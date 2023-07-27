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Пресс-конференция Путина на саммите Россия-Африка. Прямая трансляция - РИА Новости, 27.07.2023
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15:10 27.07.2023 (обновлено: 15:13 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/putin-1886622237.html
Пресс-конференция Путина на саммите Россия-Африка. Прямая трансляция
Пресс-конференция Путина на саммите Россия-Африка. Прямая трансляция - РИА Новости, 27.07.2023
Пресс-конференция Путина на саммите Россия-Африка. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит пресс-конференцию на полях форума Россия-Африка в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 27.07.2023
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владимир путин
санкт-петербург
политика
россия
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Президент России Владимир Путин проводит пресс-конференцию на полях форума Россия-Африка в Санкт-Петербурге.
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LIVE: Пресс-конференция Путина на полях форума "Россия-Африка"
LIVE: Пресс-конференция Путина на полях форума "Россия-Африка"
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владимир путин, санкт-петербург, политика, россия, видео
Владимир Путин, Санкт-Петербург, Политика, Россия
Пресс-конференция Путина на саммите Россия-Африка. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит пресс-конференцию на полях форума Россия-Африка в Санкт-Петербурге.
2023-07-27T15:10
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Пресс-конференция Путина на саммите Россия-Африка. Прямая трансляция

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Президент России Владимир Путин проводит пресс-конференцию на полях форума Россия-Африка в Санкт-Петербурге.
 
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