит серию двусторонних встреч с лидерами и представителями африканских стран, прибывающими в Санкт-Петербург. Вечером для почетных гостей состоится торжественный прием от имени главы российского государства.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка проходит 27 и 28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230727/sammit-1886156125.html
африка
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886529558_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_dd9e89b6049dc4365365661e8d85f74c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, форум "россия — африка", африка, санкт-петербург
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка", Африка, Санкт-Петербург
Песков назвал темы, которые Путин затронет в речи на форуме Россия — Африка
Песков: Путин в речи на форуме в Петербурге расскажет о взаимодействии России и Африки