https://ria.ru/20230727/putin-1886580056.html

Путин: у Суэцкого канала должна быть запущена индустриальная зона России

Путин: у Суэцкого канала должна быть запущена индустриальная зона России - РИА Новости, 27.07.2023

Путин: у Суэцкого канала должна быть запущена индустриальная зона России

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в районе Суэцкого канала в ближайшее время будет запущена российская индустриальная зона. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T12:31

2023-07-27T12:31

2023-07-27T12:53

владимир путин

африка

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в районе Суэцкого канала в ближайшее время будет запущена российская индустриальная зона."В Египте, мы вчера с коллегой говорили, с президентом Ас-Сиси, мы обсуждаем и надеюсь, в ближайшее время запустим в районе Суэцкого канала российскую индустриальную зону. Рассчитываем, что уже в текущем году там начнется строительство первых производственных мощностей, а в дальнейшем выпущенные товары будут экспортироваться по всей Африке", - сказал Путин во время пленарного заседания экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка".Форум "Россия-Африка" проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230727/afrika-1886586093.html

африка

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, африка, форум "россия — африка"