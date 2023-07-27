https://ria.ru/20230727/putin-1886580056.html
Путин: у Суэцкого канала должна быть запущена индустриальная зона России
Путин: у Суэцкого канала должна быть запущена индустриальная зона России - РИА Новости, 27.07.2023
Путин: у Суэцкого канала должна быть запущена индустриальная зона России
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в районе Суэцкого канала в ближайшее время будет запущена российская индустриальная зона. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T12:31
2023-07-27T12:31
2023-07-27T12:53
владимир путин
африка
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в районе Суэцкого канала в ближайшее время будет запущена российская индустриальная зона."В Египте, мы вчера с коллегой говорили, с президентом Ас-Сиси, мы обсуждаем и надеюсь, в ближайшее время запустим в районе Суэцкого канала российскую индустриальную зону. Рассчитываем, что уже в текущем году там начнется строительство первых производственных мощностей, а в дальнейшем выпущенные товары будут экспортироваться по всей Африке", - сказал Путин во время пленарного заседания экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка".Форум "Россия-Африка" проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20230727/afrika-1886586093.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, африка, форум "россия — африка"
Владимир Путин, Африка, Форум "Россия — Африка"
Путин: у Суэцкого канала должна быть запущена индустриальная зона России
Путин выразил надежду, что у Суэцкого канала скоро запустят российскую индустриальную зону