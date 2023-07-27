https://ria.ru/20230727/putin-1886715853.html

Путин заявил, что Россия и Уганда солидарны в международных вопросах

Путин заявил, что Россия и Уганда солидарны в международных вопросах - РИА Новости, 27.07.2023

Путин заявил, что Россия и Уганда солидарны в международных вопросах

Россия и Уганда солидарны в международных вопросах, в частности, по формированию справедливого многополярного мира, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T19:45

2023-07-27T19:45

2023-07-27T19:58

уганда

россия

экономика

форум "россия — африка"

владимир путин

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886587802_0:0:3295:1854_1920x0_80_0_0_dd6f8ad2acc7d09b6082e69a1b9bc0a4.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Россия и Уганда солидарны в международных вопросах, в частности, по формированию справедливого многополярного мира, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с угандийским коллегой Йовери Кагутой Мусевени в Санкт-Петербурге."Россия и Уганда выступают с солидарных позиций на международной арене, в основе которых общая приверженность курсу на формирование справедливого многополярного мира", - сказал он.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

уганда

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

уганда, россия, экономика, форум "россия — африка", владимир путин, санкт-петербург